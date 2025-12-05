Cătălin Măruță, de la avocat și DJ la prezentator de televiziune. Povestea necunoscută a vedetei Pro TV: „Am fost sărac și nu mi-e rușine să zic”

Cătălin Măruță, prezentatorul de la PRO TV, dezvăluie detalii despre studiile și primii săi pași în carieră. El a absolvit Facultatea de Drept cu media 9,42 și deține carnet de avocat, dar viața l-a îndreptat spre televiziune.

Cătălin Măruță, de la student la drept la prezentator TV de succes

Cătălin Măruță, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România, are o poveste de viață fascinantă care demonstrează că succesul vine prin muncă și determinare. Măruță a absolvit Facultatea de Drept, dar destinul l-a condus spre o carieră în televiziune.

În ciuda așteptărilor tatălui său, care era judecător, Măruță a ales să studieze la o universitate privată. Cu toate acestea, el a reușit să-și impresioneze părintele prin rezultatele sale academice.

„Când am venit la București, am dat la Drept. Știam că ăsta e un vis pe care trebuie să-l urmez și îmi plăcea ce vedeam la tata, el fiind judecător pe cazuri penale. Am dat la Nicolae Titulescu și nu am mai dat la stat și asta a fost dezamăgirea tatălui meu. În primul an când am venit la București, m-am cazat la căminul de nefamiliști Bobocica și primele trei luni nu m-am dus deloc la facultate, pentru că am prins campania electorală. Cred că era în anul 1996 și eu și colegul meu de la Târgu Jiu am împărțit flyere și atunci am învățat Bucureștiul”, a povestit el în emisiunea lui Marius Manole.

A terminat facultatea cu 9,42

În timpul facultății a lucrat în mai multe locuri pentru a se putea întreține. Acest lucru nu l-a făcut să se abată de la studii, Cătălin Măruță reușind să

„La sediul de campanie, ne spuneau ăia: „Vă dăm 10-20 de lei, trebuie să ajungeți în Militari, să împărțiți pliante”. Nu mai știu cum erau pe atunci banii. Noi eram foarte disciplinați: când ne-au verificat, au văzut că în Militari toate mașinile parcate aveau în parbriz pliantele noastre. Când m-am dus la Târgu Jiu, m-a întrebat tata ce materii am la facultate… Am terminat facultatea cu 9,42, am intrat în Barou, am făcut practică, eram la „Tonomatul DP2” între timp, și mă duceam și la tribunal. Nu aveam nicio treabă cu chestia asta. Dar am fost atât de ambițios, încât am dat definitivatul și am luat carnet de avocat. Și m-am dus la Târgu Jiu, la tata, și i l-am pus pe masă: „Uite, vezi că nu te-am dezamăgit?!” Asta a fost bucuria mea”, va spune Cătălin Măruță în fața lui Marius Manole.

Primele joburi ale lui Cătălin Măruță

În timp ce era student, Măruță a început să câștige bani din diverse activități. Printre joburile sale se numără distribuirea de pliante în campanii electorale și activitatea de DJ într-o discotecă din București.

„Când împărțeam pliante, mi-am dat seama că trebuie să mă întrețin într-un fel, să plătesc căminul de nefamiliști unde stăteam. Am fost sărac și nu mi-e rușine să zic. Ba chiar sunt foarte bucuros! Aveai altă energie, altă bucurie… Puneam muzică la discoteca „Kilometrul Zero”. Știi „Circul Foamei” de la Unirii? Acolo era o discotecă… Proprietar era un arab, Said. Eram DJ acolo! Puneam vineri, sâmbătă și duminică și luam bani pe dedicații. Eu nu știam să mixez, mi se părea că trebuie să vorbesc încontinuu. Dădeam dedicații și luam 1 leu, 2 lei, 5 lei… Mă duceam acasă, la căminul de nefamiliști, îi scoteam din buzunar și ziceam: „Mamă, dacă mă dă afară și de acolo și nu merge nici cu radioul, mai pot să mai stau în București două luni de zile”. Era altă bucurie să câștigi bani la 20 de ani”, afirmă prezentatorul de la PRO TV.

Drumul spre PRO TV

Deși a obținut carnetul de avocat, pasiunea pentru media l-a condus pe Măruță spre o carieră în televiziune. El a început să lucreze la emisiunea „Tonomatul DP2”, combinând această activitate cu practica juridică. Însă, treptat, televiziunea a devenit prioritatea sa.

