Mirela Oprișor este în doliu. Tatăl actriței a murit. „Sper să-ți găsești liniștea alături de fratele meu!”

Raluca Vițu
.

Mirela Oprișor (52 de ani) este în doliu după moartea tatălui său, veste pe care a împărtășit-o cu emoție pe rețelele de socializare. Cunoscuta actriță traversează una dintre cele mai grele perioade din viața personală.

Mesajul Mirelei Oprișor după pierderea tatălui său

Actrița Mirela Oprișor, cunoscută publicului larg pentru rolul Aspirinei din serialul „Las Fierbinți”, trece printr-un moment de mare durere. Tatăl său a încetat din viață, iar vestea a fost împărtășită de vedetă pe rețelele de socializare, unde mesajul ei emoționant a stârnit un val de reacții din partea fanilor și a comunității artistice.

„Am fost fata lui tata! Am fost adorată de tatăl meu și el a fost cel mai iubit tătic din lume! La revedere, tati meu! Drum lin în călătoria ta! Sper din tot sufletul să-ți găsești liniștea alături de fratele meu. Vă iubesc!”, a scris actrița, alăturând o fotografie cu părintele său din tinerețe. Postarea a fost urmată de multe de mesaje de condoleanțe, semn că pierderea ei a fost resimțită și de cei care o îndrăgesc.

„Dumnezeu să-l odihnească în bună pace pe tăticul tău, să aveți puterea să treceți cu bine prin această grea pierdere!”

„Condoleanțe sincere! Am trecut și eu prin asta! Forță multă îți doresc!”

„Condoleanțe Mirela, păstrează in inima ta toate momentele frumoase și el va trăi veșnic!” – sunt câteva dintre mesajele fanilor.

Mirela Oprișor, la un pas să-și rateze cariera în actorie

Deși acum este o actriță de succes, iubită și apreciată de publicul larg, debutul în lumea actoriei nu a fost nicidecum ușor. După finalizarea studiilor universitare, actrița s-a confruntat cu mari dificultăți în a obține roluri.

„Pot spune că eu când am terminat facultatea lucrurile nu erau foarte roz, posturile erau blocate. Au fost ani în care am stat. Nu angajau studenți tineri actori, nu erau atâtea teatre independente” – ne-a mărturisit actrița acum câțiva ani.

Mai mult, au fost multe momente în care s-a gândit să facă altceva, după cum chiar ea a povestit: „Da, de multe ori, că nu mai ieșeam la mal. Probabil mă angajam la o firmă de publicitate sau ceva, încercam în zona asta, pentru că nu mai aveam efectiv din ce să trăiesc”.

După ce și-a împlinit visul de a fi admisă la Facultatea de Teatru, Mirela Oprișor, actrița din „Las Fierbinți”, s-a confruntat cu obstacole neașteptat de mari.

„Îmi trimiteau mama şi tata bani în fiecare lună, cu chiu, cu vai. Au fost şi perioade mai grele, a fost sărăcie, mâncam pe datorie. Îmi amintesc când s-a deschis primul supermarket că m-am dus şi eu să văd ce înseamnă. Când vedeam fetele cum aruncau în coş de toate, mă gândeam: „Aoleu, chiar există aşa ceva pe lumea asta? Cum să te duci cu coşul şi să arunci în el tot ce vrei de pe rafuri?“ Era ca în filme. Iar ceea ce urmează e trist, dar e adevărat.

Am luat cinci cartofi şi doi cârnaţi, am urcat în 104 şi mi-au furat cârnaţii. Nu ştii cât am plâns după cârnaţii ăia doi. Aveam 26-27 de ani. Nu-mi aduc aminte să fi plâns aşa cum am plâns pentru cârnaţii ăia. M-au distrus”, a dezvăluit Mirela Oprișor acum ceva timp pentru Adevărul.

Foto – Facebook

