  MENIU  
Home > Vedete > Cătălin Măruță, „majorat” la PRO TV: “Cei 18 ani au însemnat și perioada când m-am căsătorit, și nașterea celor doi copii. Din păcate, și momente mai puțin fericite când am pierdut oameni dragi” / Exclusiv

Cătălin Măruță, „majorat” la PRO TV: “Cei 18 ani au însemnat și perioada când m-am căsătorit, și nașterea celor doi copii. Din păcate, și momente mai puțin fericite când am pierdut oameni dragi” / Exclusiv

Cătălin Măruță, „majorat” la PRO TV: “Cei 18 ani au însemnat și perioada când m-am căsătorit, și nașterea celor doi copii. Din păcate, și momente mai puțin fericite când am pierdut oameni dragi” / Exclusiv
Unica.ro
.  Actualizat 23.10.2025, 14:06

Cătălin Măruță și colegii săi au sărbătorit miercuri, 22 octombrie, 18 ani de emsiunea „La Măruță”, Pro Tv. În platou a fost mare spectacol, invitați de seamă și multe surprize pentru telespectatorii Pro Tv.

Reporterii Unica.ro au fost alături de Cătălin Măruță la aniversarea celor 18 ani la Pro Tv. În culise, atmosfera a fost la fel ca cea pe care telespectatorii au văzut-o pe micul ecran. Îndrăgitul prezentator tv ne-a oferit un interviu cu câteva minute înainte de a intra în direct.

Cătălin Măruță: „Am făcut și lucruri mai puțin notabile, dar cred că am făcut și lucruri foarte bune”

Plin de emoție, Cătălin Măruță și-a amintit cum era acum 18 ani la Pro Tv, ce peripeții haioase a trăit, dar și prin ce momente mai puțin plăcute a trecut. Alături de el, în platou, au fost prezenți mai mulți invitați, printre care Carmen Tănase, Andi Moisescu, Marius Manole.

Cătălin, La mulți ani! 18 ani, majoratul!

S-au împăcat în secret și formează din nou un cuplu! E vestea momentului în showbizul românesc!!
S-au împăcat în secret și formează din nou un cuplu! E vestea momentului în showbizul românesc!!
Recomandarea zilei

Mulțumesc mult de tot! 18 ani, da, trece repede timpul! Dacă stai să te gândești, e o mare parte din viața ta și o mare parte din viața când se întâmplă lucruri, pentru că aceștia, cei 18 ani la Pro TV, au însemnat și perioada când m-am căsătorit, și nașterea celor doi copii. Din păcate, și momente mai puțin fericite când mi-am pierdut oameni dragi. 18 ani e cu de toate, ca în viața unui om.

Care e secretul? Emisiunea „La Măruță” are totuși 18 ani.

„Eram în pat cu el dimineața, ne trezeam și...” La un an de la moartea lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a povestit detalii intime, neștiute până acum, din relația ei cu regretatul afacerist
„Eram în pat cu el dimineața, ne trezeam și...” La un an de la moartea lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a povestit detalii intime, neștiute până acum, din relația ei cu regretatul afacerist
Recomandarea zilei

Cred că dacă faci lucrurile din suflet și cred că dacă faci lucruri care-ți plac, n-ai cum să nu reușești, indiferent de meserie și de domeniu. Trebuie să faci cu plăcere și cu bucurie, iar dacă faci treaba asta, cred că funcționează lucrurile și reziști în timp.

Cătălin Măruță, 18 ani de Pro Tv (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

În 18 ani de emisiune ai avut parte de multe momente de neuitat. Pe care putem să le amintim? Ce nu poți uita? Poate o fază haioasă?

Sunt multe momente. De-a lungul timpului m-am întâlnit cu nenumărați invitați din absolut toate domeniile. Sunt multe povești.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Cătălin Măruță, despre momentul în care Liviu, soțul Israelei, a făcut scandal în platou: „O farsă nereușită pe care am vrut să o fac colegilor mei. Și în ziua de astăzi, nimeni nu crede că momentul a fost o farsă”

Ceva haios… ? De exemplu, uite, e o farsă nereușită pe care am vrut să o fac colegilor mei de 1 aprilie, în primii ani de Pro Tv. Noroc cu colegul meu, Dani Iftimie de la regea de emisie și mai era Andrei e de la AlbNegru. Am zis „hai să le fac o farsă colegilor, să nu știe”. Am vorbit cu soțul Israelei, Liviu, și i-am zis „Eu o să te provoc, o să spun tot felul de lucruri despre tine, tu te enervezi și simulăm ca și cum te superi și vrei să mă lovești”.

El a zis „Da, da, perfect, așa facem”.

Dacă regizorul de emisie nu știa, nu mai intra momentul ăsta pe post, pentru că se tăia automat, dacă era real. Dar și în ziua de astăzi, nimeni nu crede că momentul a fost o farsă. Și dacă le explici oamenilor că a fost o farsă, oamenii zic „Da, da, bine, acum ce să mai ziceți și voi? Câți bani i-ați dat să spună că, de fapt, a fost o farsă și că n-a vrut să te bată în direct? „.

Cred că acesta a fost un moment care, uite, și peste ani de zile, încă mai naște întrebări.

Citește și – Cătălin Măruță, adevărul despre momentul în care a fost lovit în direct de Liviu, soțul Israelei: „Am doi martori care pot să vină la proces să spună că am dreptate”

Citește și – Andra, dezvăluiri rare despre începuturile relației cu Cătălin Măruță: „El era deja mare când ne-am întâlnit”

Citește și – Eva Măruță revine pe marile ecrane în comedia „Tati full-time”. Când apare filmul în cinematografe

Citește și – Andra Măruță, despre cea mai mare aroganță din viața ei și dependențele pe care le are: „Vreau să scap”

Ai fost cumva „tras de urechi” după acest moment? Tu, venind de la TVR, unde erai obișnuit poate altfel, ai ajuns la Pro Tv unde regulile erau diferite.

Să știi că a fost un moment în care colegii din redacție și producătoarea emisiunii Alina Tolontan n-au înțeles. Au zis „Dar de ce ar trebui să faci farsa asta și nici măcar noi să nu știm? „.

Și am zis „Pentru că mie mi se pare amuzant, nu era farsă pentru telespectatori, era farsă, în primul rând, pentru cei din echipă”. Pentru că ei se panicau, „uite ce se întâmplă în direct, uite ce s-a întâmplat”.

Dar cred că acela a fost unul dintre momentele interesante în istoria mea de la ProTV.

„L-am avut invitat pe Corneliu Vadim Tudor. Pentru că avea gura slobodă și pentru că eram fascinat de ce vorbește și cum vorbește, nu l-am întrerupt. Consiliul Național AudioVizualului ne-a oprit emisia 15 minute”

Au mai fost și alte momente când l-am avut invitat pe Corneliu Vadim Tudor și norocul nostru a fost, probabil, că în acea săptămână a fost invitat și la Antena 1 și la Kanal D.

Și pentru că avea gura slobodă, și pentru că eram fascinat de ce vorbește și cum vorbește, nu l-am întrerupt, sau nu i-am pus în vedere că trebuie să fie atent la limbaj, și atunci Consiliul Național AudioVizualului ne-a oprit emisia 15 minute.

A fost momentul când 15 minute a fost oprită emisiunea și celor de la Antena 1 și Kanal D.

Asta zic, am făcut și lucruri mai puțin notabile, dar cred că am făcut și lucruri foarte bune, familii care s-au reunit datorită nouă prin emisiune, oamenii care și-au văzut părinții pentru prima dată, oamenii care au reușit să-și facă un drum în viață, să reușim să le luăm o casă, un apartament. S-au întâmplat multe lucruri faine.

Cătălin Măruță, 18 ani la Pro TV. Cum menține echilibrul între viața profesională și cea personală

Cum reacționezi atunci când te enervezi?

Urât. Oltean (râde – n.r. ). Cred că acolo mai am de lucru la mine. Se vede.

Eu, dacă sunt supărat, se vede. Nu pot să zic, „hei, acum sunt supărat” și peste câteva momente fața mea arată ca a unui om care, de fapt, nu are absolut nicio problemă. Nu, se vede chestia asta și-mi ies din fire, sunt oltean.

Pe sticlă nu prea se vede ce descrii.

Pe sticlă se mai vede câteodată dacă am vreo supărare, se vede tristețea pe față. Mai primesc mesaje prin intermediul WhatsApp-ului, de la telespectatori, care întreabă „ce s-a întâmplat”.

Cum reușești să găsești un echilibru între viața personală și cea profesională? Ai timp suficient să petreci cu copiii, cu soția?

Familia e importantă pentru fiecare om. La munca e familia de la muncă, acasă e familia de acasă.

Acum ne pregătim pentru lansarea filmului „Tati Full-Time„, pe 18 noiembrie, cu Eva. E continuarea lui „Tati Part-Time”. „Tati Full-Time” este ori zece…. comedia asta care urmează.

Cătălin și Andra Măruță, Revelion împreună, la muncă: „Eu prezint, ea cântă”

Andra este cu turneul de colinde care o să fie în decembrie. Deja auzim colinde în casă, ea se pregătește, de prin luna august.

Sunt lucruri care pentru noi au devenit o obișnuință. Andra își face turneul de colinde în fiecare an, eu vin la emisiune în fiecare zi. Acum s-a întâmplat să fie lansarea filmului Evei, David are tot felul de competiții unde trebuie să fim cu el, fotbal, înot. Toți avem activități. Toți suntem implicați în proiectul și în programul fiecăruia.

V-ați făcut planuri pentru sărbători sau e prea devreme?

De Crăciun o să vrem să fim cu familia de la Câmpia Turzii, familia Andrei, cu mama mea de la Târgu Jiu, vrem să fim toți uniți. Pe 19 și 20 decembrie Andra e la Cluj cu turneul de colinde și rămânem oarecum în zonă.

Apoi, de Anul Nou, eu prezint, ea cântă.

E o vacanță mai scurtă și vrem să o facem cu familia și să fim toți.

Dacă munciți de Anul Nou, meritați o vacanță în ianuarie.

Merităm vacanță, dar ce crezi? La câteva zile după Anul Nou începe emisiunea.

Noi avem o vacanță care e mai mare, de vreo 3 săptămâni, în perioada verii.

Aceea este vacanța pe care o așteptăm cu toții. În rest, sunt zile de weekend sau de Sărbători când mai avem 4‑5 zile libere. În rest, în direct, zi de zi.

Foto: Unica.ro/ Instagram.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Când s-ar fi despărțit cu adevărat Dan Alexa de soția lui. Detaliul de la Asia Express 2025 care l-a dat de gol pe fostul fotbalist
Când s-ar fi despărțit cu adevărat Dan Alexa de soția lui. Detaliul de la Asia Express 2025 care l-a dat de gol pe fostul fotbalist
Fanatik
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor
GSP.ro
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
Click.ro
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
Citește și...
Turcii au făcut anunțul! Orașul în care Gică Hagi ar fi decis să se mute definitiv după plecarea din România. Are ieșire la mare și o populație de peste 400.000 de locuitori
Se impozitează banii primiţi din străinătate chiar dacă sunt cadou sau donaţi? Când intră ANAF pe fir
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Prada, a doua nepoată a lui Tzancă a fugit de acasă. Abia o recuperase pe Gucci
„Fericiți, nu perfecți” și „Prima dată”, două noi formate video lansate de Ringier România Media
Ella Vișan, din nou pe micile ecrane. Cu ce televiziune a semnat fosta concurentă de la „Insula Iubirii”: „Sunt super entuziasmată”
Scapă rapid de durerile de cap
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Când s-a despărțit, de fapt, Dan Alexa de Andrada, soția lui. L-a dat de gol momentul de la Asia Express
Când s-a despărțit, de fapt, Dan Alexa de Andrada, soția lui. L-a dat de gol momentul de la Asia Express
Naba Salem de la Insula Iubirii 2025 s-a despărțit de logodnic: „Ne-am certat”. Aveau nunta programată pentru anul viitor
Naba Salem de la Insula Iubirii 2025 s-a despărțit de logodnic: „Ne-am certat”. Aveau nunta programată pentru anul viitor
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Elle
Actrița noastră a publicat imagini INEDITE cu burtica de gravidă! Se pregătește să devină mamă pentru prima dată și așteaptă cu nerăbdare acest moment
Actrița noastră a publicat imagini INEDITE cu burtica de gravidă! Se pregătește să devină mamă pentru prima dată și așteaptă cu nerăbdare acest moment
Cum s-a schimbat relația dintre Andreea Marin și fiica ei, Violeta, după ce tânăra a plecat în America la studii: „E foarte important pentru…”
Cum s-a schimbat relația dintre Andreea Marin și fiica ei, Violeta, după ce tânăra a plecat în America la studii: „E foarte important pentru…”
Confesiunea neașteptată făcută de Tily Niculae la două luni de la anunțul divorțului: „Toți cei care au dat foc vechii lor vieți…”
Confesiunea neașteptată făcută de Tily Niculae la două luni de la anunțul divorțului: „Toți cei care au dat foc vechii lor vieți…”
DailyBusiness.ro
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
A1.ro
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Alexandru Ciucu îi atacă din nou pe părinții Alinei Sorescu și explică de ce nu i-a spus artistei că era divorțat atunci când s-au cunoscut: „Nu au făcut bine”
Alexandru Ciucu îi atacă din nou pe părinții Alinei Sorescu și explică de ce nu i-a spus artistei că era divorțat atunci când s-au cunoscut: „Nu au făcut bine”
Ce salariu are Cătălin Măruță. Prezentatorul a fost întrebat dacă se apropie de cel al Andreei Esca: „Să depășim momentul”
Ce salariu are Cătălin Măruță. Prezentatorul a fost întrebat dacă se apropie de cel al Andreei Esca: „Să depășim momentul”
Noiembrie aduce despărțiri dureroase! Zodiile care vor fi înșelate de parteneri
Noiembrie aduce despărțiri dureroase! Zodiile care vor fi înșelate de parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă fetița din reclama la salam săsesc. Luiza are 26 de ani și este o tânără remarcabilă
Cum arată și cu ce se ocupă fetița din reclama la salam săsesc. Luiza are 26 de ani și este o tânără remarcabilă
Observator News
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova
Libertatea pentru Femei
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Toată țara se roagă pentru el, dar și cele trei soții și cei doi copii. Cine sunt femeile din viața lui Doru Octavian Dumitru. Trecutul neștiut al comediantului, care azi trece printr-o mare cumpănă
Toată țara se roagă pentru el, dar și cele trei soții și cei doi copii. Cine sunt femeile din viața lui Doru Octavian Dumitru. Trecutul neștiut al comediantului, care azi trece printr-o mare cumpănă
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cardiolog: Acestea sunt primele semne ale bolilor cardiovasculare
Cardiolog: Acestea sunt primele semne ale bolilor cardiovasculare
Vaccinul anti-COVID, legătură uluitoare cu cancerul. Ce au descoperit cercetătorii americani
Vaccinul anti-COVID, legătură uluitoare cu cancerul. Ce au descoperit cercetătorii americani
Lacrimi în Casa Regală Britanică: starea Regelui Charles se degradează. Ce decizie a luat prințul William
Lacrimi în Casa Regală Britanică: starea Regelui Charles se degradează. Ce decizie a luat prințul William
Ce efect au statinele asupra creierului: un studiu pe un milion de oameni schimbă tot ce știam
Ce efect au statinele asupra creierului: un studiu pe un milion de oameni schimbă tot ce știam
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton