Cătălin Măruță, „majorat” la PRO TV: “Cei 18 ani au însemnat și perioada când m-am căsătorit, și nașterea celor doi copii. Din păcate, și momente mai puțin fericite când am pierdut oameni dragi” / Exclusiv

Cătălin Măruță și colegii săi au sărbătorit miercuri, 22 octombrie, 18 ani de emsiunea „La Măruță”, Pro Tv. În platou a fost mare spectacol, invitați de seamă și multe surprize pentru telespectatorii Pro Tv.

Reporterii Unica.ro au fost alături de Cătălin Măruță la aniversarea celor 18 ani la Pro Tv. În culise, atmosfera a fost la fel ca cea pe care telespectatorii au văzut-o pe micul ecran. Îndrăgitul prezentator tv ne-a oferit un interviu cu câteva minute înainte de a intra în direct.

Cătălin Măruță: „Am făcut și lucruri mai puțin notabile, dar cred că am făcut și lucruri foarte bune”

Plin de emoție, Cătălin Măruță și-a amintit cum era acum 18 ani la Pro Tv, ce peripeții haioase a trăit, dar și prin ce momente mai puțin plăcute a trecut. Alături de el, în platou, au fost prezenți mai mulți invitați, printre care Carmen Tănase, Andi Moisescu, Marius Manole.

Cătălin, La mulți ani! 18 ani, majoratul!

Mulțumesc mult de tot! 18 ani, da, trece repede timpul! Dacă stai să te gândești, e o mare parte din viața ta și o mare parte din viața când se întâmplă lucruri, pentru că aceștia, cei 18 ani la Pro TV, au însemnat și perioada când m-am căsătorit, și nașterea celor doi copii. Din păcate, și momente mai puțin fericite când mi-am pierdut oameni dragi. 18 ani e cu de toate, ca în viața unui om.

Care e secretul? Emisiunea „La Măruță” are totuși 18 ani.

Cred că dacă faci lucrurile din suflet și cred că dacă faci lucruri care-ți plac, n-ai cum să nu reușești, indiferent de meserie și de domeniu. Trebuie să faci cu plăcere și cu bucurie, iar dacă faci treaba asta, cred că funcționează lucrurile și reziști în timp.

În 18 ani de emisiune ai avut parte de multe momente de neuitat. Pe care putem să le amintim? Ce nu poți uita? Poate o fază haioasă?

Sunt multe momente. De-a lungul timpului m-am întâlnit cu nenumărați invitați din absolut toate domeniile. Sunt multe povești.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Cătălin Măruță, despre momentul în care Liviu, soțul Israelei, a făcut scandal în platou: „O farsă nereușită pe care am vrut să o fac colegilor mei. Și în ziua de astăzi, nimeni nu crede că momentul a fost o farsă”

Ceva haios… ? De exemplu, uite, e o farsă nereușită pe care am vrut să o fac colegilor mei de 1 aprilie, în primii ani de Pro Tv. Noroc cu colegul meu, Dani Iftimie de la regea de emisie și mai era Andrei e de la AlbNegru. Am zis „hai să le fac o farsă colegilor, să nu știe”. Am vorbit cu soțul Israelei, Liviu, și i-am zis „Eu o să te provoc, o să spun tot felul de lucruri despre tine, tu te enervezi și simulăm ca și cum te superi și vrei să mă lovești”.

El a zis „Da, da, perfect, așa facem”.

Dacă regizorul de emisie nu știa, nu mai intra momentul ăsta pe post, pentru că se tăia automat, dacă era real. Dar și în ziua de astăzi, nimeni nu crede că momentul a fost o farsă. Și dacă le explici oamenilor că a fost o farsă, oamenii zic „Da, da, bine, acum ce să mai ziceți și voi? Câți bani i-ați dat să spună că, de fapt, a fost o farsă și că n-a vrut să te bată în direct? „.

Cred că acesta a fost un moment care, uite, și peste ani de zile, încă mai naște întrebări.

Citește și – Cătălin Măruță, adevărul despre momentul în care a fost lovit în direct de Liviu, soțul Israelei: „Am doi martori care pot să vină la proces să spună că am dreptate”

Citește și – Andra, dezvăluiri rare despre începuturile relației cu Cătălin Măruță: „El era deja mare când ne-am întâlnit”

Citește și – Eva Măruță revine pe marile ecrane în comedia „Tati full-time”. Când apare filmul în cinematografe

Citește și – Andra Măruță, despre cea mai mare aroganță din viața ei și dependențele pe care le are: „Vreau să scap”

Ai fost cumva „tras de urechi” după acest moment? Tu, venind de la TVR, unde erai obișnuit poate altfel, ai ajuns la Pro Tv unde regulile erau diferite.

Să știi că a fost un moment în care colegii din redacție și producătoarea emisiunii Alina Tolontan n-au înțeles. Au zis „Dar de ce ar trebui să faci farsa asta și nici măcar noi să nu știm? „.

Și am zis „Pentru că mie mi se pare amuzant, nu era farsă pentru telespectatori, era farsă, în primul rând, pentru cei din echipă”. Pentru că ei se panicau, „uite ce se întâmplă în direct, uite ce s-a întâmplat”.

Dar cred că acela a fost unul dintre momentele interesante în istoria mea de la ProTV.

„L-am avut invitat pe Corneliu Vadim Tudor. Pentru că avea gura slobodă și pentru că eram fascinat de ce vorbește și cum vorbește, nu l-am întrerupt. Consiliul Național AudioVizualului ne-a oprit emisia 15 minute”

Au mai fost și alte momente când l-am avut invitat pe Corneliu Vadim Tudor și norocul nostru a fost, probabil, că în acea săptămână a fost invitat și la Antena 1 și la Kanal D.

Și pentru că avea gura slobodă, și pentru că eram fascinat de ce vorbește și cum vorbește, nu l-am întrerupt, sau nu i-am pus în vedere că trebuie să fie atent la limbaj, și atunci Consiliul Național AudioVizualului ne-a oprit emisia 15 minute.

A fost momentul când 15 minute a fost oprită emisiunea și celor de la Antena 1 și Kanal D.

Asta zic, am făcut și lucruri mai puțin notabile, dar cred că am făcut și lucruri foarte bune, familii care s-au reunit datorită nouă prin emisiune, oamenii care și-au văzut părinții pentru prima dată, oamenii care au reușit să-și facă un drum în viață, să reușim să le luăm o casă, un apartament. S-au întâmplat multe lucruri faine.

Cătălin Măruță, 18 ani la Pro TV. Cum menține echilibrul între viața profesională și cea personală

Cum reacționezi atunci când te enervezi?

Urât. Oltean (râde – n.r. ). Cred că acolo mai am de lucru la mine. Se vede.

Eu, dacă sunt supărat, se vede. Nu pot să zic, „hei, acum sunt supărat” și peste câteva momente fața mea arată ca a unui om care, de fapt, nu are absolut nicio problemă. Nu, se vede chestia asta și-mi ies din fire, sunt oltean.

Pe sticlă nu prea se vede ce descrii.

Pe sticlă se mai vede câteodată dacă am vreo supărare, se vede tristețea pe față. Mai primesc mesaje prin intermediul WhatsApp-ului, de la telespectatori, care întreabă „ce s-a întâmplat”.

Cum reușești să găsești un echilibru între viața personală și cea profesională? Ai timp suficient să petreci cu copiii, cu soția?

Familia e importantă pentru fiecare om. La munca e familia de la muncă, acasă e familia de acasă.

Acum ne pregătim pentru lansarea filmului „Tati Full-Time„, pe 18 noiembrie, cu Eva. E continuarea lui „Tati Part-Time”. „Tati Full-Time” este ori zece…. comedia asta care urmează.

Cătălin și Andra Măruță, Revelion împreună, la muncă: „Eu prezint, ea cântă”

Andra este cu turneul de colinde care o să fie în decembrie. Deja auzim colinde în casă, ea se pregătește, de prin luna august.

Sunt lucruri care pentru noi au devenit o obișnuință. Andra își face turneul de colinde în fiecare an, eu vin la emisiune în fiecare zi. Acum s-a întâmplat să fie lansarea filmului Evei, David are tot felul de competiții unde trebuie să fim cu el, fotbal, înot. Toți avem activități. Toți suntem implicați în proiectul și în programul fiecăruia.

V-ați făcut planuri pentru sărbători sau e prea devreme?

De Crăciun o să vrem să fim cu familia de la Câmpia Turzii, familia Andrei, cu mama mea de la Târgu Jiu, vrem să fim toți uniți. Pe 19 și 20 decembrie Andra e la Cluj cu turneul de colinde și rămânem oarecum în zonă.

Apoi, de Anul Nou, eu prezint, ea cântă.

E o vacanță mai scurtă și vrem să o facem cu familia și să fim toți.

Dacă munciți de Anul Nou, meritați o vacanță în ianuarie.

Merităm vacanță, dar ce crezi? La câteva zile după Anul Nou începe emisiunea.

Noi avem o vacanță care e mai mare, de vreo 3 săptămâni, în perioada verii.

Aceea este vacanța pe care o așteptăm cu toții. În rest, sunt zile de weekend sau de Sărbători când mai avem 4‑5 zile libere. În rest, în direct, zi de zi.

Foto: Unica.ro/ Instagram.com

Urmărește-ne pe Google News