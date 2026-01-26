Actrița Yvonne Lime, care a jucat în „Loving You” cu Elvis Presley, a murit la 90 de ani

Yvonne Lime Fedderson, care a jucat în filmele „Dragstrip Riot” și „High School Hellcats” și a interpretat-o pe iubita personajului lui Michael Landon în „I Was a Teenage Werewolf”, toate produse de American International Pictures în anii ’50, a murit la 90 de ani.

Drumul unei vieți dedicate altora

Moartea ei, survenită din cauze naturale la locuința sa din Paradise Valley, Arizona, a fost anunțată de Childhelp, organizația nonprofit dedicată sprijinirii copiilor abuzați, neglijați sau aflați în situații de risc, pe care a cofondat-o în 1959 împreună cu actrița Sara O’Meara.

„Yvonne a fost cea mai dragă prietenă a mea și partenera mea în această misiune timp de peste șase decenii”, a declarat O’Meara. „Compasiunea ei, puterea ei și credința în puterea iubirii au modelat Childhelp încă din primele zile. Îi voi fi mereu recunoscătoare pentru viața pe care am construit-o împreună în slujba copiilor.” Cele două s-au întâlnit pentru prima dată când lucrau la The Adventures of Ozzie and Harriet, difuzat de ABC.

Impactul ei în televiziune și moștenirea lăsată industriei

Sub numele de Yvonne Lime, ea a apărut în filmul The Rainmaker (1956), cu Burt Lancaster, interpretând-o pe Snookie Maguire, o tânără care îi atrage atenția personajului lui Earl Holliman, Jim Curry. De asemenea, a avut un rol recurent în Father Knows Best, unde a interpretat-o pe Dottie Snow, buna prietenă a personajului Betty Anderson, jucat de Elinor Donahue. A apărut în 14 episoade ale serialului difuzat de CBS și NBC între 1956 și 1960.

S-a retras din actorie după ce s-a căsătorit, în 1969, cu producătorul TV Don Fedderson (The Millionaire, My Three Sons, Family Affair, The Betty White Show). După moartea acestuia, în 1994, ea a condus timp de peste 30 de ani compania Don Fedderson Productions, administrând drepturile asupra producțiilor sale.

Fiica unui profesor de muzică, Yvonne Glee Lime s-a născut pe 7 aprilie 1935, în Glendale, California. În timp ce juca într-o producție a Pasadena Playhouse, Ah, Wilderness! de Eugene O’Neill, a fost remarcată de un agent, ceea ce i-a lansat cariera. Pe lângă Father Knows Best și The Rainmaker, a apărut în episoade din The Millionaire, December Bride, West Point și The Adventures of Jim Bowie în 1956.

În anul următor, a interpretat-o pe Arlene Logan în filmul horror cult I Was a Teenage Werewolf, apoi a primit roluri principale în Dragstrip Riot și High School Hellcats, ambele lansate în 1958, și în Speed Crazy (1959).

Ea și Ronnie Burns au jucat un cuplu tânăr care conduce un motel în Palm Springs în serialul NBC Happy (1960–61) — numele serialului provenea de la copilul lor, ale cărui gânduri erau rostite de o voce din off.

Cariera ei a inclus și filmele Untamed Youth (1957), Loving You cu Elvis Presley, precum și apariții în seriale precum The Many Loves of Dobie Gillis, Bat Masterson, Dragnet, The Bill Dana Show, The Andy Griffith Show și Gomer Pyle, U.S.M.C.

Misiunea umanitară care i-a definit ultimele decenii

În timpul unui turneu USO în Japonia, ea și O’Meara au devenit profund afectate de situația orfanilor și au făcut primii pași spre înființarea organizației International Orphans Inc.

Inițial creată pentru a sprijini copiii afectați de taifunurile din Japonia, organizația a evoluat în Childhelp; astăzi, aceasta oferă programe și servicii la nivel național și a ajutat peste 14 milioane de copii și familii afectate de abuz și neglijare. În calitate de președinte și vicepreședinte, Fedderson a avut un rol esențial în construirea unei rețele naționale de filiale și voluntari, extinzând programe precum Childhelp National Child Abuse Hotline și curriculumul de prevenție Childhelp Speak Up Be Safe.

