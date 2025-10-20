Andreea Raicu și Monica Bîrlădeanu, ravisante la Palatul Parlamentului. Cum au apărut vedetele la gala Andreei Marin

Andreea Raicu, Mihaela Tatu, Mihai și Elwira Petre, Oana Roman, Ileana Badiu și Monica Bîrlădeanu se numără printre vedetele care au strălucit la gala Andreei Marin, organizată în urmă cu câteva zile la Palatul Parlamentului. Celebritățile s-au întrecut în ținute, iar multe dintre ele au plecat acasă și cu un premiu.

Andreea Raicu și Monica Bîrlădeanu, strălucitoare la gala Andreei Marin

Gala „Nu există nu se poate” organizată de Andreea Marin la Palatul Parlamentului a avut, anul acesta, un iz regal. Și asta pentru că tema evenimentului a fost dedicată Reginei Maria, la împlinirea a 150 de ani de la nașterea acesteia.

Gazda galei, Andreea Marin, a arătat impecabil într-o rochie neagră, pe care a combinat-o cu un sacou alb, ținuta creată de designerul Elida Toma punându-i în evidență silueta perfectă. Aceasta și-a completat look-ul cu cercei roșii și un trandafir natural prins la piept.

Pe de altă parte, Monica Bîrlădeanu a captivat rapid atenția tuturor cu o ținută care a dus imediat cu gândul la Regina Maria.

Îmbrăcată într-o rochie lungă, crem, pe care a accesorizat-o cu un bolero delicat, brodat cu perle și motive florale, actrița a arătat ca o adevărată față regală. Aceasta a ales să poarte și o tiară strălucitoare alături de un colier de perle, oferindu-i un look de neuitat.

Andreea Raicu a ales și ea o ținută superbă, formată dintr-o salopetă neagră, pe care a fost prinsă o roță uriașă, strălucitoare.

Citește și: Delia, mesaj pentru cei care nu respectă intimitatea persoanelor publice: „Nu mai urmăriți, că eu știu jiu-jitsu”

Citește și: Olga Guțanu, dezvăluiri despre planurile de viitor cu CRBL, la mai bine de un an de relație. „Mai intuiesc eu ce se întâmplă, dar se cam ascunde!”

Oana Roman și Mihaela Tatu au defilat pe podium

În cadrul galei a avut loc și o mică prezentare de modă, unde Zestal și-a prezentat noua colecție, iar câteva vedete au acceptat să defileze pe podium. Printre acestea s-au numărat Oana Roman și Mihaela Tatu, care au purtat rochii cu adevărat spectaculoase.

Ținuta și atitudinea Oanei Roman i-au adus acesteia numeroase aprecieri.

„Gala Nu există nu se poate by Andreea Marin. O seară de excepție dedicată Reginei Maria. Port o rochie regală, excepțional de frumoasă, cu elemente tradiționale românești, creată de Zestal și pe care cred că ar fi purtat-o cu mândrie chiar și Regina Maria! Mulțumesc pentru invitație, Alin Gălățescu”, a scris vedete pe rețelele sociale.

La rândul ei, Mihaela Tatu a purtat o rochie neagră, cu un guler acoperit de perle, oferindu-i aceasta un aer regal.

Citește și: Daniel Nuță și iubita lui, Cezara Petredeanu, s-au despărțit după patru ani: „În momentul ăsta sunt singur”

Citește și: Gabriela Firea, bunică pentru prima dată. Fiul ei cel mare a devenit tatăl unei fetițe: „Sigur veți fi părinți iubitori și grijulii”

Mihai și Elwira Petre, în pași de dans la Palatul Parlamentului

Mihai și Elwira Petre au fost recompensați, în cadrul galei, pentru carierele lor în domeniul dansului, cei doi intrând pe scenă în pași de dans.

„Mulțumim Galei “Nu există nu se poate” pentru acest premiu foarte special, pentru toată cariera noastră în dans. Și mai cred că cel mai mult ar trebui să le mulțumesc părinților mei❤️. Când eram mică spuneam adesea “nu se poate, nu voi merge la acest concurs de dans în weekend, nu avem bani de el”. Iar ai mei făceau ce făceau și imposibilul devenea posibil. Asta a fost o lecție care m-a condus mai departe în viață. Când unii oameni îmi spuneau “nu vei reuși să ajungi campioană, este prea greu” eu le-am dovedit… imposibilul pe care mi-l prevesteau. Asta încerc să le învăț și pe fetele noastre, și pe elevii noștri, să transforme “nu pot” în șansă, în acțiune. Cum spune și un cântec, când nu mai poți, mai poți un pic. Ai nevoie de entuziasm, dăruire, timp și încredere. Și sigur vei reuși❤️”, a transmis Elwira Petre după gala „Nu există nu se poate”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum au apărut vedetele la gala „Nu există nu se poate” organizată de Andreea Marin

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News