Delia, mesaj pentru cei care nu respectă intimitatea persoanelor publice: „Nu mai urmăriți, că eu știu jiu-jitsu”

Delia a trecut prin câteva momente stânjenitoare în timp ce a ieșit în parc, unde obișnuiește să alerge kilometri întregi. Artista în vârstă de 43 de ani este adepta unui stil de viață sănătos și al mișcării, astfel că de fiecare dată când are timp liber aleargă prin parcul Herăstrău din București.

Prin ce a trecut Delia în timp ce alerga în parc

Delia dezvăluia, la un moment dat, că obișnuiește să alerge până la 30 kilometri pe zi, atunci când timpul îi permite. Zilele trecute a ieșit din nou la alergat, prin parc, însă a fost deranjată de două persoane: prima, un bărbat care a vrut să facă o poză cu ea, și a doua o femeie care dădea târcoale unui loc de joacă.

„S-a dat astăzi drumul la dubioși în parc, că nu înțeleg? E vacanță? Nu înțeleg. La 12:00, în mod normal, nu e nimeni în parc. Azi am dat doar de dubioși. A venit un om care m-a întrebat dacă sunt Delia și am zis nu. A zis: ești Delia? Și zic nu. Zice: Putem să facem o poză?… Ok”, a povestit Delia.

„Și după aia e o dubioasă care se învârte de jumătate de oră în jurul la treaba asta de aici (n.r. loc de joacă din parc). Se învârte, face ture și se uită. Face ture, se uită, se uită. Nu mai stați afară, că e frig, răciți. Nu vă face bine. Chiar e frig, gen. Eu am plecat, că dubioasa… Nu, dubioasa era dubioasă. Era dubioasă, dubioasa și am plecat. Nu știu ce voia, nu voia nimic, nu zicea nimic, se uita. Și era doar dubioasă”, a mai spus artista pe rețelele sociale.

Artista, mesaj pentru cei care nu respectă intimitatea celorlalți

În același timp, Delia le-a transmis un mesaj și persoanelor care nu respectă intimitatea celorlalți oameni, fie ei și persoane publice.

„Deci vă rog eu frumos, deci dacă vreți ceva, poză… dar mai bine nu vreți. Că omul când e el liber, când nu-i la muncă, gen pe scene, nu datorează. Dar să zicem că nu vreți poză, dar doar vreți să stați să urmăriți. Nu mai urmăriți, că eu știu jiu-jitsu și nu vreau să scot astea la înaintare că fac urât. Deci nu, mă!”, a spus cântăreața în mediul online.

„Nu mă aduceți în starea aia! Că urlu! Țip! Sun la poliție! La milis! Alo, jiu-jitsu brazilian, fac kung fu. Îmi iau spray, spray, furci, topoare. Deci nu, nu. Mai și mușc. Am asta cu mușcatul de când sunt mică. Deci dacă cineva mă enerva în casă, mușcam direct, săream în spinare și mușcam de gât. Am mușcat o fată și de nas. Nu știu dacă v-am povestit. Foarte abstractă sunt. Avea nasul mai mare și, gen, când mă certam cu ea, vedeam nasul ăla mare și am sărit la nas și am mușcat de nas”, a precizat ea.

Delia a dezvăluit că poartă mereu la ea un spray cu piper pentru a se putea apăra, în situații neplăcute.

„Da. Fac urât rău. Urât. Deci nu vă mai apropiați. Pare că-s prietenoasă, dar mușc, scuip. Da, am de astea. Și am mereu aici un spray. Un spray cu piper. Dar m-am prins de ce se întâmplă asta. Știu. Știu ce se întâmplă. Eu azi n-am alergat. Deci azi n-am alergat. Și, mergând, observi altfel și ești observat altfel”, a subliniat artista.

Sursă foto: Instagram

