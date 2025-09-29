Delia a mărturisit că se confruntă cu probleme de sănătate încă din adolescență. Cu ce boală a fost diagnosticată: „E genetică”

Delia (43 ani) este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din România, aceasta fiind și o persoană sinceră, care nu se ferește să spună lucrurilor pe nume. Acum, solista a decis să le dezvăluie fanilor ei din mediul online că se conftuntă cu o problemă de sănătate încă din adolescență.
Delia a dezvăluit că se confruntă cu probleme cu vederea încă de pe vremea când avea 16 ani. Artista a povestit că suferă de miopie, iar acum are nevoie de o pereche nouă de ochelari, diopriile ei fiind foarte mari.
De asemenea, Delia și-a dorit să afle câteva informații despre operațiile cu laser, în speranța că va putea să își rezolve problemele pe care le are cu vederea.
„Știe cineva, și-a făcut cineva operație cu laser pentru miopie? Cât durează recuperarea? Am înțeles că e ceva extrem de ușor, dar am auzit că miopia poate să revină. Eu am -3,25 la ambii ochi și am această problemă de la 15 ani, adică e genetică”, a mai spus artista.
Artista, diagnosticată cu Spondiloză cervicală
Pe lângă miopie, Delia a mai fost diagnosticată cu spondiloză cervicală, o boală degenerativă a coloanei vertebrale.
„Voiam să zic să nu mă mai blestemați, m-a luat la cervicală. Deci mă doare rău. Sunt pe moarte, eu trag să mor. Ce rău îmi e! Aoleu, dar rău mă doare! Deci mor. Uită-te cum mor, ca să-ți fie ție bine! Uită-te cum mor!”, a mărturisit Delia, într-o filmare de pe TikTok.
După puțin timp, ea a revenit în mediul online cu lămuriri despre afecțiunea de care suferă.
„Hai să exemplificăm ce se întâmplă în video-ul ăla, deși am zis că gluma e glumă, dar… wow! Deci, când mă doare cervicala, spondiloza, fac următorul gest ca să îmi revin. În general, mi se întâmplă când stau mult în picioare sau stau foarte mult jos. Mi se întâmplă și la masa juraților la filmări, când stau foarte mult într-o singură poziție. Când se întâmplă, simt nevoia să fac acest gest ca să-mi aranjez cervicala. Asta se vedea în imaginile alea. Și zic pe gură: Au, mă doare! Au, spatele! Nu înțeleg, e evident. Oare e troll și face asta pentru vizualizări?”, a mai spus Delia, pe rețelele de socializare.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Delia
Sursă foto: Instagram
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.