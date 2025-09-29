Delia a mărturisit că se confruntă cu probleme de sănătate încă din adolescență. Cu ce boală a fost diagnosticată: „E genetică”

Delia (43 ani) este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din România, aceasta fiind și o persoană sinceră, care nu se ferește să spună lucrurilor pe nume. Acum, solista a decis să le dezvăluie fanilor ei din mediul online că se conftuntă cu o problemă de sănătate încă din adolescență.

Delia are probleme cu vederea

Delia a dezvăluit că se confruntă cu probleme cu vederea încă de pe vremea când avea 16 ani. Artista a povestit că suferă de miopie, iar acum are nevoie de o pereche nouă de ochelari, diopriile ei fiind foarte mari.

„Mă duc să îmi fac ochelari. Vă anunț că sunt mioapă. Nu e o noutate, sunt mioapă de la 16 ani. Am -3,25 la ambii ochi,” a spus Delia pe rețelele sociale.

Vedeta a explicat că deseori întâmpină probleme când privește de aproape, mai ales pe telefon.

„E ciudat că văd prin telefon când vă filmez, văd de aproape, și când iau telefonul vă văd în ceață. Nu vă văd trăsăturile faciale,” a spus artista, în timp ce își filma prietenele.

Citește și: Ce spune Delia despre adolescenții care consumă droguri la festivaluri: „Nu am copii, nu sunt în măsură să dau sfaturi despre cum să-și crească alți oameni copiii, dar cred că…”

Citește și: Delia spune că își dorește un copil. De ce s-a răzgândit, la 43 de ani: „S-a zburlicat carnea pe mine”

De asemenea, Delia și-a dorit să afle câteva informații despre operațiile cu laser, în speranța că va putea să își rezolve problemele pe care le are cu vederea.

„Știe cineva, și-a făcut cineva operație cu laser pentru miopie? Cât durează recuperarea? Am înțeles că e ceva extrem de ușor, dar am auzit că miopia poate să revină. Eu am -3,25 la ambii ochi și am această problemă de la 15 ani, adică e genetică”, a mai spus artista.

Artista, diagnosticată cu Spondiloză cervicală

Pe lângă miopie, Delia a mai fost diagnosticată cu spondiloză cervicală, o boală degenerativă a coloanei vertebrale.

„Voiam să zic să nu mă mai blestemați, m-a luat la cervicală. Deci mă doare rău. Sunt pe moarte, eu trag să mor. Ce rău îmi e! Aoleu, dar rău mă doare! Deci mor. Uită-te cum mor, ca să-ți fie ție bine! Uită-te cum mor!”, a mărturisit Delia, într-o filmare de pe TikTok.

Citește și: Mara Bănică a spus când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu: „Poate o să facem și lumină în moartea Ioanei”

Citește și: Irinel Columbeanu, la restaurant cu fiica lui. L-a răsfățat cu friptură și caracatiță: „Ești cel mai bogat om”

După puțin timp, ea a revenit în mediul online cu lămuriri despre afecțiunea de care suferă.

„Hai să exemplificăm ce se întâmplă în video-ul ăla, deși am zis că gluma e glumă, dar… wow! Deci, când mă doare cervicala, spondiloza, fac următorul gest ca să îmi revin. În general, mi se întâmplă când stau mult în picioare sau stau foarte mult jos. Mi se întâmplă și la masa juraților la filmări, când stau foarte mult într-o singură poziție. Când se întâmplă, simt nevoia să fac acest gest ca să-mi aranjez cervicala. Asta se vedea în imaginile alea. Și zic pe gură: Au, mă doare! Au, spatele! Nu înțeleg, e evident. Oare e troll și face asta pentru vizualizări?”, a mai spus Delia, pe rețelele de socializare.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Delia

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News