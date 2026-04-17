Mădălin Ionescu, dezvăluiri despre problemele cardiace. Ce consumă zilnic, pe stomacul gol, pentru a-și păstra echilibrul: „A devenit micul meu dejun”

Mădălin Ionescu a vorbit deschis despre problemele cardiace cu care s-a confruntat, precizând că acestea au venit ca un ecou al programului și stresului din televiziune. După ce a avut numeroase aritmii și a ajuns pe mâinile medicilor, fostul prezentator tv a dezvăluit acum că a început să consume un aliment simplu, acesta fiind cel care l-a ajutat să se pună pe picioare.
„După al doilea burnout, am avut ceva probleme cu inima. Aritmii. Luni de zile. Peste 7 mii pe zi! Deficiențe de potasiu, magneziu. După mai bine de 25 de ani de televiziune la cel mai înalt nivel, nu aveam cum să rămân imun la stres”, a mărturisit acesta.
Schimbarea a venit treptat, iar soluția a fost neașteptată: consumul zilnic de ulei de măsline de cea mai bună calitate, pe stomacul gol.
„Am început să consum zilnic ulei de măsline extra virgin. Dimineața, pe stomacul gol. A devenit micul meu dejun. Inima mea s-a liniștit. Nu brusc, nu miraculos peste noapte, ci lent, ca o mare care își găsește echilibrul după furtună», a explicat Mădălin Ionescu, subliniind importanța calității produsului.
Potrivit lui, diferența dintre uleiul autentic, presat la rece, și cel procesat industrial este uriașă: „Primul își păstrează polifenolii, acei compuși amari, ușor picanți, care „înțeapă” în gât. Acea senzație nu e un defect. Este semnătura vieții”.
Prezentatorul a evidențiat beneficiile antiinflamatoare ale oleocanthalului, un compus natural din uleiul de măsline, comparabil cu ibuprofenul. Studiile internaționale, inclusiv cercetarea PREDIMED din Spania, au demonstrat că o dietă bogată în ulei de măsline extra virgin reduce semnificativ riscul de boli cardiovasculare.
Astăzi, Mădălin Ionescu spune că se simte mai echilibrat ca niciodată, punând sănătatea pe primul loc.
„După câțiva ani de vulnerabilitate fizică, am reînceput să folosesc un miracol pe care nu l-am cumpărat din farmacii și nici din teorii complicate. L-am găsit într-un lichid verde-auriu, amar, viu. M-a mai salvat în 2017, alături de portocale…”, a încheiat el.
