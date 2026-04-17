Shannon Elizabeth din „American Pie” și-a făcut cont de OnlyFans la 52 de ani, după ce a depus actele de divorț de soț: „Acest nou capitol este despre a arăta o latură mai sexy pe care nimeni nu a văzut-o”

Shannon Elizabeth din „American Pie” și-a făcut cont de OnlyFans la 52 de ani pentru a arăta „o latură mai sexy pe care nimeni nu a văzut-o”, a explicat ea pentru People. Înainte să facă acest anunț, actrița a depus actele de divorț de soțul ei, Simon Borchert.

Shannon Elizabeth, cunoscută pentru apariția în comedia „American Pie”, a anunțat că și-a făcut cont de OnlyFans după ce, până acum, „alți oameni au controlat narațiunea” carierei sale. Actrița spune că este pregătită să preia controlul asupra imaginii sale la Hollywood.

„Mi-am petrecut întreaga carieră lucrând la Hollywood, unde alți oameni controlau narațiunea și rezultatul carierei mele. Acest nou capitol este despre schimbarea acestui lucru, despre a arăta o latură mai sexy pe care nimeni nu a văzut-o și despre a fi mai aproape de fanii mei”, a spus Elizabeth pentru People. „Am ales OnlyFans pentru că îmi permite să mă conectez direct cu publicul meu, să creez în termenii mei și să fiu liberă. Chiar cred că acesta este viitorul”, a adăugat.

Anunțul vine la scurt timp după ce actrița a depus actele de divorț de Simon Borchert, de profesie conservaționist, specializat în protejarea speciilor pe cale de dispariție din Africa de Sud.

„Sunt separată din septembrie anul trecut. A fost un proces – nu ceva ce s-a întâmplat în ultimele zile”, a declarat Elizabeth, pentru Us Magazine. „Piesele importante sunt deja în urma mea. Au mai rămas doar formalitățile.” Ea a adăugat: „Acesta este un capitol nou pentru mine și este unul de care sunt cu adevărat entuziasmată. Mă simt mai puternică, mai limpede și mai fericită decât m-am simțit de foarte mult timp”.

Citește și: Cu cine a fost surprinsă Adelina Pestrițu în Turcia. Actorul este celebru și adorat de fane la nivel mondial

Ce spune despre rolul din „American Pie” care a propulsat-o spre celebritate

Shannon Elizabeth este cel mai bine cunoscută pentru rolul Nadiei, studenta străină sexy din franciza „American Pie”, care a început cu un film din 1999 despre un grup de liceeni cu misiunea de a-și pierde virginitatea înainte de absolvire. În ciuda faptului că filmul a catapultat-o la statutul de sex-symbol, Elizabeth insistă că nu urmărea această traiectorie atunci când și-a început cariera.

„Pentru mine, a fost un rol, a fost interpretarea unui personaj”, a declarat actrița pentru Entertainment Tonight în martie. „În viața mea reală, pur și simplu nu sunt fata căreia îi place să fie goală, niciodată. Mă simt foarte vulnerabilă.” „Chiar și acasă sunt mereu acoperită”, a continuat ea. „Am prieteni care dorm în pielea goală și nu-i deranjează să se plimbe așa. Eu nu am fost niciodată așa, dar pentru că așa am ieșit la iveală, toată lumea a presupus că sunt acea fată.”

Ea încă apreciază această comedie pentru adolescenți pentru ceea ce i-a permis să realizeze. „Tot ceea ce am făcut în viața mea se datorează American Pie”, a declarat ea pentru ET. Elizabeth a spus chiar că s-ar întoarce întoarce pentru un alt sequel pentru a vedea ce mai face Nadia.

„Mi-ar plăcea să văd un film în care totul este despre Nadia înapoi în țara ei natală și ce face acolo. Să o urmărim, să-i vedem viața de zi cu zi acum”, a declarat Elizabeth pentru Fox News, referindu-se la faptul că personajul ei s-a întors în Cehia. „Cred că ar fi foarte distractiv.”

Foto: Profimediaimages.ro; Instagram

