Ce i-au interzis medicii lui Mircea Lucescu, după problemele de sănătate. Cum arată selecționerul, după ce a fost internat de mai multe ori în ultima perioadă

Mircea Lucescu, după problemele medicale din iarnă, a asistat la meciul Rapid-Craiova pe stadionul Giulești. Deși prezent, selecționerul a refuzat să dea mâna cu cei din jur, spunând că aceasta este recomandarea medicilor.

Mircea Lucescu nu are voie să dea mâna cu alte persoane

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de fotbal a României, a avut prima apariție publică după o perioadă dificilă marcată de probleme de sănătate. Potrivit GSP.ro, tehnicianul a fost prezent pe stadionul Giulești la derby-ul Rapid – Universitatea Craiova, un moment emoționant atât pentru el, cât și pentru cei care îl urmăresc cu admirație.

După o serie de internări în iarnă și o deplasare medicală în Belgia, Lucescu a revenit pe scena publică, însă cu precauțiile impuse de starea de sănătate.

„Nu am voie să dau mâna”, le-a spus acesta celor care au încercat să-l salute.

„Il Luce” a fost văzut în tribune alături de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, și Anghel Iordănescu, fost selecționer.

Un episod special al serii a fost întâlnirea dintre Mircea Lucescu și Dan Șucu, patronul Rapidului. Șucu, încă entuziasmat de victoria dramatică a formației Genoa – pe care o conduce – împotriva AS Roma, a venit să-l salute pe selecționer. Cei doi s-au îmbrățișat, un gest care a captat atenția celor prezenți.

Lupta cu problemele de sănătate

În ultimele luni, Mircea Lucescu a trecut prin momente dificile. A fost internat de trei ori la Spitalul Universitar de Urgență București, în urma unor probleme medicale care au necesitat monitorizare atentă. Pe 20 februarie, a revenit în România după o vizită în Belgia, unde a efectuat un dublu control medical pentru a înțelege mai bine situația sa.

Chiar și în fața acestor provocări, Lucescu rămâne ferm în decizia de a continua să conducă echipa națională.

În întâlnirile recente cu oficialii Federației Române de Fotbal, antrenorul a subliniat că nu intenționează să renunțe la funcție. „Il Luce” a confirmat că va fi pe bancă la meciul de baraj cu Turcia, programat pe 26 martie.

