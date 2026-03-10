Dan Negru, după ce prețul benzinei a crescut considerabil: „Am alimentat mai întâi bugetul de stat și abia apoi mașina”

Dan Negru s-a arătat indignat de faptul că prețul benzinei a crescut considerabil în ultimele zile, pe fondul războiului din Iran. Prezentatorul tv speră ca și Guvernul român va plafona prețul carburantului, la fel cum s-a întâmplat în Ungaria.

Dan Negru, indignat de prețul carburanților

Dan Negru a mers să își alimenteze mașina, moment în care a observat cât de mult a crescut prețul carburanților în doar câteva zile, după izbucnirea războiului din Iran. Potrivit acestuia, prețurile au crescut nu din cauza conflictului armat din Orient, ci din cauza guvernanților, evidențiind faptul că, în România, în ultimii ani prețurile la benzină și motorină au explodat.

„“Sursele oficiale” mă anunță zilnic că benzina se scumpește din cauza războiului. Când nu era război și barilul era jos, la noi tot în sus se ducea prețul. Oricare era la putere! Am alimentat azi mai întâi bugetul de stat și abia apoi mașina mea. Pentru că aproape 60% din prețul unui litru se duce la stat”, a afirmat Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Prezentatorul de televiziune subliniază faptul că o mare parte din prețul carburanților merge către bugetul de stat.

„Nu e paradox, e fiscalitate românească: mai mult de jumătate din litrul de benzină înseamnă taxe și accize”, a mai spus Dan Negru.

Vedeta Kanal D, despre plafonarea prețului la carburanți

Dan Negru a evidențiat faptul că Ungaria a plafonat rapid prețul carburanților, în timp ce în Republica Moldova acesta nu a crescut niciodată.

„Azi noapte ungurii au plafonat prețul la carburanți. Au făcut-o și croații. Moldovenii n-au aflat încă de război și la ei carburanții sunt mai ieftini. La fel și la bulgari!”, a precizat el.

„Treaba statului e să găsească liniște în furtună. De asta eu la toate mitingurile românești aș scrie pe pancarte vorba lui Marin Preda: „Datoria oamenilor luminați dintr-o țară e să-i ajute pe cei din mijlocul cărora au ieșit””, a mai spus Dan Negru.

Într-un comentariu, prezentatorul tv a menționat că „normal” ar fi ca și în România să fie plafonate prețurile carburanților, așa cum s-a întâmplat în Ungaria și Croația: „Probabil se va întâmpla și la noi. Așa ar fi normal”.

Sursă foto: Facebook

