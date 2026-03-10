Motivul pentru care Gabriela Cristea a vrut să divorțeze la o săptămână după ce s-a căsătorit

Gabriela Cristea a dezvăluit că, la doar o săptămână după nunta cu Marcel Toader, a luat în calcul divorțul. Fosta prezentatoare TV crede că a greșit când i-a acordat primului soț a doua șansă.

De ce a vrut Gabriela Cristea să divorțeze la o săptămână după ce s-a căsătorit

Gabriela Cristea a mărturisit, în cadrul podcastului moderat de Ioana Ginghină, că a luat în calcul divorțul la doar o săptămână după nunta cu Marcel Toader, considerând că în acel moment „și-a dat arama pe față” fostul său soț. Toader a murit în 2019, în urma unui stop cardiac.

Primul mariaj al Gabrielei Cristea a fost unul intens mediatizat, mai ales în urma divorțului din 2013. Gabriela a povestit recent cum, inițial, relația părea ideală: „Primul meu soț, la început, s-a purtat impecabil. (…) Am hotărât foarte repede să mă căsătoresc cu el, pentru că se purta ok cu mine, avea grijă de mine, până la căsătorie”. Totuși, lucrurile s-au schimbat radical imediat după nuntă.

„Am avut partea mea de vină. De ce am stat?!”

Unul dintre principalele motive care au dus la dorința de divorț a fost gelozia excesivă. „Am mai dat o șansă și am intrat în compromis. La un moment dat, nu am mai avut ieșire. (…) S-a ajuns la ce s-a ajuns. Eu nu dau vina pe el 100%. Am avut partea mea de vină. (…) De ce am stat?!”, a spus vedeta, reflectând asupra deciziilor din acea perioadă.

După încheierea acestui capitol dificil din viața sa, Gabriela a făcut un pas înapoi pentru a se regăsi. „Eu nu am avut nicio relație aproape un an de zile. Nici măcar cu beneficii. Am fost eu cu mine și atât. Au fost bărbați care m-au curtat în perioada respectivă, dar nu am simțit ideea nici măcar să ies la un date. Mi-am dat seama în perioada aia că eu nu mă cunosc pe mine.”

După divorțul de Marcel Toader a întemeiat familia la care visa

Acest moment de introspecție a ajutat-o să își redefinească prioritățile și să își construiască un viitor mai bun. Din 2013, Gabriela Cristea formează un cuplu cu artistul Tavi Clonda, alături de care are două fiice, Victoria și Iris.

