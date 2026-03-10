Oana Radu susține că a fost jefuită de o colegă de breaslă: „Am și eu un mesaj pentru domnișoara cântăreață”

Oana Radu susține că a fost jefuită de o colegă de breaslă, care i-ar fi luat portofelul. Deși spune că nu avea mulți bani în el, artista a explicat că era vorba de un portofel de brand la care ține foarte mult. Astfel, ea a făcut apel în mediul online la tânăra în cauză pentru a i-l înapoia.

Oana Radu, jefuită de o colegă de breaslă

Oana Radu se confruntă cu o situație delicată care a atras atenția publicului din online. Artista a dezvăluit recent că i-a dispărut portofelul chiar după vizita unei colege de breaslă la sediul afacerii sale. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Totul s-a întâmplat în timpul unei vizite aparent obișnuite. Oana Radu a povestit că tânăra artistă, cu care împărtășește aceeași industrie, a venit la depozitul afacerii sale. Deși inițial totul părea în regulă, situația a luat o turnură neașteptată după plecarea acesteia, când Oana a observat că portofelul său nu mai era acolo unde îl lăsase.

Pentru a înțelege ce s-a întâmplat, cântăreața a apelat la imaginile surprinse de camerele de supraveghere din depozit. Spre surprinderea ei, a constatat că momentul dispariției portofelului fusese înregistrat. În imagini, colega sa de breaslă apărea luând portofelul de pe o suprafață din sediu. Această descoperire a determinat-o pe Oana Radu să acționeze rapid.

„Am și eu un mesaj pentru domnișoara cântăreață care tocmai ce a plecat acum 30 de minute din sediul nostru. Vă rog mult să îmi înapoiați portofelul (…) A plecat cu portofelul meu, cred că s-a zăpăcit (…) Acum, când eu am sunat-o, a zis că are doar portofelul ei, doar că pe camerele noastre se vede clar că a luat și portofelul meu. Acum or fi la fel portofelele și nu și-o fi dat seama că-s la fel”, a afirmat artista, citată de Cancan.

Imediat după ce a descoperit dispariția, artista a contactat-o telefonic pe persoana în cauză. Însă, în ciuda imaginilor care păreau să indice opusul, aceasta ar fi susținut că are doar propriul portofel.

„Ce mă nedumerește este că spune că nu are niciun portofel, dar pe camere se vede clar cum ea a luat portofelul. Este un portofel de brand (…) Nu aveam decât 200 de lei în el și cardurile, dar îmi place foarte mult portofelul și mi-l doresc înapoi, dragă domnișoară. Nu o să pun aici videoclipurile, pentru că nu vreau să denigrez pe nimeni și în continuare cred că este o greșeală, așa că te rog mai uită-te în mașină sau pe undeva, poate îl găsești acolo”, a adăugat artista.

Între timp, Oana Radu a șters filmulețul în care povestea neplăcuta întâmplare, lăsându-și fanii să se întrebe dacă situația a fost rezolvată.

