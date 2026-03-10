Industria muzicii din România este în doliu după moartea Gianinei Gheorghiu, cunoscută sub numele de scenă Chica Con Canna. Artista s-a stins din viață luni, 9 martie 2026, la doar 37 de ani, lăsând în urmă o comunitate șocată și profund îndurerată.

Vestea tragică a declanșat un val de reacții emoționante pe rețelele sociale, unde colegii de breaslă și fanii au transmis mesaje de condoleanțe.

O carieră marcată de colaborări importante

Chica Con Canna s-a făcut remarcată în muzica urbană prin colaborările cu nume sonore ale rap-ului românesc. De-a lungul anilor, artista a cântat alături de Tony Bătrânu, Vladone, Mike Diamondz, Rappa, Marijuana și mulți alții, construindu-și o reputație solidă în comunitatea hip-hop.

Marpha Hip Hop a confirmat decesul artistei printr-un mesaj emoționant publicat pe Facebook: „Azi este o altă zi neagră pentru rap-ul românesc. Rapperița Gianina Gheorghiu a.k.a Chica Con Canna (37 de ani) a încetat din viaţă în această dimineață. Din sursele noastre se pare că artista a suferit un infarct miocardic. Dumnezeu să o odihnească în pace și să o așeze lângă îngeri. Sincere condoleanțe familiei îndurerate!”

Reacții sfâșietoare din partea artiștilor

Moartea Gianinei Gheorghiu a generat un val de mesaje de durere din partea celor care au cunoscut-o și au lucrat cu ea. Printre cei mai afectați se numără Dana Marijuana, una dintre cele mai apropiate prietene ale artistei.

Într-un mesaj încărcat de emoție, aceasta a scris: „Cu lacrimi în ochi, cu o iubire fantastică către Chica, care nu a învins lupta cu alcoolul, o fată cu un mare talent, cea mai bună voce și interpretare feminină în limba engleză din lumea rapp-ului românesc, sufletistă, darnică, caracter puternic. Degeaba, alcoolul nu a ținut cont de toate calitățile ei nenumărate. Te iubim și peste un miliard de ani.”

Artista a dezvăluit și că aveau planuri muzicale împreună: „Trebuia să înregistrăm piese noi, dar o vom face fără prezența fizică.”

