Cum arată fetița Marei Bănica. Donca este adorabilă la cei 4 anișori. Cum i-a ales jurnalista numele inedit

Mara Bănică a ales să își țină viața privată departe de luminile reflectoarelor. Totuși, vedeta mai împărtășește uneori cu urmăritorii ei imagini emoționante din viața sa de familie. Cu această ocazie, jurnalista a postat o imagine emoționantă cu fiica ei, Donca. Vedeta mai are un băiat adolescent, dintr-o altă relație.
Mara Bănică adoră să fie mamă în fiecare minut. Vedeta trăiește zi de zi împlinită cu viața pe care o are ca soție și mamă și se bucură de cei doi copii ai săi. Recent, jurnalista a postat o fotografie inedită cu fiica ei, Donca.
Micuța are aproape 4 ani și este adorabilă. De Ziua Femeii, Donca și-a surprins mama cu un gest care a emoționat-o foarte tare. Ea i-a pregătit o felicitare pe care a atașat o fotografie cu ea și mama ei, iar mesajul dinăuntru i-a topit inima jurnalistei.
Donca este un nume foarte rar, pe care Mara Bănică l-a ales pentru că pe sora lui Serghei Mizil o cheamă în felul acesta. Ea a făcut anunțul când a venit cu fetița de la maternitate.
„E cumințică! Aseară a fost prima zi de adaptare. Nu am dormit deloc toată noaptea de grijă. Încerc să-mi revin după anestezie. Ieri, am ieșit din spital cu ea, iar după-amiază am fost să o declarăm. O cheamă Donca Maria. Am fost cu soțul meu s-o declar.
Mi-am dorit mult să am o fetiță cu numele Donca, încă de la primul copil. Eu și pe Dima îl strigam Donca când era în burtică! Nu am știut că e băiețel că nu stătea să vedem sexul. Am crezut până la șapte luni că e fetiță și că o va chema Donca” , a povestit Mara Bănică, la acel moment.
