Secretul căsniciei de peste 30 de ani dintre Monica și Leonard Doroftei: „Asta cred că ne dă puterea de a merge mai departe și de a răzbi”

Monica și Leonard Doroftei au dezvăluit care este secretul căsniciei lor de peste trei decenii. Într-un interviu pentru VIVA!, cei doi au mărturisit că s-au îndrăgostit la prima vedere și că pe lângă iubirea care încă îi leagă, un alt lucru a contribuit în proporție uriașă la longevitatea relației lor. Totodată, Monica și Leonard au vorbit cu emoție despre nepoțelul lor, dar și cu hotărâre despre o posibilă participare la Asia Express.

Secretul căsniciei de peste 30 de ani dintre Monica și Leonard Doroftei

Prezenți la balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului, Monica și Leonard Doroftei au vorbit despre familia lor, despre cum a rezistat relația lor trecerii timpului, dar și despre ce fel de bunici sunt. Vorbind despre protagoniștii sezonului 4 Bridgerton, cei doi au mărturisit că, la fel ca Benedict și Sophie, și în cazul lor a fost vorba tot de dragoste la prima vedere. „A fost exact la fel și pentru noi. A fost și a rămas. Sunt 30 de ani de prima zi”, au spus cei doi, pentru VIVA!.

„Asta cred că ne dă puterea de a merge mai departe și de a răzbi””

În cadrul aceluiași interviu, Monica și Leonard au spus pe ce se bazează căsnicia lor. „În primul rând, în afară de iubirea care ne-a legat, ne respectăm și suntem foarte atenți la nevoile celuilalt”, a declarat Monica. „Și toate problemele le rezolvăm împreună. Și asta cred că ne dă puterea de a merge mai departe și de a răzbi”, a adăugat fostul campion mondial WBA.

Ce fel de bunici sunt soții Doroftei

Soții Doroftei au trei copii împreună, doi băieți, Adrian și Alexandru, și o fiică, Vanessa. Din partea fiului cel mic, perechea are și un nepoțel, născut chiar de ziua fostului pugilist.

Perechea s-a emoționat vorbind despre nepoțelul său. „Este superb (să fie bunici – n.red.)! Suntem împliniți și topiți după nepoțel. Topiți, efectiv. Nu există bucurie și iubire mai mare decât atunci când îți vezi nepotul, când îl ții în brațe. Pot spune că toți anii pe care i-ai pierdut pentru că n-ai avut timp să ai grijă de copii, acum te poți aduna și te bucuri, te bucuri cu adevărat de timpul ăsta, de timpul copilăriei nepotului tău”, a spus cuplul.

„Facem parte din galeria bunicilor care își iubesc nepoții”

„Facem parte din galeria bunicilor care își iubesc nepoții. Părinții lui îi mai spun: «Nu, ai grijă!». Noi suntem foarte atenți la el, dar n-am putea să-i refuzăm nimic. «Ție nu ți-am zis așa, taci din gură! Lasă-l în pace!». (îi spun fiului lor – n.red.) (râd)”, au adăugat cei doi.

Vor să participe la Asia Express

Nu în ultimul rând, soții Doroftei au dezvăluit că și-ar dori să participe la Asia Express, după experiența de la Power Couple.

„Da, eu da, am și spus. Mie mi-ar plăcea să merg în Asia. Mie mi-ar plăcea, eu mi-aș dori. O să vedem. Sigur, cum să nu. Trebuie să-l conving. Poate în sezonul următor. Da, cine știe. Suntem încântați. Vom fi pregătiți, mult mai pregătiți decât am părut la Power Couple”, au declarat cei doi.

