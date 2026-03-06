Jolt Kerestely, înmormântat la Cimitirul Bellu. Imagini de la funeralii. Marcel Pavel, Ozana Barabancea și Silvia Dumitrescu i-au adus un ultim omagiu

Jolt Kerestely, unul dintre cei mai iubiți compozitori români, a fost condus pe ultimul drum pe 6 martie 2026 la Cimitirul Bellu. Artiști celebri, precum Marcel Pavel și Ozana Barabancea, i-au adus un omagiu emoționant.

Jolt Kerestely, înmormântat la Cimitirul Bellu

Jolt Kerestely, maestrul care și-a pus amprenta asupra muzicii românești, a fost condus pe ultimul drum pe 6 martie 2026, la Cimitirul Bellu din București. Atmosfera solemnă a ceremoniei de înmormântare a fost punctată de acordurile șlagărului său emblematic, „Copacul”, care a răsunat în capelă, amintind tuturor de geniul său artistic. Potrivit VIVA!, familia, prietenii și colegii din lumea muzicală s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care a redefinit muzica ușoară românească.

Printre cei care au fost prezenți la ceremonia funerară s-au numărat artiști de renume, precum Marcel Pavel, Ozana Barabancea și Silvia Dumitrescu, care au depus flori și au aprins lumânări în memoria maestrului. Ionel Tudor, compozitor și prieten apropiat al lui Kerestely, a emoționat audiența cu un discurs elogios, subliniind talentul și bunătatea celui dispărut. „A fost un om bun, blând și dedicat muzicii. Moștenirea lui va rămâne vie în fiecare notă pe care a compus-o”, a spus Tudor, conform VIVA!.

„«Copacul», cântecul său reprezentativ, este cu siguranță una dintre piesele de referință ale românilor”

O altă prezență marcantă a fost soprana Elena Moșuc, care a interpretat o piesă în biserică, oferind un tribut muzical de o profunzime aparte. Organizatorii au avut grijă ca momentul să fie cât mai personal și semnificativ pentru cei prezenți, punând la dispoziție CD-uri cu muzica lui Jolt, un gest simbolic care să păstreze vie amintirea sa.

Jolt Kerestely, care a încântat generații întregi cu compozițiile sale, a murit pe 3 martie 2026, la vârsta de 92 de ani. Vestea pierderii sale a fost anunțată de artistul Fuego, printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare.

„Maestrul Jolt Kerestely a plecat dintre noi! Mi-a fost ca un părinte muzical, cu liniște, sfaturi și fericire. «Copacul», cântecul său reprezentativ, este cu siguranță una dintre piesele de referință ale românilor, care a străbătut timpul și a uimit și emoționat!”, a scris Fuego.

Pentru cei care l-au cunoscut, Jolt Kerestely a fost mai mult decât un compozitor – a fost o sursă de inspirație, un mentor și un prieten. Moștenirea sa artistică, definită prin melodii care au trecut testul timpului, continuă să fie un simbol al excelenței și pasiunii pentru muzică.

