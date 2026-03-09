Zodii care rămân singure până la sfârșitul lunii. Intră în aprilie fără parteneri

Luna aceasta avem parte de o energie intensă, marcată de tranzitul Soarelui prin Pești și apoi prin Berbec, alături de influențele lui Saturn, Venus și Marte. Pentru unele zodii, această perioadă nu favorizează viața sentimentală, ci mai degrabă introspecția, distanțarea și reevaluarea relațiilor.

Fecioara, Balanța și Săgetătorul se numără printre semnele zodiacale care pot rămâne singure până la finalul lunii, nu din lipsă de șanse, ci din nevoia de claritate și echilibru interior.

Fecioară

Pentru Fecioară, luna martie este dominată de opoziția energetică dintre Soarele în Pești și nevoia ei naturală de control și ordine. Acest tranzit o face să se simtă mai vulnerabilă, mai puțin dispusă să intre în relații noi și mult mai atentă la detalii. În loc să caute iubirea, Fecioara preferă să se retragă și să își pună viața în ordine.

Venus, aflată o bună parte din lună în semne care nu îi oferă stabilitate emoțională, o împinge spre introspecție. Fecioara simte că nu este momentul potrivit pentru a se implica în ceva serios, iar orice potențial partener pare să nu treacă testul exigențelor ei. De aceea, preferă să rămână singură decât să facă un pas greșit.

Citeşte şi: Zodii lovite de ghinion în martie 2026. Le așteaptă o lună de coșmar!

Citeşte şi: Zodii care pierd totul în martie. Vor avea o lună infernală

Citeşte şi: 5 zodii care strălucesc în martie 2026. O lună a renașterii și a darurilor cosmice!

Pe final de lună, intrarea Soarelui în Berbec îi activează casa transformărilor, ceea ce o determină să își reevalueze dorințele reale. Fecioara nu se grăbește, iar această perioadă de solitudine devine o alegere conștientă, nu o întâmplare. Pentru ea, martie este o lună de resetare emoțională.

Balanță

Pentru Balanță, luna martie aduce tensiuni subtile în plan afectiv, mai ales din cauza influenței lui Saturn, care îi cere maturitate și responsabilitate în alegeri. Deși este un semn al iubirii și al armoniei, Balanța simte că nu poate oferi ceea ce promite și preferă să se retragă temporar din jocul sentimental.

Venus, guvernatoarea ei, traversează zone ale cerului care o fac să fie mai critică, mai selectivă și mai puțin dispusă să intre în compromisuri. Balanța simte că orice relație nouă ar necesita un efort pe care nu este pregătită să îl depună. De aceea, preferă liniștea propriei companii în locul unei conexiuni instabile.

Pe măsură ce Soarele intră în Berbec, semnul ei opus, tensiunile cresc, iar Balanța simte presiunea de a lua decizii importante. În loc să se arunce într-o poveste de dragoste, ea alege să se concentreze pe echilibrul interior. Singurătatea devine un spațiu de protecție, nu o povară.

Săgetător

Pentru Săgetător, luna martie este marcată de dorința de libertate și explorare. Tranzitele din Pești îi activează zona emoțiilor profunde, dar într-un mod care îl face să se simtă copleșit. În loc să caute stabilitate, Săgetătorul preferă să se detașeze și să își urmeze propriile planuri.

Marte îi stimulează spiritul aventurier, iar acest lucru îl face să evite orice relație care i-ar putea limita spontaneitatea. Chiar dacă apar oportunități romantice, Săgetătorul nu simte că este momentul potrivit pentru a se implica. Preferă să rămână singur decât să intre într-o poveste care nu îi oferă libertatea de care are nevoie.

Pe final de lună, energia Berbecului îl impulsionează să își urmeze pasiunile personale, nu pe cele sentimentale. Săgetătorul se simte bine în pielea lui, iar singurătatea devine un spațiu de creștere și independență. Pentru el, martie este o lună în care iubirea poate aștepta.

Foto – Hepta

Urmărește-ne pe Google News