Până pe 20 martie ne confruntăm, cu o perioadă marcată de retrogradarea lui Mercur în zodia Pești, un tranzit care, potrivit astrologului Cristinei Demetrescu, nu trebuie privit ca o amenințare, ci ca o etapă de revizuire și corectare. Comunicarea, actele, tehnologia și negocierile pot întâmpina blocaje, însă conjuncțiile Lunii cu Uranus și Jupiter aduc și momente de inspirație, soluții neașteptate și clarificări importante.

Mercur retrograd: între confuzie și revelație

Retrogradarea lui Mercur este cunoscută pentru întârzieri, neînțelegeri și situații care cer răbdare. În Pești, efectele sunt amplificate de natura intuitivă și sensibilă a zodiei, ceea ce poate crea un amestec de haos și iluminare. Cristina Demetrescu a subliniat, în emisiunea „Vorbește Lumea”, de la Pro TV, că această perioadă scoate la suprafață tot ce a fost făcut superficial, forțând o rearanjare a lucrurilor. Chiar și după 20 martie, câteva zile de „umbră” pot menține atmosfera instabilă.

În paralel, Luna în conjuncție cu Uranus aduce surprize bruște, iar întâlnirea cu Jupiter oferă momente de inspirație și soluții salvatoare pentru cei dispuși să fie atenți și strategici.

Taur

– tensiuni în parteneriate și bani la comun –

Pentru Tauri, retrogradarea lui Mercur activează zona colaborărilor și a prieteniilor care implică bani. Pot apărea discuții tensionate, neînțelegeri sau responsabilități neclare. Este o perioadă în care nativii sunt invitați să pună ordine în relațiile financiare, să clarifice rolurile și să evite investițiile fără acte. Stabilirea unor limite ferme poate preveni conflicte viitoare.

Citeşte şi: Zodii care pierd totul în martie. Vor avea o lună de coșmar!

Citeşte şi: Zodiile norocoase ale lunii martie. Sunt răsfățatele astrelor!

Citeşte şi: 5 zodii care strălucesc în martie 2026. O lună a renașterii și a darurilor cosmice!

Gemeni

– instabilitate profesională și comunicare dificilă în relații –

Gemenii, guvernați chiar de Mercur, resimt cel mai puternic efectele retrogradării. La locul de muncă pot primi mesaje contradictorii, pot apărea schimbări bruște sau confuzii în sarcini. Soluția recomandată este diplomația: confirmări scrise, flexibilitate și evitarea confruntărilor directe. Haosul aparent poate ascunde o oportunitate, dacă nativii rămân calmi și atenți la detalii. Și în relații ar putea avea probleme, dacă nu comunică clar ce își doresc.

Leu

– atenție la plăți și cheltuieli neașteptate –

Pentru Lei, perioada aduce un accent puternic pe zona financiară. Plățile restante, penalitățile sau cheltuielile neprevăzute pot crea presiune. Este esențial ca nativii să verifice conturile, să păstreze dovezile de plată și să nu amâne responsabilitățile financiare. Prudența devine aliatul principal în următoarele săptămâni.

Scorpion

– adevăruri care ies la suprafață în viața personală –

Scorpionii pot avea parte de revelații în familie sau în relațiile apropiate. Mercur retrograd scoate la lumină situații ascunse, discuții nerezolvate sau aspecte financiare comune care necesită clarificare. Este o perioadă de maturizare emoțională, în care nativii sunt încurajați să închidă corect capitolele vechi și să evite reluarea unor dinamici toxice.

Capricorn

– vulnerabilitate digitală și risc de erori în acte –

Pentru Capricorni, retrogradarea activează zona documentelor și a informațiilor digitale. Pot apărea pierderi de date, confuzii în acte sau erori în comunicare. Recomandările sunt clare: backup la fișiere, confirmări telefonice pentru informațiile importante și verificarea atentă a fiecărui detaliu contractual. Prudența îi poate proteja de pierderi semnificative.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News