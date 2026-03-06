  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 7 martie 2026. O zodie e copleșită de cheltuieli. Va pierde șansa vieții sale și regretul îi va strivi speranțele

Horoscop 7 martie 2026. O zodie e copleșită de cheltuieli. Va pierde șansa vieții sale și regretul îi va strivi speranțele

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 7 martie 2026. O zi în care unii nativi vor fi puși în situații în care trebuie să aleagă între mai multe oportunități, dar riscul de a face o alegere greșită este ridicat. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru nativii din zodia Berbec, ziua aduce una dintre acele lecții karmice dure, dar necesare, în care impulsivitatea costă – la propriu și la figurat. Configurațiile astrale ale momentului activează sectorul financiar și al deciziilor rapide, iar presiunea cheltuielilor neprevăzute creează un dezechilibru major în plan personal.

Horoscop 7 martie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 7 martie 2026

Berbecul se confruntă astăzi cu o realitate pe care a tot amânat-o: lipsa unei strategii clare în administrarea resurselor. Facturi, obligații financiare sau investiții făcute în grabă pot genera un efect de domino dificil de controlat. Universul nu pedepsește, ci corectează – însă corecția vine sub forma unei oportunități ratate.
O șansă importantă, posibil profesională sau financiară, apare exact într-un moment în care nativul nu mai dispune de stabilitatea necesară pentru a o valorifica. Este vorba despre acel tren care trece o singură dată, iar indecizia sau lipsa de pregătire îl fac pe Berbec să privească cum pleacă fără el. Regretul devine apăsător, mai ales când realizează că rezultatul putea fi diferit prin mai multă prudență.
În plan emoțional, tensiunile cresc. Frustrarea și sentimentul de pierdere pot afecta încrederea în sine, însă astrele transmit un mesaj clar: această zi nu marchează un final, ci o recalibrare. Berbecul este forțat să învețe valoarea răbdării și importanța planificării pe termen lung.
Spre seară, conștientizarea greșelilor deschide drumul unei maturizări accelerate. Lecția zilei este una strategică: succesul nu aparține doar celor curajoși, ci celor care știu când să acționeze și când să conserve resursele. Din cenușa regretului se poate construi, în timp, o revenire mult mai solidă.

„Nu se luptă cu Victor Ponta, se luptă cu mine”. Daciana Sârbu îi declară război ministrei de Externe, Oana Țoiu! Va depune plângere penală! Ce a anunțat
„Nu se luptă cu Victor Ponta, se luptă cu mine”. Daciana Sârbu îi declară război ministrei de Externe, Oana Țoiu! Va depune plângere penală! Ce a anunțat
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 7 martie 2026

Taur, ziua de 7 martie 2026 este susținută de influența armonioasă a lui Venus, care aduce liniște, echilibru și inspirație creativă. Atât acasă, cât și la locul de muncă, energia astrală favorizează planificarea practică și dezvoltarea proiectelor personale. Este momentul ideal pentru activități creative sau pentru îmbunătățiri domestice pe care le-ai amânat. Din punct de vedere financiar, ziua favorizează organizarea bugetului, astfel că revizuirea cheltuielilor și a economiilor poate consolida obiectivele viitoare. Social, preferi compania restrânsă și atmosfera calmă în locul agitației colective. Relațiile evoluează prin comunicare blândă și sinceră, iar exprimarea sentimentelor aduce apropiere autentică. Pe planul sănătății, activitățile de relaxare precum meditația sau yoga pot avea efecte vizibile. Reflecția interioară și acțiunile bine calculate contribuie la o stare profundă de satisfacție personală până la finalul zilei.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 7 martie 2026

Luna aflată în armonie cu Mercur îți amplifică rapiditatea gândirii și capacitatea de a gestiona mai multe activități simultan. Se anunță o zi aglomerată, plină de conversații interesante și oportunități de networking. Este un moment excelent pentru învățare sau aprofundarea unor domenii care îți stârnesc interesul. Totuși, evită risipirea energiei în prea multe direcții; prioritizarea aduce rezultate concrete. În plan sentimental, dialogul deschis consolidează relațiile, dar ai grijă să nu analizezi excesiv situațiile. Profesional, colaborările sunt favorizate, iar proiectele de echipă evoluează eficient sub coordonarea ta. Discuțiile financiare pot deschide perspective de creștere, însă citește cu atenție fiecare detaliu înainte de angajamente. Alternează activitatea intensă cu momente de liniște pentru echilibru mental.

„Mi s-a spus că fiica mea e o...” Daciana Sârbu a răbufnit! Nu s-a mai putut abține și a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, de fapt, cu fata ei, Irina, în Dubai
„Mi s-a spus că fiica mea e o...” Daciana Sârbu a răbufnit! Nu s-a mai putut abține și a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, de fapt, cu fata ei, Irina, în Dubai
Recomandarea zilei

Citește și: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 7 martie 2026

Este o zi potrivită pentru introspecție și reevaluarea obiectivelor personale. Creativitatea artistică este accentuată, favorizând activități precum scrisul, muzica sau pictura, prin care îți poți exprima trăirile profunde. În familie, sensibilitatea crescută poate vindeca tensiuni sau, dimpotrivă, le poate amplifica dacă emoțiile nu sunt gestionate matur. Comunicarea empatică devine cheia echilibrului. Financiar, este indicată prudența și evitarea achizițiilor impulsive, orientându-te spre strategii de economisire pe termen lung. Relațiile apropiate se consolidează prin sinceritate și recunoștință exprimată deschis. Spre seară, acordă prioritate îngrijirii personale prin relaxare sau meditație, pentru a integra lecțiile emoționale ale zilei într-un mod constructiv.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 7 martie 2026

Soarele activează sectorul comunicării, oferindu-ți ocazia perfectă de a-ți exprima ideile și de a mobiliza oamenii în jurul viziunii tale. Carisma ta atinge un nivel maxim, facilitând colaborările și deschizând noi oportunități profesionale. În plan personal, gesturile sincere de afecțiune consolidează relațiile și sporesc încrederea reciprocă. Profesional, acceptă sfaturile colegilor de încredere – perspectivele lor pot contribui la succesul tău. Financiar, inițiativele creative sau investițiile inspirate pot aduce rezultate bune, însă planificarea atentă rămâne esențială. Evită cheltuielile exagerate pentru confort sau lux. Spre finalul zilei, echilibrează entuziasmul cu momente de relaxare pentru a-ți menține energia la cote optime.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 7 martie 2026

Este o zi ideală pentru sarcini care necesită precizie și concentrare maximă. Poți descoperi metode inovatoare de optimizare a muncii sau strategii eficiente de administrare financiară. Totuși, evită tendința de a deveni prea critic în relațiile personale; sprijinul emoțional valorează mai mult decât perfecțiunea. Financiar, analiza atentă a bugetului și dezvoltarea unor noi planuri de economisire pot aduce beneficii durabile. Pe planul sănătății, echilibrul între corp și minte devine esențial – exercițiile fizice și ajustările alimentare sunt binevenite. Interacțiunile sociale pot avea o componentă intelectuală puternică, stimulând perspective noi. Seara favorizează reflecția și reconectarea cu propriile obiective.

Citește și: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 7 martie 2026

Influența lui Venus asupra sectorului relațiilor aduce armonie și oportunități de reconectare emoțională. Conversațiile sincere cu prietenii sau partenerul pot avea un efect revitalizant. Profesional, diplomația ta devine un atu major, transformându-te într-un mediator eficient în situații tensionate. Simțul echității conduce negocierile spre rezultate avantajoase pentru toate părțile implicate. Din punct de vedere financiar, este recomandată o abordare prudentă și bine aliniată valorilor personale. În plan sentimental, activitățile comune sau planurile de viitor întăresc legăturile existente. Spre finalul zilei, acordă timp introspecției prin activități relaxante precum muzica sau yoga, pentru a menține armonia dintre exterior și interior.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 7 martie 2026

Marte îți activează curajul și capacitatea de a confrunta direct situațiile amânate. Este un moment excelent pentru a rezolva probleme vechi sau pentru a iniția proiecte noi cu determinare și energie. Intuiția devine principalul tău instrument strategic, ghidându-te spre decizii importante atât în carieră, cât și în viața personală. Magnetismul tău este amplificat, atrăgând oameni și oportunități în jurul viziunii tale. Folosește această influență pentru a consolida alianțe și pentru a aprofunda relațiile existente. Totuși, evită conflictele de putere generate de discuții intense. Financiar, pot apărea oportunități de creștere, dar riscurile trebuie atent calculate. Canalizează surplusul de energie în activități fizice pentru echilibru mental. Spre seară, introspecția sau meditația te ajută să transformi revelațiile zilei în planuri concrete pentru viitor.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 7 martie 2026

Săgetător, pe 7 martie 2026, spiritul tău aventuros este amplificat de armonia dintre Jupiter și Soare. Această configurație astrală stimulează dorința de explorare, învățare și extindere personală. Este o perioadă favorabilă începerii unui curs, unei călătorii sau unui proiect care îți lărgește orizonturile. Profesional, caută oportunități care îți dezvoltă competențele, deoarece pot conduce către evoluții importante. Optimismul tău inspiră colegii și atrage colaborări benefice. În plan personal, sinceritatea și umorul facilitează rezolvarea tensiunilor și apropie oamenii de tine. Financiar, analizează atent noile oportunități de investiție și evită exagerările. Energia fizică este ridicată, iar mișcarea regulată și alimentația echilibrată îți mențin vitalitatea. Reflectează asupra direcțiilor care îți aduc împlinire autentică, pentru a te asigura că acțiunile tale rămân aliniate valorilor personale.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 7 martie 2026

Este momentul potrivit pentru stabilirea unor obiective realiste și pentru construirea unor strategii solide. Indiferent dacă gestionezi proiecte profesionale sau responsabilități personale, disciplina ta asigură progres constant. Colaborările evoluează favorabil atunci când conduci prin claritate și organizare. În relații, sinceritatea și experiențele împărtășite consolidează conexiunile pe termen lung. Evită tendința de perfecționism excesiv, care poate genera tensiuni inutile. Financiar, abordările prudente sunt cele mai eficiente; consultarea unui specialist poate optimiza investițiile viitoare. În planul sănătății, consecvența în rutină îți susține echilibrul general. Nu neglija momentele de relaxare – alternarea muncii cu odihna menține randamentul ridicat. Seara aduce satisfacția evaluării progreselor realizate.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 7 martie 2026

Ideile tale sunt originale și convingătoare, fiind momentul ideal pentru proiecte care necesită abordări neconvenționale. Sesiunile de brainstorming sau colaborările de grup pot genera descoperiri importante, mai ales în domenii tehnologice sau creative. Social, întâlnirile spontane aduc inspirație și energie pozitivă. Totuși, menține echilibrul între creativitate și responsabilitățile curente pentru a evita pierderea focusului. Relațiile personale beneficiază de deschidere și sinceritate, consolidând încrederea reciprocă. Financiar, analizează tendințele noi înainte de a le integra în strategia ta pe termen lung. Activitățile recreative sau hobby-urile contribuie la starea de bine. Spre finalul zilei, relaxarea mentală devine esențială pentru a integra ideile generate și pentru a continua cu claritate proiectele viitoare.

Citește și: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 7 martie 2026

Pești, ziua de 7 martie 2026 te învăluie într-o energie protectoare, amplificată de influența Lunii asupra intuiției tale. Este un moment excelent pentru introspecție și dezvoltare spirituală. Activitățile creative precum arta, muzica sau scrisul devin canale ideale de exprimare emoțională. Profesional, proiectele care reflectă valorile tale personale evoluează armonios, iar empatia ta contribuie la soluții inovatoare în echipă. Evită să fii influențat excesiv de opiniile altora; ghidarea interioară rămâne cea mai sigură direcție. Financiar, prudența este recomandată, cu accent pe economii și stabilitate. Relațiile se aprofundează prin ascultare autentică și împărtășirea visurilor comune. Practicile de relaxare, precum yoga sau exercițiile de respirație, îți restabilesc echilibrul interior. Spre seară, reflecția asupra dorințelor și obiectivelor viitoare te ajută să îți clarifici direcția personală.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Horia Brenciu se întoarce singur în România. Ce se va întâmpla cu soția și copiii lui. „Am găsit un singur bilet spre casă, prin India”
Horia Brenciu se întoarce singur în România. Ce se va întâmpla cu soția și copiii lui. „Am găsit un singur bilet spre casă, prin India”
Fanatik
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România
GSP.ro
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Click.ro
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
TV Mania
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Citește și...
Aryna Sabalenka, virală după ce a fost cerută în căsătorie. Cum au reacționat Novak Djokovic și soția sa, Jelena
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile în Polonia! Detaliul prin care a ieşit în evidenţă, nu a mai fost văzută aşa niciodată
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Maria Dragomiroiu, recunoscătoare că a fost părăsită de tatăl copiilor
Horoscop săptămânal 9 - 15 martie 2026. Schimbări neașteptate și surprize uriașe. O zodie e favorizată de astre, primește tot ce a visat
Horoscop 6 martie 2026. O zodie are lipici la bani. Universul îi pune gologanii pe masă
Horoscop 5 martie 2026. Venus intră în Berbec. Gata cu ghinionul! Karma e de partea ei. O zodie își întâlnește azi sufletul pereche
Buget mai mare pentru Erasmus+
Carla avea 25 de ani și a murit într-un accident de motocicletă oribil pe autostradă! Acasă o aștepta o fetiță de 7 ani. Tatăl ei nu a suportat durerea și și-a pus capăt zilelor

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum își cresc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea fiica: „Cred că este un mod sănătos”
Cum își cresc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea fiica: „Cred că este un mod sănătos”
Actrița Maria O’Brien a murit la 75 de ani
Actrița Maria O’Brien a murit la 75 de ani
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
EA este CEA MAI FERICITĂ ZODIE în 2026! 🥰 Dacă ești în zodia asta, FELICITĂRI! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! 👇
EA este CEA MAI FERICITĂ ZODIE în 2026! 🥰 Dacă ești în zodia asta, FELICITĂRI! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! 👇
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Elle
Anunțul despre serialul „Iubire cu parfum de lavandă” semnat de Ruxandra Ion. Dezvăluirea făcută chiar de către celebra producătoare TV: „Este un pas firesc”
Anunțul despre serialul „Iubire cu parfum de lavandă” semnat de Ruxandra Ion. Dezvăluirea făcută chiar de către celebra producătoare TV: „Este un pas firesc”
Celebra actriță, foarte apreciată de români, iubește din nou! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei, care provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Foto
Celebra actriță, foarte apreciată de români, iubește din nou! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei, care provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Foto
Nadia Comăneci, apariție de excepție la un eveniment important din domeniul frumuseții. Cum a atras toate privirile legendara gimnastă: „Este o mândrie.” Foto
Nadia Comăneci, apariție de excepție la un eveniment important din domeniul frumuseții. Cum a atras toate privirile legendara gimnastă: „Este o mândrie.” Foto
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Schimbarea drastică de look la care fanii nu se așteptau! Cum arată Alexia Eram după ce s-a tuns scurt
Schimbarea drastică de look la care fanii nu se așteptau! Cum arată Alexia Eram după ce s-a tuns scurt
Cristina Aiello, eliminată de la Desafio: Aventura! “Am plecat cu o lecție pe care altfel nu reușeam să o învăț” / Exclusiv
Cristina Aiello, eliminată de la Desafio: Aventura! “Am plecat cu o lecție pe care altfel nu reușeam să o învăț” / Exclusiv
Aurora Ghinoiu, concurentă Desafio: Aventura, despre experiența din emisiune: “Am fost mușcată de ceva creatură veninoasă și a urmat o noapte în care, având frisoane, nu prea am reușit să dorm” / Exclusiv
Aurora Ghinoiu, concurentă Desafio: Aventura, despre experiența din emisiune: “Am fost mușcată de ceva creatură veninoasă și a urmat o noapte în care, având frisoane, nu prea am reușit să dorm” / Exclusiv
Cine este Ramona Micu de la Survivor România 2026. Tânăra, mereu gata să-și depășească limitele. "Urmează foame și noroi în pași de salsa!"
Cine este Ramona Micu de la Survivor România 2026. Tânăra, mereu gata să-și depășească limitele. "Urmează foame și noroi în pași de salsa!"
Jolt Kerestely, înmormântat la Cimitirul Bellu. Imagini de la funeralii. Marcel Pavel, Ozana Barabancea și Silvia Dumitrescu i-au adus un ultim omagiu
Jolt Kerestely, înmormântat la Cimitirul Bellu. Imagini de la funeralii. Marcel Pavel, Ozana Barabancea și Silvia Dumitrescu i-au adus un ultim omagiu
Observator News
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
BREAKING! Știre în curs de actualizare: Ce se întâmplă fix acum cu minora Irina Ponta! Răsturnare dramatică! “Am făcut ce face orice părinte”
BREAKING! Știre în curs de actualizare: Ce se întâmplă fix acum cu minora Irina Ponta! Răsturnare dramatică! “Am făcut ce face orice părinte”
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Testele care pot prezice infarctul la bărbați după 30 de ani. Analizele recomandate de cardiologi pentru prevenirea problemelor cardiace
Testele care pot prezice infarctul la bărbați după 30 de ani. Analizele recomandate de cardiologi pentru prevenirea problemelor cardiace
Regele Charles al III-lea ar putea preda tronul în următoarele 12 luni. Speculații despre starea de sănătate a monarhului britanic
Regele Charles al III-lea ar putea preda tronul în următoarele 12 luni. Speculații despre starea de sănătate a monarhului britanic
Previziunea care a speriat internetul acum patru ani pare să se fi împlinit. Ce legătură are Donald Trump
Previziunea care a speriat internetul acum patru ani pare să se fi împlinit. Ce legătură are Donald Trump
27.000 de lei de la stat pentru acești români. Ce trebuie să faci ca să primești banii
27.000 de lei de la stat pentru acești români. Ce trebuie să faci ca să primești banii
TV Mania
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cosmin Seleși, primele imagini și declarații de pe patul de spital: „Suntem încă în așteptare”. Ce se întâmplă cu filmările „Batem palma?”
Cosmin Seleși, primele imagini și declarații de pe patul de spital: „Suntem încă în așteptare”. Ce se întâmplă cu filmările „Batem palma?”
Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
Chef Richard Abou Zaki, avertisment pentru concurenții „Chefi la cuțite”: „Sunt super-critic când mănânc asta”. Ingredientul banal care îl scoate din minți
Chef Richard Abou Zaki, avertisment pentru concurenții „Chefi la cuțite”: „Sunt super-critic când mănânc asta”. Ingredientul banal care îl scoate din minți
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Procedura estetică care a băgat-o pe Antonia în spital a lovit-o și pe Laurette. A rămas imobilizată după aceeași intervenție: „N-am mai fost pe nicăieri”
Procedura estetică care a băgat-o pe Antonia în spital a lovit-o și pe Laurette. A rămas imobilizată după aceeași intervenție: „N-am mai fost pe nicăieri”
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton