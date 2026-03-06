  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop săptămânal 9 – 15 martie 2026. Schimbări neașteptate și surprize uriașe. O zodie e favorizată de astre, primește tot ce a visat

Horoscop săptămânal 9 – 15 martie 2026. Schimbări neașteptate și surprize uriașe. O zodie e favorizată de astre, primește tot ce a visat

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop săptămânal 9 – 15 martie 2026. O săptămână în care unii nativi se bucură de susținerea totală a Universului. Citește horoscopul săptămânii și află ce fac zodiile în a doua săptămâna a lunii martie 2026. Previziuni pentru toate zodiile.

Săptămâna aceasta aduce o resetare energetică majoră în plan astral, iar una dintre zodii intră într-un culoar rar de oportunități, sincronizări perfecte și rezultate concrete. Universul accelerează procese care păreau blocate, iar pentru Taur, lucrurile încep, în sfârșit, să se alinieze exact așa cum și-a dorit.

Horoscop săptămânal 9 – 15 martie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul săptămânal și află cum sunt influențate zodiile. Vezi ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop săptămânal Berbec – previziuni pentru perioada 9 – 15 martie 2026

Pentru Berbeci, această săptămână aduce necesitatea echilibrării emoțiilor și a controlului asupra deciziilor impulsive. Debutul perioadei poate veni cu provocări neașteptate în plan profesional, însă capacitatea voastră de reacție rapidă vă va ajuta să găsiți soluții eficiente. Marte, planeta voastră guvernatoare, susține depășirea obstacolelor prin determinare și încredere în propriile forțe.
În relații, este important să ascultați punctul de vedere al partenerului și să evitați conflictele generate de detalii minore. Gesturile romantice pot revitaliza conexiunea emoțională. Situația financiară cere prudență – evitați cheltuielile neplanificate. Weekendul favorizează întâlnirile sociale și relaxarea alături de prieteni, într-o atmosferă pozitivă. Per ansamblu, este o săptămână dedicată analizei și planificării strategice, cu accent pe calm și deschidere către oportunități noi.

„Nu se luptă cu Victor Ponta, se luptă cu mine”. Daciana Sârbu îi declară război ministrei de Externe, Oana Țoiu! Va depune plângere penală! Ce a anunțat
„Nu se luptă cu Victor Ponta, se luptă cu mine”. Daciana Sârbu îi declară război ministrei de Externe, Oana Țoiu! Va depune plângere penală! Ce a anunțat
Recomandarea zilei

Horoscop săptămânal Taur – previziuni pentru perioada 9 – 15 martie 2026

Influențele planetare activează sectorul stabilității materiale și al realizărilor personale, ceea ce transformă această perioadă într-un adevărat punct de cotitură. Taurii pot primi vești legate de bani, contracte, promovări sau proiecte care până acum stagnau. Este genul de săptămână în care eforturile din ultimele luni își livrează randamentul – fără întârzieri și fără compromisuri.
Pe plan profesional, apar schimbări neașteptate, dar extrem de favorabile. O propunere surpriză sau o oportunitate venită dintr-o direcție complet diferită poate deschide un drum nou. Recomandarea astrală este clară: flexibilitatea devine avantaj competitiv. Cine are curajul să spună „da” schimbării va câștiga cel mai mult.
În plan personal, Taurii simt o eliberare emoțională profundă. Relațiile devin mai sincere, iar tensiunile acumulate se dizolvă natural. Pentru unii nativi, această perioadă poate marca reluarea unei legături importante sau apariția unei persoane care aduce echilibru și siguranță.
Financiar, astrele susțin recuperări, câștiguri neașteptate sau decizii inspirate care consolidează viitorul pe termen lung. Totuși, succesul vine din strategie, nu din impuls – Taurul este avantajul propriei răbdări.
Finalul săptămânii aduce confirmarea clară că direcția aleasă este cea corectă. Universul recompensează consecvența, iar Taurul devine una dintre cele mai protejate zodii ale momentului.

Horoscop săptămânal Gemeni – previziuni pentru perioada 9 – 15 martie 2026

Gemenii pot resimți un val puternic de entuziasm și inspirație pe parcursul acestei săptămâni. Energia și creativitatea ating un nivel ridicat, mai ales în activitatea profesională. Astrele favorizează extinderea rețelelor de contacte și explorarea unor noi oportunități de dezvoltare în carieră.
Inițiativa manifestată încă de la începutul săptămânii vă poate aduce rezultate notabile. În relații, evitați neînțelegerile generate de lucruri mărunte; sinceritatea va menține echilibrul emoțional. Financiar, adoptați o abordare calculată, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute.
Weekendul poate aduce informații sau vești importante pentru viitor. Folosiți această perioadă pentru organizare personală și dezvoltare individuală. Este o săptămână a ideilor noi și a schimbărilor constructive.

„Mi s-a spus că fiica mea e o...” Daciana Sârbu a răbufnit! Nu s-a mai putut abține și a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, de fapt, cu fata ei, Irina, în Dubai
„Mi s-a spus că fiica mea e o...” Daciana Sârbu a răbufnit! Nu s-a mai putut abține și a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, de fapt, cu fata ei, Irina, în Dubai
Recomandarea zilei

Horoscop săptămânal Rac – previziuni pentru perioada 9 – 15 martie 2026

Racii sunt încurajați să acorde atenție dezvoltării interioare și procesului de autoanaliză. Configurațiile astrale pot genera dorința de a schimba direcția sau de a vă reconsidera prioritățile. Perioada este ideală pentru meditație și reflecție profundă, facilitând regăsirea echilibrului emoțional.
În plan profesional, colaborarea devine esențială. Rezultatele apar atunci când acționați în echipă. Evitați tensiunile cu colegii și adoptați o atitudine diplomatică. În viața personală, răbdarea și empatia vor consolida relațiile cu cei dragi.
Weekendul favorizează odihna și refacerea energiei. Contactul cu natura sau timpul petrecut alături de familie vă vor ajuta să vă reîncărcați bateriile. Este o săptămână dedicată stabilității emoționale și cooperării.

Citește și: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Horoscop săptămânal Leu – previziuni pentru perioada 9 – 15 martie 2026

Leii pot experimenta schimbări pozitive atât în viața personală, cât și în cea profesională. Veți fi în centrul atenției, demonstrând încredere și abilități de lider. La mijlocul săptămânii pot apărea surprize plăcute legate de carieră sau de venituri financiare. Profitați de aceste oportunități pentru a vă promova ideile.
În plan sentimental, veți simți mai multă atenție din partea partenerului, ceea ce aduce armonie și stabilitate. Deschiderea către experiențe noi va revitaliza relația. Financiar, mențineți obiectivitatea și evitați cheltuielile majore.
Weekendul este ideal pentru activități recreative sau hobby-uri care vă redau energia. Folosindu-vă dinamismul natural, aveți șansa de a face pași importanți către obiective ambițioase.

Horoscop săptămânal Fecioară – previziuni pentru perioada 9 – 15 martie 2026

Pentru Fecioare, săptămâna aduce oportunități de rezolvare a unor situații rămase în suspensie. Poziționarea astrelor favorizează acumularea de informații și procesul de învățare. La locul de muncă pot apărea contexte care solicită atenție maximă și analiză detaliată. Practicismul vostru va preveni eventualele erori.
În plan financiar, prudența este esențială – evitați cheltuielile impulsive. În relațiile personale, acordați timp partenerului și abordați deschis problemele mai vechi. Dialogul sincer poate ridica relația la un nivel superior.
Finalul săptămânii aduce un plus de energie, ideal pentru dezvoltare personală sau proiecte creative. Weekendul este potrivit pentru relaxare, plimbări în natură sau timp petrecut cu familia. Este o perioadă a acțiunilor constructive și a grijii față de cei apropiați.

Horoscop săptămânal Balanță – previziuni pentru perioada 9 – 15 martie 2026

Balanțele au ocazia în această săptămână să își consolideze relațiile sociale și colaborările. Influențele astrale favorizează extinderea cercului de contacte și apariția unor oportunități de cooperare. Diplomația și capacitatea voastră de a asculta vor deveni avantaje decisive.
În plan profesional, sprijinul colegilor sau al partenerilor de afaceri vă poate orienta către direcția potrivită. În viața personală, exprimarea sinceră a sentimentelor va întări încrederea în cuplu. Din punct de vedere financiar, amânați achizițiile importante.
Weekendul aduce liniște și momente potrivite pentru reflecție sau activități creative. Ascultați-vă intuiția – va funcționa ca un ghid sigur în luarea deciziilor. Aceasta este o săptămână dedicată armoniei și echilibrului relațional.

Horoscop săptămânal Scorpion – previziuni pentru perioada 9 – 15 martie 2026

Pentru Scorpioni, această săptămână aduce oportunități reale de schimbare atât în carieră, cât și în viața personală, susținute de influențe planetare favorabile. Energia din jurul vostru stimulează acțiunea, mai ales în ceea ce privește proiectele profesionale și obiectivele pe termen mediu. Este recomandat să elaborați un plan clar pentru perioada următoare, astfel încât rezultatele să poată fi valorificate eficient.
În relații se observă o îmbunătățire vizibilă: este momentul potrivit pentru discuții sincere și stabilirea unor noi reguli de comunicare. Evitați conflictele inutile și orientați-vă spre echilibru emoțional. Financiar, analiza atentă a oportunităților vă va proteja de cheltuieli impulsive. Finalul săptămânii favorizează dezvoltarea personală și practicile spirituale. Weekendul este ideal pentru introspecție și refacerea energiei înaintea unor noi provocări.

Citește și: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop săptămânal Săgetător – previziuni pentru perioada 9 – 15 martie 2026

Pentru Săgetători, perioada 9–15 martie marchează un proces de evoluție personală și recalibrare a obiectivelor de viață. Stabilirea priorităților devine esențială, deoarece contextul astral susține progresul și extinderea perspectivelor. Pe măsură ce avansați, pot apărea oportunități noi atât în carieră, cât și în plan sentimental.
Evitați agitația inutilă și concentrați-vă pe detalii. În plan financiar, deciziile trebuie luate printr-un echilibru între intuiție și logică. Mijlocul săptămânii favorizează comunicarea cu familia, prietenii sau colegii. În relații pot apărea surprize plăcute care îmbunătățesc atmosfera emoțională.
Weekendul este potrivit pentru activitate fizică și sport, contribuind la refacerea completă a energiei. Această săptămână poate deveni punctul de start al unui nou nivel de dezvoltare personală.

Horoscop săptămânal Capricorn – previziuni pentru perioada 9 – 15 martie 2026

Capricornii vor resimți stabilitate și siguranță în majoritatea domeniilor vieții. Perseverența și determinarea aduc rezultate solide în activitatea profesională. Influențele astrale recomandă concentrarea asupra sarcinilor prioritare și finalizarea proiectelor începute. Este o perioadă favorabilă consolidării relațiilor profesionale și rezolvării unor situații mai vechi.
În plan personal, sprijinul celor apropiați vă va ajuta să vă întăriți echilibrul emoțional. Evitați conflictele, deoarece climatul astral poate amplifica tensiunile minore. Situația financiară rămâne stabilă dacă adoptați o abordare moderată în privința cheltuielilor.
Weekendul oferă ocazia ideală pentru odihnă și regenerare. Dedicați timp naturii sau activităților care vă aduc satisfacție. Săptămâna marchează consolidarea încrederii în sine și maturizarea unor direcții personale importante.

Citește și: Adevărul despre horoscop. De ce diferă pentru aceeași zodie în funcție de astrolog / Exclusiv

Horoscop săptămânal Vărsător – previziuni pentru perioada 9 – 15 martie 2026

Pentru Vărsători, această săptămână este caracterizată de un puternic impuls creativ și dorința de explorare a unor noi oportunități. Acceptați schimbările neașteptate, deoarece ele pot deschide perspective valoroase. Ideile care apar acum au potențial real de transformare pe termen lung.
În plan profesional, implicați-vă în proiecte care permit exprimarea originalității și inovației. Abordările neconvenționale vor genera rezultate remarcabile. În relații, deschiderea emoțională facilitează rezolvarea situațiilor complicate; acordați atenție nevoilor partenerului.
Financiar, mențineți echilibrul și evitați riscurile. Weekendul este potrivit pentru socializare sau activități noi care vă inspiră și vă reîncarcă energetic. Fiți receptivi la oportunitățile neașteptate – ele pot redefini direcția viitorului apropiat.

Horoscop săptămânal Pești – previziuni pentru perioada 9 – 15 martie 2026

Pentru Pești, intervalul 9–15 martie aduce nevoia de introspecție și planificare atentă. În fața voastră se deschid mai multe direcții, însă succesul depinde de alegerea drumului care reflectă cu adevărat aspirațiile personale. Intuiția devine principalul instrument în luarea deciziilor, iar încrederea în propriile percepții este esențială.
În carieră pot apărea schimbări ce solicită adaptare și curajul de a ieși din zona de confort. În viața sentimentală sunt posibile noi întâlniri sau revitalizarea relațiilor existente. Sinceritatea va constitui fundamentul armoniei emoționale.
Pe plan financiar, se recomandă prudență și evitarea achizițiilor majore. Weekendul trebuie dedicat odihnei, activităților fizice ușoare sau meditației. Această perioadă contribuie la construirea unui echilibru stabil între realitate și idealurile pe care le duceți mai departe în noua săptămână.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Horia Brenciu se întoarce singur în România. Ce se va întâmpla cu soția și copiii lui. „Am găsit un singur bilet spre casă, prin India”
Horia Brenciu se întoarce singur în România. Ce se va întâmpla cu soția și copiii lui. „Am găsit un singur bilet spre casă, prin India”
Fanatik
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România
GSP.ro
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Click.ro
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
TV Mania
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Citește și...
Aryna Sabalenka, virală după ce a fost cerută în căsătorie. Cum au reacționat Novak Djokovic și soția sa, Jelena
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile în Polonia! Detaliul prin care a ieşit în evidenţă, nu a mai fost văzută aşa niciodată
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Maria Dragomiroiu, recunoscătoare că a fost părăsită de tatăl copiilor
Horoscop 7 martie 2026. O zodie e copleșită de cheltuieli. Va pierde șansa vieții sale și regretul îi va strivi speranțele
Horoscop 6 martie 2026. O zodie are lipici la bani. Universul îi pune gologanii pe masă
Horoscop 5 martie 2026. Venus intră în Berbec. Gata cu ghinionul! Karma e de partea ei. O zodie își întâlnește azi sufletul pereche
Buget mai mare pentru Erasmus+
Carla avea 25 de ani și a murit într-un accident de motocicletă oribil pe autostradă! Acasă o aștepta o fetiță de 7 ani. Tatăl ei nu a suportat durerea și și-a pus capăt zilelor

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum își cresc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea fiica: „Cred că este un mod sănătos”
Cum își cresc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea fiica: „Cred că este un mod sănătos”
Actrița Maria O’Brien a murit la 75 de ani
Actrița Maria O’Brien a murit la 75 de ani
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
EA este CEA MAI FERICITĂ ZODIE în 2026! 🥰 Dacă ești în zodia asta, FELICITĂRI! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! 👇
EA este CEA MAI FERICITĂ ZODIE în 2026! 🥰 Dacă ești în zodia asta, FELICITĂRI! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! 👇
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Elle
Anunțul despre serialul „Iubire cu parfum de lavandă” semnat de Ruxandra Ion. Dezvăluirea făcută chiar de către celebra producătoare TV: „Este un pas firesc”
Anunțul despre serialul „Iubire cu parfum de lavandă” semnat de Ruxandra Ion. Dezvăluirea făcută chiar de către celebra producătoare TV: „Este un pas firesc”
Celebra actriță, foarte apreciată de români, iubește din nou! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei, care provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Foto
Celebra actriță, foarte apreciată de români, iubește din nou! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei, care provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Foto
Nadia Comăneci, apariție de excepție la un eveniment important din domeniul frumuseții. Cum a atras toate privirile legendara gimnastă: „Este o mândrie.” Foto
Nadia Comăneci, apariție de excepție la un eveniment important din domeniul frumuseții. Cum a atras toate privirile legendara gimnastă: „Este o mândrie.” Foto
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Schimbarea drastică de look la care fanii nu se așteptau! Cum arată Alexia Eram după ce s-a tuns scurt
Schimbarea drastică de look la care fanii nu se așteptau! Cum arată Alexia Eram după ce s-a tuns scurt
Cristina Aiello, eliminată de la Desafio: Aventura! “Am plecat cu o lecție pe care altfel nu reușeam să o învăț” / Exclusiv
Cristina Aiello, eliminată de la Desafio: Aventura! “Am plecat cu o lecție pe care altfel nu reușeam să o învăț” / Exclusiv
Aurora Ghinoiu, concurentă Desafio: Aventura, despre experiența din emisiune: “Am fost mușcată de ceva creatură veninoasă și a urmat o noapte în care, având frisoane, nu prea am reușit să dorm” / Exclusiv
Aurora Ghinoiu, concurentă Desafio: Aventura, despre experiența din emisiune: “Am fost mușcată de ceva creatură veninoasă și a urmat o noapte în care, având frisoane, nu prea am reușit să dorm” / Exclusiv
Cine este Ramona Micu de la Survivor România 2026. Tânăra, mereu gata să-și depășească limitele. "Urmează foame și noroi în pași de salsa!"
Cine este Ramona Micu de la Survivor România 2026. Tânăra, mereu gata să-și depășească limitele. "Urmează foame și noroi în pași de salsa!"
Jolt Kerestely, înmormântat la Cimitirul Bellu. Imagini de la funeralii. Marcel Pavel, Ozana Barabancea și Silvia Dumitrescu i-au adus un ultim omagiu
Jolt Kerestely, înmormântat la Cimitirul Bellu. Imagini de la funeralii. Marcel Pavel, Ozana Barabancea și Silvia Dumitrescu i-au adus un ultim omagiu
Observator News
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
BREAKING! Știre în curs de actualizare: Ce se întâmplă fix acum cu minora Irina Ponta! Răsturnare dramatică! “Am făcut ce face orice părinte”
BREAKING! Știre în curs de actualizare: Ce se întâmplă fix acum cu minora Irina Ponta! Răsturnare dramatică! “Am făcut ce face orice părinte”
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Testele care pot prezice infarctul la bărbați după 30 de ani. Analizele recomandate de cardiologi pentru prevenirea problemelor cardiace
Testele care pot prezice infarctul la bărbați după 30 de ani. Analizele recomandate de cardiologi pentru prevenirea problemelor cardiace
Regele Charles al III-lea ar putea preda tronul în următoarele 12 luni. Speculații despre starea de sănătate a monarhului britanic
Regele Charles al III-lea ar putea preda tronul în următoarele 12 luni. Speculații despre starea de sănătate a monarhului britanic
Previziunea care a speriat internetul acum patru ani pare să se fi împlinit. Ce legătură are Donald Trump
Previziunea care a speriat internetul acum patru ani pare să se fi împlinit. Ce legătură are Donald Trump
27.000 de lei de la stat pentru acești români. Ce trebuie să faci ca să primești banii
27.000 de lei de la stat pentru acești români. Ce trebuie să faci ca să primești banii
TV Mania
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cosmin Seleși, primele imagini și declarații de pe patul de spital: „Suntem încă în așteptare”. Ce se întâmplă cu filmările „Batem palma?”
Cosmin Seleși, primele imagini și declarații de pe patul de spital: „Suntem încă în așteptare”. Ce se întâmplă cu filmările „Batem palma?”
Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
Chef Richard Abou Zaki, avertisment pentru concurenții „Chefi la cuțite”: „Sunt super-critic când mănânc asta”. Ingredientul banal care îl scoate din minți
Chef Richard Abou Zaki, avertisment pentru concurenții „Chefi la cuțite”: „Sunt super-critic când mănânc asta”. Ingredientul banal care îl scoate din minți
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Procedura estetică care a băgat-o pe Antonia în spital a lovit-o și pe Laurette. A rămas imobilizată după aceeași intervenție: „N-am mai fost pe nicăieri”
Procedura estetică care a băgat-o pe Antonia în spital a lovit-o și pe Laurette. A rămas imobilizată după aceeași intervenție: „N-am mai fost pe nicăieri”
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton