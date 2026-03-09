Cu ce a ajuns să se ocupe Brigitte Pastramă. Vedeta s-a mutat definitiv în Dubai

Brigitte Pastramă și-a descoperit o nouă pasiune și cu această ocazie, și-a deschis o afacere în Dubai. Vedeta a dispărut din atenția publicului de ceva timp, iar acum povestește cu ce s-a mai ocupat.

Brigitte Pastramă, creatoare de rochii în Dubai

Brigitte Pastramă și-a deschis o afacere în Dubai în domeniul designului vestimentar. Ea a urmat cursuri de specialitate și încearcă să își facă o afacere de succes în domeniu.

Citește și: Brigitte Pastramă, prima reacție după ce fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi: „Eu am mai văzut odată un scandal”



Brigitte a făcut o școală de fashion în Dubai, pentru care a cheltuit peste 20.000 de euro. Ea spune că a intrat într-un domeniu în care creațiile sale sunt foarte apreciate. Vedeta face rochii și este încântată de acest proces. Recent, ea a fost premiată la Paris Fashion Week și are planuri mari să își ducă afacerea la următorul nivel.

”Eu sunt designer de interior, am intrat 14 ani în acest domeniu și am încercat să fac acest lucru și în Dubai, dar acolo era concurența foarte mare și aveam nevoie de cel puțin 1 milion de euro ca să pot să dezvolt acești bani, pentru că ar fi trebuit să colaborez cu un dezvoltator, să investesc eu un an, doi, și apoi să stau și să îmi recuperez banii.

Citește și: Ioana Năstase a reacționat după ce Brigitte Pastramă i-a luat apărarea lui Ilie Năstase. Ce spune despre divorț

Am vrut să îmi vând casa, pentru că nu dispuneam de aceasta sumă, am pus în fața Domnului împreună și Dumnezeu nu a îngăduit”, a declarat Brigitte Pastramă, la Știrile Antena Stars.

Are un atelier de creație în Dubai

Brigitte Pastramă locuiește de mai mult timp în Dubai, acolo unde a încercat să își facă o firmă, dar fără succes. Ulterior, ea s-a orientat către fashion, iar în acest domeniu pare să aibă succes.

Citește și: Brigitte Pastramă, prima reacție după ce Ioana Năstase a dezvăluit că divorțează de Ilie Năstase: „Ilie este un om cu un suflet foarte bun, dar cu o gură mare”

Vedeta este acum designer vestimentar, lucru care o mulțumește foarte mult.

„Eu am avut mult timp. Am încercat să-mi fac o firmă în Dubai și am pierdut bani. Am muncit câteva luni și am zis că nu se câștigă bani. Ca designer de interior. Asta am făcut aici timp de 12 ani. Apoi am fost influencer. Am avut mulți followerși, când ajungi să fii cunoscut în agențiile lor, ai ceva. Dar nu mai voiam”, povestea Brigitte Pastramă.

Urmărește-ne pe Google News