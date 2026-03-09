Cu ce a ajuns să se ocupe Brigitte Pastramă. Vedeta s-a mutat definitiv în Dubai

Brigitte a făcut o școală de fashion în Dubai, pentru care a cheltuit peste 20.000 de euro. Ea spune că a intrat într-un domeniu în care creațiile sale sunt foarte apreciate. Vedeta face rochii și este încântată de acest proces. Recent, ea a fost premiată la Paris Fashion Week și are planuri mari să își ducă afacerea la următorul nivel.
”Eu sunt designer de interior, am intrat 14 ani în acest domeniu și am încercat să fac acest lucru și în Dubai, dar acolo era concurența foarte mare și aveam nevoie de cel puțin 1 milion de euro ca să pot să dezvolt acești bani, pentru că ar fi trebuit să colaborez cu un dezvoltator, să investesc eu un an, doi, și apoi să stau și să îmi recuperez banii.
Vedeta este acum designer vestimentar, lucru care o mulțumește foarte mult.
„Eu am avut mult timp. Am încercat să-mi fac o firmă în Dubai și am pierdut bani. Am muncit câteva luni și am zis că nu se câștigă bani. Ca designer de interior. Asta am făcut aici timp de 12 ani. Apoi am fost influencer. Am avut mulți followerși, când ajungi să fii cunoscut în agențiile lor, ai ceva. Dar nu mai voiam”, povestea Brigitte Pastramă.
