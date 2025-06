Ioana Năstase a reacționat după ce Brigitte Pastramă i-a luat apărarea lui Ilie Năstase. Ce spune despre divorț

Ioana Năstase a reacționat după ce Brigitte Pastramă, a patra soție a lui Ilie Năstase, a pus la îndoială afirmațiile ei cum că fostul jucător profesionist de tenis a fost agresiv cu ea. Luna aceasta, Ioana a anunțat că a depus actele de divorț de primul numărul 1 mondial la tenis din cauza agresivității lui verbale și fizice.

Ioana Năstase, reacție neașteptată după ce Brigitte Pastramă a pus la îndoială afirmațiile ei despre Ilie Năstase

Ioana Năstase (49 de ani) a avut o reacție neașteptată după ce Brigitte Pastramă (48 de ani) a pus la îndoială motivele divorțului ei de Ilie Năstase. Ioana a spus despre soțul ei că a fost agresiv fizic și verbal cu ea, că a amenințat-o și că a „torturat-o psihic”. Mai mult, Ioana a spus că ia în considerare să ceară un ordin de protecție împotriva lui Ilie, dacă va fi nevoie.

Deși Brigitte Pastramă a pus la îndoială veridicitatea afirmațiilor ei, Ioana Năstase a spus că o respectă și că nu dorește să o implice în procesul de divorț.

„Nu vreau să comentez despre doamna Brigitte. În primul rând că nu o cunosc și ceea ce a declarat este părerea ei. Nu este treaba mea, adică nu. Dacă dânsa a declarat așa ceva, este părerea ei, eu nu pot să o contrazic. (…) Nu vreau să implic pe nimeni în acest proces de divorț. Nu vreau să vorbesc, nu o cunosc, tot respectul pentru trecutul lui Ilie, chiar și pentru ea. Eu o respect foarte mult, tocmai de aceea nu vreau să comentez nimic și nu pentru că nu ar fi frumos din partea mea”, a declarat Ioana Năstase, la știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Ce a spus Brigitte Pastramă despre Ilie Năstase

Brigitte Pastramă, a patra soție a lui Ilie Năstase, a transmis un mesaj în mediul online, după ce numele ei a fost menționat în contextul divorțului dintre fostul tenismen și actuala lui soție, Ioana Năstase. Aceasta a avut numai cuvinte frumoase la adresa fostului ei soț.

„Pentru că presa și-a permis să mă introducă, fără voia mea, în divorțul dintre fostul meu soț, Ilie Năstase, și individa cu care este căsătorit în prezent, doresc să precizez următoarele aspecte: Ilie nu m-a abuzat fizic niciodată. Eu sunt o femeie care știe ce înseamnă violența domestică. În urmă cu 15 ani, am fost bătută, maltratată și dezbrăcată complet, în fața altor persoane, de către tatăl fiicei mele. Ilie m-a salvat din acel loc”, a afirmat Brigitte Pastramă.

„Ilie este un om cu un suflet foarte bun, dar cu o gură mare și cu un simț al umorului care, uneori, nu este înțeles de toată lumea. Eu sunt cea care l-a lovit și bruscat, atunci când am intrat peste el și amanta lui, «Denisa», în restaurantul în care am fost filmați de paparazzi. Am divorțat pentru că nu am suportat infidelitățile lui repetate și pentru că nu m-a însoțit la Viena, atunci când m-am operat de tumorile la sân”, a mai spus ea.

Foto: Facebook

