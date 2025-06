Brigitte Pastramă, prima reacție după ce Ioana Năstase a dezvăluit că divorțează de Ilie Năstase: „Ilie este un om cu un suflet foarte bun, dar cu o gură mare”

Brigitte Pastramă, fosta soție a lui Ilie Năstase, a transmis un mesaj în mediul online, după ce numele ei a fost menționat în contextul divorțului dintre fostul tenismen și soția lui, Ioana Năstase. Aceasta a reacționat ferm și a făcut dezvăluiri cu privire la motivele reale ale divorțului ei de sportiv.

Brigitte Pastramă, reacție fermă după ce s-a aflat că Ioana și Ilie Năstase divorțează

Ioana Năstase a anunțat zilele trecute, că a depus actele de divorț după șase ani de căsnicie, acuzându-l, în același timp, pe fostul tenismen, de abuz psihic.

Soția lui Florin Pastramă s-a arătat deranjată de faptul că numele ei a fost menționat în presă în legătură cu despărțirea lui Ilie și a Ioanei Năstase și a precizat că nu dorește să fie implicată în acest subiect.

Într-o postare pe Facebook, Brigitte a vorbit deschis despre relația ei cu Ilie Năstase, negând categoric că ar fi fost victima unui abuz fizic din partea fostului sportiv și dezvăluind, în același timp, care au fost adevăratele motive ale divorțului lor.

„Pentru că presa și-a permis să mă introducă, fără voia mea, în divorțul dintre fostul meu soț, Ilie Năstase, și individa cu care este căsătorit în prezent, doresc să precizez următoarele aspecte: Ilie nu m-a abuzat fizic niciodată. Eu sunt o femeie care știe ce înseamnă violența domestică. În urmă cu 15 ani, am fost bătută, maltratată și dezbrăcată complet, în fața altor persoane, de către tatăl fiicei mele. Ilie m-a salvat din acel loc”, a afirmat Brigitte Pastramă.

De ce au divorțat de fapt Ilie Năstase și Brigitte

Brigitte Pastramă în cataloghează pe Ilie Năstase ca fiind „un om cu un suflet foarte bun, dar cu o gură mare” și a recunoscut că ea a fost cea care l-a lovit pe el în timpul căsniciei.

„Ilie este un om cu un suflet foarte bun, dar cu o gură mare și cu un simț al umorului care, uneori, nu este înțeles de toată lumea. Eu sunt cea care l-a lovit și bruscat, atunci când am intrat peste el și amanta lui, «Denisa», în restaurantul în care am fost filmați de paparazzi. Am divorțat pentru că nu am suportat infidelitățile lui repetate și pentru că nu m-a însoțit la Viena, atunci când m-am operat de tumorile la sân”, a mai spus ea.

Aceasta și-a încheiat mesajul, rugând presa să nu facă „analogii între situația actuală și cea în care eu am fost implicată”.

Brigitte Pastramă și Ilie Năstase s-au căsătorit în anul 2013 și s-a încheiat în 2018. Pe parcursul mariajului cei doi s-au certat de nenumărate ori, fiind și protagoniștii unor scandaluri publice.

