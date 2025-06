Ioana Năstase, la mare cu Ilie Năstase, la scurt timp după ce a depus actele de divorț: „Cei mai importanți sunt cei șapte ani de acasă”

Ioana Năstase a făcut primele declarații după ce a fost surprinsă la mare cu Ilie Năstase, la scurt timp după ce a depus actele de divorț de acesta, după un mariaj de șase ani.

Ioana Năstase, la mare cu Ilie Năstase, la scurt timp după ce a depus divorțul

Pe 19 iunie, Ioana Năstase (49 de ani) a anunțat că a depus actele de divorț de Ilie Năstase (78 de ani) din cauza agresivității lui verbale și fizice. Ulterior, Ioana a fost surprinsă la mare cu încă soțul ei.

Contactată de Cancan.ro, Ioana Năstase a explicat de ce a acceptat să se revadă cu Ilie Năstase, dar și ce are de gând în legătură cu divorțul, având în vedere tentativele sale eșuate de a divorța din trecut.

„Este exclus, nu dau înapoi cu divorțul. Am mai făcut asta și am ajuns apoi în același punct. Încerc doar să mă port civilizat. Cei mai importanți sunt cei șapte ani de acasă și era normal să ies și eu cu prietenii noștri comuni care veniseră la noi. (…) Avem apartamente separate. Stăm perete în perete. După întâlnirea cu prietenii noștri, eu am intrat în casă, el a mai rămas. Eu sunt la mare că a venit nepoțica mea, fetița fiului meu. Ilie are mai multe afaceri pe litoral, dar nu doresc să intru în alte amănunte”, a declarat loana Năstase, pentru Cancan.ro.

„Nu am vrut să se știe. Am vrut să fie așa, mai discret un pic, doar că Ilie a refuzat să se prezinte. Acum am hotărât (să divorțeze – n.red.) deoarece vreo trei, patru zile m-a torturat psihic în fiecare seară și nu am mai rezistat și atunci am intentat actele de divorț”, a mai spus loana Năstase, la emisiunea „Un show păcătos”.

Citește și: Cine este Jessie Baneș, femeia despre care s-a presupus că este motivul divorțului dintre Ilie Năstase și soția lui, Ioana

De ce divorțează Ioana și Ilie Năstase

Ioana Năstase a mai avut două încercări de a divorța de soțul ei în 2021, una în primăvară și una în toamnă. Apoi, în martie 2022, Ioana a anunțat că a renunțat la divorț din motive ce „țin de Ilie”. Acum însă, Ioana Năstase pare hotărâtă să pună punct căsnicie cu afaceristul, din cauza agresivității lui.

„Decizia mea nu are nicio legătură cu vreo fotografie, la mine nu a existat niciodată sentimentul de gelozie. Problema e alta, e vorba de agresivitatea verbală și fizică, de amenințări. Nu poți permite la infinit niște lucruri care nu-s demne de o femeie. Am și eu o familie. Au fost mai multe episoade de acest gen. De multe ori nici eu nu-l înțeleg. El pleacă, vine, când vine țipă, urlă. Am evitat să mai merg cu Ilie la evenimente, știam cam ce se întâmplă și ce pățesc”, a spus Ioana Năstase, pentru Cancan.ro.

Ioana Năstase, fostă Simion, spune că a suferit mult din cauza lui Ilie Năstase, pe care l-a cunoscut în anul 2018. Ioana mai spune și că își dorește discreție și că nu exclude să ceară un ordin de protecție împotriva soțului, dacă va fi nevoie.

„Dacă va fi nevoie, voi cere și ordin de protecție. Nu vreau să-i fac rău, am vrut să fiu discretă. În acești șapte ani chiar mi-am dorit din suflet, am încercat să-l apropii și de Dumnezeu, ca el să se ridice la adevărata lui valoare. Am suferit însă mult”, a mai spus Ioana Năstase, pentru sursa citată.

Citește și: Ilie Năstase, prima reacție după ce soția lui, Ioana Năstase, a depus actele de divorț: „Sunt la mare”

Reacția lui Ilie Năstase după ce soția lui a depus din nou actele de divorț

La câteva ore după ce soția lui a anunțat că a depus actele de divorț, Ilie Năstase a fost contactat de jurnaliști pentru o reacție.

„Nu știu, întrebați-o pe ea, eu sunt la mare, nu știu nimic. Nu, nu (răspuns la întrebarea dacă s-au separat – n.red.). Noi suntem împreună. O fi depus (actele de divorț – n.red.), eu nu știu, n-am ideea. A depus în trecut. Nu știu nimic”, a spus Ilie Năstase, pentru Spynews.ro.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News