Ilie Năstase, prima reacție după ce soția lui, Ioana Năstase, a depus actele de divorț: „Sunt la mare”

Ilie Năstase a făcut primele declarații după ce soția lui, Ioana Năstase, a anunțat că a depus actele de divorț, după șapte ani de relație, dintre care șase de căsnicie.

Ilie Năstase, primele declarații după ce soția lui, Ioana, a depus actele de divorț

Ioana Năstase (49 de ani) a anunțat joi, 19 iunie, că a depus actele de divorț de Ilie Năstase (78 de ani) din cauza agresivității lui verbale și fizice. Inițial, Ioana a introdus actele de divorț la notar, însă fostul jucător profesionist de tenis nu s-ar fi prezentat. Ulterior, Ioana a depus actele în instanță.

La câteva ore după ce soția lui a anunțat că a depus actele de divorț, Ilie Năstase a fost contactat de jurnaliști pentru o reacție.

„Nu știu, întrebați-o pe ea, eu sunt la mare, nu știu nimic. Nu, nu (răspuns la întrebarea dacă s-au separat – n.red.). Noi suntem împreună. O fi depus (actele de divorț – n.red.), eu nu știu, n-am ideea. A depus în trecut. Nu știu nimic”, a spus Ilie Năstase, pentru Spynews.ro.

Într-adevăr, nu este prima oară când Ioana Năstase depune actele de divorț de primul număr 1 mondial din tenis. Ioana Năstase a avut două încercări de a se despărțit de fostul jucător de tenis în 2021, una în primăvară și una în toamnă. Apoi, în martie 2022, Ioana a anunțat că a renunțat la divorț din motive ce „țin de Ilie”.

De ce divorțează Ioana și Ilie Năstase

Acum însă, Ioana Năstase pare hotărâtă să pună punct căsnicie cu afaceristul, din cauza agresivității lui.

„Nu vreau să implic pe nimeni. Decizia mea nu are nicio legătură cu vreo fotografie, la mine nu a existat niciodată sentimentul de gelozie. Problema e alta, e vorba de agresivitatea verbală și fizică, de amenințări. Nu poți permite la infinit niște lucruri care nu-s demne de o femeie. Am și eu o familie. Au fost mai multe episoade de acest gen. De multe ori nici eu nu-l înțeleg. El pleacă, vine, când vine țipă, urlă. Am evitat să mai merg cu Ilie la evenimente, știam cam ce se întâmplă și ce pățesc”, a spus Ioana Năstase, pentru Cancan.ro.

Ioana Năstase, fostă Simion, spune că a suferit mult din cauza lui Ilie Năstase, pe care l-a cunoscut în anul 2018. Ioana mai spune și că își dorește discreție și că nu exclude să ceară un ordin de protecție împotriva soțului, dacă va fi nevoie.

„Dacă va fi nevoie, voi cere și ordin de protecție. Nu vreau să-i fac rău, am vrut să fiu discretă. În acești șapte ani chiar mi-am dorit din suflet, am încercat să-l apropii și de Dumnezeu, ca el să se ridice la adevărata lui valoare. Am suferit însă mult”, a mai spus Ioana Năstase, pentru sursa citată.

