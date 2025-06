Ioana Năstase, despre motivele divorțului de Ilie Năstase: „M-a torturat psihic în fiecare seară”. Cei doi au mai fost pe punctul de a divorța

Ioana Năstase a depus actele de divorț, fiind hotărâtă să încheie orice relație cu fostul tenismen. Femeia a dezvăluit acum care sunt motivele separării și, a dezvăluit că a mai încercat să facă acest pas și în urmă cu câteva luni, dar s-a răzgândit. Acum este hotărâtă să meargă până la capăt cu divorțul.

Ioana Năstase, despre motivele divorțului de Ilie Năstase

Ioana Năstase a înaintat actele de divorț joi, 19 iunie, după ce, în cei șase ani de căsnicie, ea și Ilie Năstase au trecut prin numeroase despărțiri și împăcări. Femeia a dezvăluit că nu este pentru prima dată când face acest pas, dar de data asta este hotărâtă să nu mai dea înapoi și să meargă până la capăt cu divorțul.

„L-am mai făcut și în urmă cu câteva luni, la notar, că nu am vrut să se știe, am vrut să fie așa, mai discret un pic, doar că Ilie a refuzat să se prezinte. Acum, am hotărât, deoarece vreo 3-4 zile m-a torturat psihic în fiecare seară și nu am mai rezistat și atunci am intentat actele de divorț”, a declarat Ioana Năstase în emisiunea „Un show păcătos”.

Întrebată ce a spus Ilie Năstase despre faptul că ea a depus actele de divorț, Ioana a dezvăluit că în ultimul an nu a prea mai vorbit cu soțul ei.

„El nu prea vorbește, mai ales în ultimul an nu prea am comunicat. Nu vreau să-l denigrez, nu vreau să vorbesc urât la adresa lui, doar că nu am mai putut eu să rezist la agresivitatea lui, și fizică, și verbală, și amenințări și toate cele. Nu am mai putut”, a subliniat ea.

Citește și: Alessia Năstase, dezvăluiri rare despre divorțul dintre părinții ei, Amalia și Ilie Năstase: „Am câteva amintiri”

Citește și: De ce Ilie Năstase a blocat-o peste tot pe fiica sa adoptivă: „Cu mine nu mai are ce discuta”. Charlotte o acuză pe Ioana Simion pentru situaţie

Soția lui Ilie Năstase se pregătește să plece în vacanță

Ioana Năstase vrea să lase toate lucrurile urâte în urmă, astfel că este hotărâtă să se ocupe mai mult de ea și se pregătește să plece în vacanță.

„Recunosc că în această perioadă, că de mine nu prea m-am mai ocupat așa în ultimii ani. În această perioadă m-am hotărât să-mi fac niște analize, niște investigații, așa pentru mine, pentru sufletul meu, după care probabil, peste o săptămână, două, voi merge într-o vacanță că chiar nu am mai fost demult”, a mai spus ea.

Citește și: Florian Rus va deveni tată pentru prima dată. Modul emoționant în care a dat vestea

Citește și: Elena Merișoreanu a spus de ce nu s-a căsătorit cu fiul patronului de la Ferrari, cum a ajuns să fie prietenă cu amanta soțului și de ce s-a certat cu Gheorghe Turda: „Ce să știe fata de la țară?”

Ioana Năstase susține că Ilie Năstase, soțul ei, a fost agresiv fizic și verbal cu ea și că ia în considerare solicitarea unui ordin de protecție împotriva afaceristului.

„Nu vreau să implic pe nimeni. Decizia mea nu are nicio legătură cu vreo fotografie, la mine nu a existat niciodată sentimentul de gelozie. Problema e alta, e vorba de agresivitatea verbală și fizică, de amenințări. Nu poți permite la infinit niște lucruri care nu-s demne de o femeie. Am și eu o familie. Au fost mai multe episoade de acest gen. De multe ori nici eu nu-l înțeleg. El pleacă, vine, când vine țipă, urlă. Am evitat să mai merg cu Ilie la evenimente, știam cam ce se întâmplă și ce pățesc”, a spus Ioana Năstase pentru Cancan.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ioana și Ilie Năstase

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News