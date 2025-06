Florian Rus va deveni tată pentru prima dată. Modul emoționant în care a dat vestea

Florian Rus (36 ani) urmează să devină tată pentru prima dată. Soția artistului, cu care are o relație de 19 ani și cu care s-a însurat în urmă cu câțiva ani, este însărcinată. Fiul lui Mircea Rusu este mai fericit ca oricând și a vrut să împărtășească această fericire cu fanii și prietenii lui din mediul online.

Florian Rus, tată pentru prima dată

În ultimii ani, Florian Rus a cunoscut succesul pe piața muzicală din România, piesele sale ajungând rapid după lansare pe toate posturile de radio. Acum, cântărețul este cât se poate de fericit și pe plan personal. Și asta pentru că soția lui este însărcinată.

Fiul lui Mircea Rusu a dat vestea cea mare pe rețelele sociale, unde a distribuit imagini cu ecografiile partenerei lui de viață, Anca.

„Viața e șmecheră, vă zic!”, a scris Florian Rus în mesajul care a însoțit imaginile, pe Instagram.

Anunțul artistului a fost primit cu încântare și entuziasm atât de fanii lui, cât și de colegii de breaslă, care i-au trimis numeroase mesaje cu urări de bine și felicitări.

Cum a început relația artistului cu soția lui

Florian Rus și Anca formează un cuplu de 19 ani, cei doi cunoscându-se pe când aveau doar 15 ani. De-a lungul timpului, cei doi au trecut prin multe împreună și chiar s-au despărțit la un moment dat, dar au reușit să depășească orice obstacol, iar acum urmează să devină părinți pentru prima dată.

„Am trecut prin multe. Ideea e că ne știm de foarte mici, ne știm de la 15 ani, am fost despărțiți, am trecut prin foarte multe, cumva, ceva ne-a adus împreună. În nicio relație nu e lapte și miere. A stat cu mine prin toate etapele, perioadele vieții mele mai urâte, mai frumoase…”, a povestit Florian Rus în urmă cu câțiva ani la Antena Stars.

În urmă cu doi ani, în podcastul lui Cosmin Cernat, artistul spunea că el niciodată nu a încercat să o schimbe în vreun fel pe iubita lui și nici ea pe el, acceptându-se așa cum sunt și susținându-se la fiecare pas.

Deși în perioada asta în care trăim se poartă să schimbi un om, la noi nu s-a întâmplat asta.

„Acum dacă este cineva să mă întrebe ‘De ce’ sau ‘Cum’, nu am neapărat cumva o reţetă sau un secret. Nu aş putea să dau sfaturi de dragoste nimănui. In toţi cei 17 ani de relaţie parcă nu am fost noi, mereu ne-am schimbat şi ne-am aşteptat unul pe altul. Primii ani au fost în liceu, nu aş putea să-i iau foarte în serios, deşi şi ei au fost foarte importanţi pentru baza relaţii noastre. Chiar rådeam cu soţia mea într-o zi şi ziceam că mi se pare o minune că am rămas împreună atâţia ani, adică mi s pare o minune pentru că nu se mai poartă asta. Şi noi ne-am confruntat cu momente dificile, dar am avut răbdare unul cu altul. Pur şi simplu am rezistat, a fost cred şi o dorinţă mare să rezistăm. Faptul că ne ştim de mici vine şi cu un set de provocări ca să zic aşa, dar şi cu o fundaţie aşa de solidă, încât să fie mai greu să o dărâmi chiar dacă vin vremuri grele so provocări.(…) Suntem un cuplu longeviv. Este cumva şi reţeta aia de se zice de obicei că extremele se atrag, suntem foarte diferţi, ea este retrasă, iar eu sunt mai ‘party’ aşa. Cumva noi ne completăm, ea mă temperează. Ca în orice cuplu au existat momente grele peste care am trecut cumva şi momente în care probabil că ne-a deranjat obişnuinţa şi a fost aşa un fel de monotonie. Au fost atâtea etape şi schimbări în viaţa noastră, încât asta ne-a ajutat să ne plictisim”, a spus Florian Rus la momentul respectiv.

Sursă foto: Instagram

