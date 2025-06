Ioana Năstase a depus actele de divorț de Ilie Năstase după șase ani de căsnicie: „E vorba de agresivitatea verbală și fizică, de amenințări”

Ioana Năstase a depus actele de divorț de Ilie Năstase după șase de căsnicie cu primul număr 1 mondial din tenis. Ioana, care este a cincea soție a fostului jucător profesionist de tenis, susține că afaceristul a fost agresiv verbal și fizic cu ea.

Ioana Năstase divorțează de Ilie Năstase. Care este motivul

Ioana Năstase a introdus actele de divorț de Ilie Năstase la notar, însă fostul jucător profesionist de tenis nu s-a prezentat. Ulterior, Ioana a depus actele în instanță.

„Mai întâi, am introdus actele de divorț la notar, dar Ilie nu s-a prezentat. De data aceasta le-am depus în instanță, prin avocată”, a declarat Ioana Năstase pentru Cancan.ro.

„Nu poți permite la infinit niște lucruri care nu-s demne de o femeie”

Ioana Năstase susține că Ilie Năstase, soțul ei, a fost agresiv fizic și verbal cu ea și că ia în considerare solicitarea unui ordin de protecție împotriva afaceristului. Totodată, Ioana a insistat că gelozia și infidelitate nu au avut de-a face cu decizia ei de a divorța.

„Nu vreau să implic pe nimeni. Decizia mea nu are nicio legătură cu vreo fotografie, la mine nu a existat niciodată sentimentul de gelozie. Problema e alta, e vorba de agresivitatea verbală și fizică, de amenințări. Nu poți permite la infinit niște lucruri care nu-s demne de o femeie. Am și eu o familie. Au fost mai multe episoade de acest gen. De multe ori nici eu nu-l înțeleg. El pleacă, vine, când vine țipă, urlă. Am evitat să mai merg cu Ilie la evenimente, știam cam ce se întâmplă și ce pățesc”, a mai spus Ioana Năstase, pentru sursa citată.

„Dacă va fi nevoie, voi cere și ordin de protecție”

Ioana Năstase, fostă Simion, spune că a suferit mult din cauza lui Ilie Năstase, pe care l-a cunoscut în anul 2018.

„Dacă va fi nevoie, voi cere și ordin de protecție. Nu vreau să-i fac rău, am vrut să fiu discretă. În acești șapte ani chiar mi-am dorit din suflet, am încercat să-l apropii și de Dumnezeu, ca el să se ridice la adevărata lui valoare. Am suferit însă mult”, a mai spus Ioana Năstase, pentru sursa citată.

Ilie Năstase a ajuns la al cincilea divorț

Ilie Năstase s-a căsătorit de cinci ori. Prima lui soție a fost modelul belgian Dominique Grazia. Fostul cuplu s-a căsătorit în anul 1972 și a divorțat zece ani mai târziu, în 1982. Din mariajul lor a rezultat o fiică, Nathalie.

Doi ani mai târziu, fostul jucător de tenis s-a recăsătorit cu actrița Adelaide Alexandra King. Perechea a adoptat doi copii, un fiu și o fiică, Nicholas și Charlotte. Ilie și Alexandra au fost căsătoriți timp de 18 ani, iar copiii lor au rămas în grija mamei după divorțul lor din 2002.

Timp de șase ani, din 2004 până în 2010, sportivul a fost căsătorit cu Amalia Năstase. Împreună au doi copii, două fiice, Alessia și Emma. Din 2013 până în 2018, Ilie Năstase a mai fost căsătorit cu Brigitte Sfăt, iar în 2019 s-a căsătorit cu Ioana Simion.

