Cine este Jessie Baneș, femeia despre care s-a presupus că este motivul divorțului dintre Ilie Năstase și soția lui, Ioana

Jessie Baneș a făcut primele declarații după ce s-a presupus că este motivul divorțului dintre Ilie Năstase și soția lui, Ioana.

Cine este Jessie Baneș

Ioana Năstase (49 de ani) a anunțat joi, 19 iunie, că a depus actele de divorț de Ilie Năstase (78 de ani), după un mariaj de șase ani. Inițial s-a speculat că motivul divorțului ar fi fost o altă femeie, respectiv Jessie Baneș, cu care fostul jucător profesionist de tenis s-a fotografiat la un eveniment privat.

Cu toate că Ioana Năstase a clarificat că gelozia și infidelitatea nu au avut de-a face cu decizia ei de a divorța, Jessie Baneș a vorbit despre legătura dintre ea și Ilie.

„Eu îl stimez foarte mult și mă bucur că l-am cunoscut. (…) Nu sunt eu 100% motivul acestui divorț. Eu nu am nicio legătură cu acest divorț și vă spun că eu am stat la masă cu domnul Ilie Năstase la un eveniment al unui prieten comun, dar la masă am stat împreună cu socrul meu și cu viitorul meu soț.

A fost o întâlnire amicală la un eveniment. Am stat până dimineața, am depănat amintiri, am povestit. A fost totul foarte prietenos”, a declarat Jessie Baneș, la știrile Antena Stars, potrivit Spynew.ro.

După ce l-a cunoscut pe Ilie Năstase, Jessie l-a invitat la nunta ei cu Andrei Cosmin Gușă, deputat AUR, care va avea loc în octombrie anul acesta. „Eu chiar îl aștept. L-am invitat cu soțul meu la nunta noastră din octombrie și, bineînțeles, să o cunosc și pe soția lui, Ioana Năstase”, a mai spus Jessie Baneș.

Jessie Baneș este o cântăreață de muzică populară din Oradea. Totodată, Jessie este gazdă la Radio Gold FM România, al cărui CEO este logodnicul ei. Din anul 2022, Jessie face parte și din echipa emisiunii „Acces Direct”, unde este invitată permanentă, în calitate de jurnalistă.

Reacția lui Ilie Năstase după ce soția lui a depus actele de divorț

La câteva ore după ce soția lui a anunțat că a depus actele de divorț, Ilie Năstase a fost contactat de jurnaliști pentru o reacție.

„Nu știu, întrebați-o pe ea, eu sunt la mare, nu știu nimic. Nu, nu (răspuns la întrebarea dacă s-au separat – n.red.). Noi suntem împreună. O fi depus (actele de divorț – n.red.), eu nu știu, n-am ideea. A depus în trecut. Nu știu nimic”, a spus Ilie Năstase, pentru Spynews.ro.

Într-adevăr, nu este prima oară când Ioana Năstase depune actele de divorț de primul număr 1 mondial din tenis. Ioana Năstase a avut două încercări de a se despărțit de fostul jucător de tenis în 2021, una în primăvară și una în toamnă. Apoi, în martie 2022, Ioana a anunțat că a renunțat la divorț din motive ce „țin de Ilie”. Acum însă, Ioana Năstase pare hotărâtă să pună punct căsnicie cu afaceristul, din cauza agresivității lui.

„Am hotărât, deoarece vreo trei, patru zile m-a torturat psihic în fiecare seară și nu am mai rezistat și atunci am intentat actele de divorț. (…) El nu prea vorbește, mai ales în ultimul an. Nu prea am comunicat. Nu vreau să-l denigrez. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Doar că nu am mai putut eu să rezist la agresivitatea lui, și fizică, și verbală, și amenințări și toate cele. Nu am mai putut”, a declarat Ioana Năstase, la emisiunea „Un show păcătos”.

