Cum este Smiley ca tată și cât de mult se implică în viața micuței Josephine: „Ne jucăm Românii au talent în casă”

Smiley se bucură de fiecare clipă alături de fiica lui, Josephine. Artistul dedică timpul liber familiei și în special fiicei sale, care crește rapid. Cei doi au o relație specială și se joacă mult, iar cântărețul ține mult ca fiica lui să aibă amintiri frumoase.

Ce activități face Smiley cu fiica lui

Smiley este extrem de fericit cu viața de familie pe care o are. Micuța Josephine le-a completat tabloul perfect de cuplu pe care îl forma alături de Gina Pistol.

El își dorește să îi ofere fiicei sale o copilărie plină de iubire, joacă și multe momente speciale.

„Ne bucurăm de ea în fiecare zi, petrecem nu știu dacă foarte mult timp împreună, dar petrecem cât putem. Adică eu și dacă am o jumătate de oră într-o zi stau cu ea și ne jucăm, facem filme, facem scenete. Adică am jucat toate rolurile de prinți, de prințese, de dragoni, de vrăjitori. (…) Sunt de toate, le fac pe toate”, a mărturisit Smiley pentru Cancan.

El și Gina Pistol au propria versiune a emisiunii Românii au talent, chiar la ei acasă, unde micuța Josephine face spectacol.

„O văd în fiecare zi cum evoluează, parcă trece timpul foarte repede. Dansează, cântă, este extrem de creativă, foarte jucăușă. Ne jucăm Românii au talent în casă, se schimbă, iși alege ținutele. Dansează. Eu și cu Gina suntem jurați, da, acasa. Ea face număr după număr, se duce și se schimbă, face alt număr, pune altă piesă, cântă, dansează”, a precizat Smiley.

Pe 4 martie, Josephine a împlinit 5 ani de când a devenit minunea părinților ei.

Ce probleme întâmpină Smiley și Gina cu fetița lor

Gina Pistol a mărturisit că fiica ei încă nu doarme singură și le-a cerut urmăritorilor să îi dea sfaturi cu privire la cum să facă acest proces cât mai ușor.

„Postez o altă zi din viața mea și vă las o întrebare foarte importantă în clip, la care chiar am nevoie de răspunsuri. Printre plânsul lui Josephine și încercarea mea de a mă pregăti, mi-am dat seama că am nevoie de ajutorul vostru. Dacă aveți soluții pentru a dezvăța copilul să doarmă cu noi, le aștept cu interes… Cum obișnuiesc copilul să doarmă singur?”, a spus Gina Pistol pe rețelele sociale.

