Gina Pistol a împlinit 45 de ani. Reacția vedetei, după ce Smiley i-a transmis un mesaj emoționant: „Toate personalitățile care zac în mine”

Gina Pistol a împlinit, pe 9 decembrie, vârsta de 45 de ani. Cu această ocazie, soțul ei, artistul Smiley, i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Iar răspunsul îndrăgitei prezentatoare de televiziune nu a întârziat să apară.

Gina Pistol a împlinit 45 de ani

Gina Pistol a împlinit marți, 9 decembrie, vârsta de 45 de ani. Prezentatoarea TV a primit numeroase felicitări, dar mesajul cel mai special a venit de la soțul ei, Smiley. Artistul i-a dedicat o postare emoționantă în mediul online.

De ziua Ginei, Smiley a postat mai multe fotografii cu ei doi, însoțite de un mesaj simplu, dar plin de dragoste: „La mulți ani, iubita mea!”

Răspunsul Ginei a fost la fel de sincer și plin de umor: „Îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru că îmi iubești, sper, toate personalitățile care zac în mine”.

Acest schimb de replici a atras mii de aprecieri din partea fanilor, demonstrând încă o dată popularitatea și autenticitatea Ginei.

Secretele frumuseții Ginei Pistol

La 45 de ani, Gina Pistol arată impecabil. Secretul ei constă într-un stil de viață echilibrat și o atenție deosebită acordată alimentației. Vedeta a împărtășit câteva din trucurile sale într-un interviu pentru Viva.

„Am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp. Merg la sală. Masa principală din zi este formată din proteine și ceva garnituri pe lângă, salate și legume. Și încerc să scot din alimentația mea făina albă, zahărul, cam tot ce este alb”, a precizat vedeta.

Gina Pistol pune accent pe cunoașterea propriului corp și adaptarea dietei în funcție de nevoile personale.

„Mai am și niște cărți acasă pe care le mai răsfoiesc din când în când legat de nutriție și am ajuns să îmi cunosc corpul. Îmi dau seama exact ce îi face bine și ce nu îi face bine”, a adăugat ea.

