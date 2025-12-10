Gina Pistol a împlinit 45 de ani. Reacția vedetei, după ce Smiley i-a transmis un mesaj emoționant: „Toate personalitățile care zac în mine”

Gina Pistol a împlinit, pe 9 decembrie, vârsta de 45 de ani. Cu această ocazie, soțul ei, artistul Smiley, i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Iar răspunsul îndrăgitei prezentatoare de televiziune nu a întârziat să apară.
Gina Pistol a împlinit marți, 9 decembrie, vârsta de 45 de ani. Prezentatoarea TV a primit numeroase felicitări, dar mesajul cel mai special a venit de la soțul ei, Smiley. Artistul i-a dedicat o postare emoționantă în mediul online.
La 45 de ani, Gina Pistol arată impecabil. Secretul ei constă într-un stil de viață echilibrat și o atenție deosebită acordată alimentației. Vedeta a împărtășit câteva din trucurile sale într-un interviu pentru Viva.
„Am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp. Merg la sală. Masa principală din zi este formată din proteine și ceva garnituri pe lângă, salate și legume. Și încerc să scot din alimentația mea făina albă, zahărul, cam tot ce este alb”, a precizat vedeta.