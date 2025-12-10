Marina Voica a devenit virală după ce a dansat pe TikTok. Vedeta are 89 de ani și este într-o formă de zile mari: „Suflet tânăr”

Marina Voica și-a surprins fanii când a apărut pe TikTok într-un videoclip în care deborda de energie și voie bună, la 89 de ani. Vedeta a adunat peste 200.000 de vizualizări în doar câteva ore de la postarea videoclipului. Iată cum le-a demonstrat vedeta tuturor că vârsta e doar un număr.

Marina Voica, într-o formă de invidiat la 89 de ani

Marina Voicu s-a născut în 1936 și are 89 de ani împliniți pe 2 septembrie. Vedeta este activă nu doar în viața de zi cu zi, ci și pe internet, acolo unde a adunat aproximativ 4.000 de fani pe TikTok.

De data aceasta, vedeta s-a făcut remarcată și a devenit virală după ce a postat un videoclip pe platoformă în care s-a afișat dansând și simțindu-se bine. Videoclipul a depășit 200.000 de vizualizări, semn că oamenii au interacționat cu filmulețul ei, iar inimioarele și comentariile arată că l-au și apreciat.

Citește și: Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova: „Disperată sunt! Suferim toți”

Ieri, 9 decembrie 2025, Marina Voica a postat un videoclip de aproape 2 minute în timp ce dansa în propria casă, îmbrăcată într-un halat. Vedeta a afișat o naturalețe și o bună dispoziție care nu a putut fi ignorată de internauți. Peste 1.500 de comentarii a strâns videoclipul, majoritatea de apreciere.

Totuși, au fost și persoane care au criticat-o, însă nu prea multe. Majoritatea s-au bucurat să o vadă dansând și bucurându-se de viață la 89 de ani.

„Ferice de ea că dansează și se bucură și la vârsta asta de viață. Alții nu au șansa asta”, „Ea ca noi a fost, dar noi ca ea… nu prea cred”, „Să ajungi la 89 de ani și să-ți porți singură de grijă e mare lucru. Multă sănătate, stimată doamnă”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care fanii i le-au lăsat artistei.

O vecină a văzut videoclipul

Printre cei care au văzut videoclipul și i-au comentat se numără și o vecină a Marinei Voica. Aceasta a spus că locuiește aproape de ea și că o admiră mereu.

„O văd uneori, locuim aproape. Mi se pare neschimbată, suflet tânăr, bucurie de a trăi! Am admirat-o și o fac la fel de mult! Mulțumesc, doamna Marina Voica, pentru tot”, a scris vecina artistei.

Citește și: Marina Voica, pe scena Festivalului de la Mamaia, la 89 de ani. Cum a apărut artista la repetiții

Marina Voica a dansat pe o melodie rusească. Ea s-a născut în Rusia și numele ei real este Marina Aleksandrovna Nikolskaia. Artista a absolvit Facultatea de Finanțe și Credit de la Moscova, unde l-a întâlnit pe Marcel Voica, cu care s-a căsătorit.

Urmărește-ne pe Google News