Fiica lui Smiley și a Ginei Pistol, surprinsă lângă bradul de Crăciun al familiei. Imagine rară cu micuța Josephine

Smiley și Gina Pistol trăiesc în această perioadă o atmosferă de sărbătoare plină de emoție, dar și de planuri importante pentru anii următori.

Smiley a postat în mediul online o imagine emoționantă cu fiica sa, Josephine, surprinsă în timp ce împodobea bradul de Crăciun. Fotografia a stârnit numeroase reacții calde din partea fanilor, arătând importanța momentelor simple, dar pline de semnificație, petrecute alături de familie.

Josephine, surprinsă în timp ce împodobește bradul

Fotografia publicată de Smiley o arată pe micuța Josephine, în vârstă de patru ani, concentrată asupra bradului verde, acoperit cu un strat alb ce imită zăpada. Decorul este dominat de nuanțe de alb și auriu, cu globuri elegante și o figurină de balerină, completate de lumini calde. Atmosfera este întregită de melodia „It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, interpretată de Michael Bublé, care răsună în casa familiei. Vezi imaginea în GALERIA FOTO din articol.

Planuri pentru două case noi

După un an plin de proiecte, Smiley și Gina Pistol au anunțat că în 2026 vor începe construcția a două locuințe. Una va fi o casă de vacanță la munte, pe un teren mult dorit de Gina, iar cealaltă va fi casa lor din București, unde locuiesc momentan cu chirie. „Am găsit loc, trebuie să ne apucăm de casă. Anul viitor trebuie să construim două case. Am găsit la munte terenul pe care mi l-am dorit toată viața și o să facem acolo o casă de vacanță și undeva în București casa noastră”, a declarat Gina Pistol pentru cancan.ro.

Vacanță în Asia pentru a recupera timpul pierdut

Înainte de a începe proiectele imobiliare, familia va pleca în ianuarie într-o vacanță prelungită în Thailanda. Gina Pistol a explicat că această perioadă este dedicată relaxării și recuperării timpului petrecut departe de Smiley, din cauza programului său încărcat. „În Thailanda o să plecăm. De obicei ne încărcăm bateriile după un an plin. Pe Andrei în lunile astea abia îl vedem la față… și atunci, în ianuarie, pentru că e o lună mai liniștită, încercăm și noi să recuperăm din timpul pe care nu l-am avut”, a spus prezentatoarea TV.

Cum își cresc Smiley și Gina Pistol fetița

Gina și Smiley au ales să își protejeze fiica de atenția publicului. Josephine, care are acum patru ani, rămâne un mister pentru admiratorii părinților săi, deoarece aceștia au decis să nu îi dezvăluie chipul pe rețelele sociale.

Prezentatoarea „MasterChef România” a explicat recent motivele acestei decizii. „Nu merg acum cu cearceaful pe fața copilului. Nu o expun pentru că nu o ajută cu absolut nimic. De ce i-aș face asta copilului meu când nouă ne este greu să ne luptăm cu valul de hate care vine uneori? Eu cred foarte mult în energii și nu vreau să o expun decât atunci când o să fie ea suficient de puternică și matură să deal-uiască singură”, a declarat Gina Pistol pentru Libertatea.

