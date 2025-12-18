Gina Pistol, probleme cu fiica ei, Josephine. A cerut ajutorul mămicilor de pe internet care s-au confruntat cu această problemă: „Dacă aveți soluții…”

Gina Pistol este o mamă și o femeie fericită și împlinită. Totuși, ca orice mamă, ea trece și prin etape mai dificile cu fiica ei, Josephine. Pentru că nu mai știe la ce metode să apeleze, prezentatoarea a cerut ajutorul internauților care s-au mai confruntat cu această problemă.

Gina Pistol, o nouă etapă în viața de mamă

Gina Pistol a împărtășit cu fanii de pe internet o zi din viața ei plină. Vedeta se pregătea să iasă din casă, în timp ce pe fundal se auzea plânsetul fiicei sale, Josephine.

Ea le-a arătat oamenilor un moment dificil prin care trece și le-a mărturisit că nu știe ce să facă. Mai mult, Gina Pistol a decis să ceară ajutorul internauților care au trecut prin aceeași problemă.

În timp ce se filma pregătindu-se, Gina Pistol le-a cerut ajutorul fanilor cu o problemă legată de fiica ei. Totul s-a întâmplat când prezentatoarea se machia pentru a ieși într-o seară, însă planurile ei au fost date peste cap de Josephine, care a început să plângă atunci când și-a dat seama că mama ei pleacă de lângă ea.

Momentul a emoționat fanii, mai ales că Gina a fost deschisă cu ei și le-a cerut ajutorul cu privire la momentul somnului micuței.

„Postez o altă zi din viața mea și vă las o întrebare foarte importantă în clip, la care chiar am nevoie de răspunsuri. Printre plânsul lui Josephine și încercarea mea de a mă pregăti, mi-am dat seama că am nevoie de ajutorul vostru.

Dacă aveți soluții pentru a dezvăța copilul să doarmă cu noi, le aștept cu interes… Cum obișnuiesc copilul să doarmă singur?”, a spus Gina Pistol.

Mulți părinți au răspuns și i-au dat sfaturi Ginei Pistol, spunând că au trecut prin situații similare la aceeași vârstă. Oamenii i-au mulțumit vedetei pentru că este sinceră și deschisă, față de alte celebrități care încearcă să arate că duc viața perfectă.

Cu cine stă Josephine când părinții ei sunt plecați

Gina Pistol a început să prezinte MasterChef la Pro Tv încă din 2024, așa că ea și Smile sunt amândoi părinți cu job-uri full time. Prezentatoarea a povestit cum se descurcă cu Josephine.

„Când nu sunt eu și are Smiley un program mai liber, deși anul ăsta a fost foarte prins, este el acasă. Dar avem și o fată, Cătălina, care ne este de mare ajutor și e cumva persoana de încredere pe care o lăsăm cu copilul și cu casa”, a mărturisit Gina Pistol.

