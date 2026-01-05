Gina Pistol a apelat la medicul estetician. Imaginea cu care soția lui Smiley și-a uimit fanii

Gina Pistol, soția lui Smiley, a surprins fanii pe 31 decembrie 2025 cu o imagine purtând un corset post-liposucție. Prezentatoarea de la MasterChef promite să dezvăluie în curând rezultatele procedurii estetice făcute la Dr. Delbani.

Gina Pistol a apelat la medicul estetician

Gina Pistol a început anul 2026 cu o dezvăluire care i-a intrigat pe fani. Vedeta a anunțat pe rețelele de socializare că a apelat la un medic estetician chiar în ultima zi a anului trecut, postând o imagine în care poartă un corset specific recuperării după o intervenție de liposucție.

„Ultima zi din an… ultima zi de corset. Zilele următoare revin cu rezultatul final”, a scris aceasta pe Instagram, alimentând curiozitatea urmăritorilor.

Gina Pistol a ales să colaboreze cu unul dintre cei mai apreciați specialiști în domeniu, Dr. Delbani. Cu toate acestea, prezentatoarea MasterChef nu a dezvăluit detalii despre procedura efectuată, dar a dat de înțeles că scopul a fost să își recapete forma fizică dorită.

În prezent, Gina se află în vacanță în Thailanda alături de soțul său, Smiley, iar imaginea postată pe 31 decembrie 2025 a strâns zeci de reacții și comentarii de la fani care așteaptă cu nerăbdare să afle mai multe despre transformarea sa.

Citește și: Gina Pistol și Josephine, surprinse la cumpărături în ținute asortate. Cum au fost fotografiate

Citește și: Gina Pistol, probleme cu fiica ei, Josephine. A cerut ajutorul mămicilor de pe internet care s-au confruntat cu această problemă: „Dacă aveți soluții…”

Prezentatoarea tv nu dă mulți bani pe haine

Dincolo de preocuparea pentru sănătate și frumusețe, Gina Pistol este recunoscută pentru stilul său chic, dar pragmatic. Deși este considerată una dintre cele mai elegante vedete din România, aceasta nu se sfiește să recunoască faptul că preferă să fie cumpătată când vine vorba de cheltuieli în ceea ce privește hainele.

„Să știi că eu țin foarte mult cu casa și când mi se pune pata pe vreun obiect vestimentar, până nu îl găsesc la prețul pe care vreau eu, nu mă las, chiar dacă îl găsesc la SH. Și pe cămașa asta am dat foarte puțin pentru că am luat-o la mâna a doua”, a declarat Gina Pistol pentru Cancan.

Citește și: Cristina Ciobănașu, dezvăluiri rare de nuntă și copii: „Cele două cereri în căsătorie au fost cât se poate de reale”

Citește și: Laura Cosoi e din nou însărcinată. Actrița a anunțat că va deveni mamă pentru a cincea oară, chiar în ziua în care a împlinit 44 de ani

Deși garderoba ei include și piese de designer, Gina mărturisește că preferă să investească inteligent în articole de calitate, multe dintre ele achiziționate în perioada reducerilor sau din magazine second hand. Pentru ea, stilul nu înseamnă opulență, ci mai degrabă o expresie a personalității și a confortului.

„Nu văd sensul în a arunca bani pe haine purtate o singură dată”, a adăugat vedeta, subliniind că adevărata eleganță vine din asumare și naturalețe.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Gina Pistol

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News