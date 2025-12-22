Gina Pistol și Josephine, surprinse la cumpărături în ținute asortate. Cum au fost fotografiate

Gina Pistol simte din plin magia sărbătorilor care se apropie și a ales să transforme o zi obișnuită într-un moment special alături de fiica ei, Josephine. În prag de Crăciun, vedeta a decis să-i ofere micuței o ieșire dedicată doar lor două, iar plimbarea prin mall s-a transformat rapid într-o experiență adorabilă mamă‑fiică, plină de zâmbete, cumpărături și atmosfera caldă a sezonului festiv.

Cum își petrece Gina timpul liber cu Josephine

De când a devenit mamă, Gina Pistol și-a reorganizat prioritățile. Filmările și proiectele profesionale rămân importante, dar nimic nu se compară cu timpul petrecut alături de Josephine. Relația lor apropiată se vede în fiecare gest, iar această ieșire nu a făcut excepție. Cele două au colindat mallul Băneasa, bucurându-se de o zi relaxantă, fără grabă și fără presiuni.

Un detaliu care a atras imediat atenția a fost faptul că Gina și Josephine au purtat ținute asortate. Potrivit imaginilor surprinse de paparazzi Cancan.ro, Gina a optat pentru blugi boyfriend, o bluză bej și o geacă neagră, completată de un colier de perle. Josephine, în stilul mamei, a purtat blugi gri largi și o geacă neagră, look care i s-a potrivit perfect.

Pe tot parcursul plimbării, Josephine a ținut strâns în brațe jucăria ei preferată, semn că micile detalii sunt cele care fac o zi specială pentru un copil. Indiferent de magazinul în care intrau, jucăria a fost prezentă, completând tabloul unei zile de familie perfecte.

După sesiunea de shopping, cele două au încheiat ziua într-un mod cât se poate de potrivit pentru sezon: la cinema, urmărind un film de Crăciun. O experiență care a amplificat atmosfera festivă și a transformat ieșirea într-o amintire frumoasă pentru amândouă.

Ce fel de părinți sunt Smiley și Gina Pistol

Gina și Smiley au preferat să își țină fiica departe de lumina reflectoarelor. Josephine, ajunsă acum la patru ani, rămâne o prezență discretă pentru admiratorii părinților ei, care au ales să nu îi arate chipul pe rețelele sociale.

Gina Pistol a explicat, într-un mod sincer și direct, de ce a ales să nu îi arate chipul fiicei sale în spațiul public. Vedeta spune că nu vrea să transforme copilul într-o țintă și nici să o expună inutil la atenția – uneori dură – a lumii online.

Soția lui Smiley a mărturisit că nu vede niciun beneficiu în a-i face public chipul Josephinei, mai ales într-un mediu în care chiar și adulții se confruntă cu valuri de comentarii negative. Ea a subliniat că protecția fiicei sale este o prioritate și că preferă să o lase să apară în fața publicului doar atunci când va fi suficient de matură și puternică pentru a gestiona singură reacțiile celor din jur.

Pentru Gina, decizia este una legată atât de bun-simț, cât și de credința ei în energii și în impactul pe care expunerea îl poate avea asupra unui copil. În loc să o ascundă cu forța sau să creeze mister în jurul ei, vedeta a ales pur și simplu discreția, convinsă că aceasta este cea mai sănătoasă variantă pentru Josephine în acest moment al vieții.

„Nu merg acum cu cearceaful pe fața copilului. Nu o expun pentru că nu o ajută cu absolut nimic. De ce i-aș face asta copilului meu când nouă ne este greu să ne luptăm cu valul de hate care vine uneori? Eu cred foarte mult în energii și nu vreau să o expun decât atunci când o să fie ea suficient de puternică și matură să deal-uiască singură”, a declarat Gina Pistol pentru Libertatea.

