  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 10 martie 2026. Jupiter nu mai este retrograd. Surprizele se țin lanț. O zodie are parte de o poveste de dragoste ca în filme

Horoscop 10 martie 2026. Jupiter nu mai este retrograd. Surprizele se țin lanț. O zodie are parte de o poveste de dragoste ca în filme

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 10 martie 2026. O zi cu surprize plăcute și momente de neuitat pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Ziua de astăzi marchează un moment astral cu impact major: Jupiter, planeta expansiunii, a norocului și a oportunităților, își reia mersul direct în semnul Racului. După o perioadă de analiză, încetiniri și reevaluări, energia acestui gigant cosmic începe din nou să curgă liber, deschizând uși care până ieri păreau blocate. Pentru multe zodii, acest tranzit aduce claritate și relansare, însă pentru Gemeni efectele pot fi spectaculoase.

Horoscop 10 martie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 10 martie 2026

Pentru Berbeci, ziua de 10 martie aduce o schimbare subtilă de ritm, odată cu reluarea mersului direct al lui Jupiter în Rac. Această mișcare astrală activează zona familiei și a stabilității emoționale, determinându-vă să acordați mai multă atenție relațiilor apropiate. Este posibil să apară discuții importante legate de casă, mutări sau planuri pe termen lung. La locul de muncă, lucrurile se mișcă mai lent decât v-ați dori, însă răbdarea va fi cheia succesului. În plan financiar, evitați deciziile impulsive și analizați atent orice oportunitate. Relațiile personale pot deveni mai profunde dacă vă exprimați sincer sentimentele. Spre seară, energia devine mai calmă și vă permite să reflectați asupra obiectivelor voastre. Este o zi potrivită pentru organizare și stabilirea unor priorități clare pentru perioada următoare.

Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 10 martie 2026

Pentru Tauri, energia acestei zile stimulează comunicarea și schimbul de idei. Jupiter în mers direct în Rac favorizează dialogurile constructive, negocierile și clarificarea unor situații care până acum păreau confuze. În plan profesional, pot apărea oportunități de colaborare sau discuții care deschid noi perspective de dezvoltare. Este important să rămâneți deschiși la sugestii și să ascultați opiniile celor din jur. În relațiile personale, conversațiile sincere pot rezolva tensiuni mai vechi. Financiar, prudența rămâne esențială, chiar dacă apar perspective promițătoare. Spre finalul zilei, inspirația și creativitatea sunt în creștere, ceea ce vă poate ajuta să găsiți soluții ingenioase pentru problemele curente. Astrele vă încurajează să vă folosiți inteligența practică pentru a transforma ideile în rezultate concrete.

Citeşte şi: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Citeşte şi: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 10 martie 2026

Sub influența lui Jupiter în mers direct, Gemenii intră într-o etapă în care sincronizările par aproape magice. Situații aparent întâmplătoare pot duce la întâlniri memorabile, iar astrele creează cadrul perfect pentru apariția unei povești de dragoste intense, exact ca în filme. Este posibil ca o persoană specială să apară în mod neașteptat sau ca o relație existentă să capete o dimensiune mult mai profundă.
Energia lui Jupiter în mers direct stimulează deschiderea emoțională și dorința de conexiune autentică. Gemenii devin mai spontani, mai curajoși în exprimarea sentimentelor și mai dispuși să lase trecutul în urmă. Tocmai această autenticitate poate atrage în viața lor o persoană care le înțelege perfect ritmul și felul de a vedea lumea.
În plan personal, această zi poate aduce momente memorabile: o conversație care schimbă totul, o invitație neașteptată sau o întâlnire care pare predestinată. Astrele sugerează că uneori cele mai frumoase povești încep exact atunci când nu le mai căutăm cu disperare.
Chiar și în plan profesional, vibrațiile pozitive ale lui Jupiter creează oportunități de colaborare și dialoguri care pot deschide noi direcții de evoluție. Gemenii sunt inspirați, comunicativi și capabili să transforme ideile în proiecte promițătoare.
Mesajul astral al zilei este clar: atunci când Jupiter își reia mersul direct, universul accelerează procesele de creștere. Iar pentru Gemeni, această zi poate deveni începutul unei povești de dragoste care va rămâne mult timp în memorie – una dintre acele întâlniri rare care schimbă direcția inimii.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 10 martie 2026

Pentru nativii Rac, această zi este deosebit de importantă deoarece Jupiter își reia mersul direct chiar în semnul vostru. Energia acestui tranzit aduce o revigorare a încrederii și o deschidere către oportunități noi. După o perioadă de analiză și reevaluare, lucrurile încep să se miște mai clar în direcția dorită. În plan profesional, pot apărea șanse de afirmare sau proiecte care vă pun în valoare abilitățile. În relațiile personale, optimismul vostru atrage sprijinul celor din jur. Este o zi favorabilă pentru a lua inițiative și pentru a face pași curajoși către obiectivele voastre. Din punct de vedere financiar, pot apărea idei promițătoare pentru viitor. Finalul zilei aduce un sentiment de echilibru și speranță, confirmând faptul că un nou ciclu de creștere începe pentru voi.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 10 martie 2026

Leii pot resimți această zi ca pe un moment de introspecție și clarificare interioară. Jupiter în mers direct activează zona subconștientului, ceea ce poate aduce revelații legate de decizii luate în trecut sau de direcții care trebuie ajustate. În plan profesional, este posibil să preferați să lucrați în liniște, concentrându-vă pe sarcini care necesită analiză și atenție. Relațiile cu colegii rămân stabile dacă evitați conflictele inutile. În viața personală, această energie vă invită să eliberați temeri sau atașamente care nu mai sunt benefice. Spre seară, inspirația poate veni din activități creative sau momente de reflecție. Astrele vă încurajează să vă ascultați intuiția și să vă pregătiți pentru schimbările pozitive care se conturează în perioada următoare.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 10 martie 2026

Pentru Fecioare, ziua de 10 martie favorizează planurile de viitor și relațiile sociale. Jupiter în Rac stimulează sectorul prieteniilor și al proiectelor colective, ceea ce poate aduce oportunități de colaborare sau sprijin din partea unor persoane influente. În plan profesional, ideile voastre pot atrage atenția și pot deschide noi direcții de dezvoltare. Este important să vă exprimați punctul de vedere cu claritate și încredere. În viața personală, relațiile cu prietenii devin mai apropiate și mai constructive. Financiar, este o zi bună pentru planificare și pentru stabilirea unor obiective pe termen lung. Spre finalul zilei, energia devine mai optimistă și vă oferă sentimentul că faceți parte dintr-un proiect mai mare. Astrele vă încurajează să vă urmați viziunea și să colaborați cu persoane care împărtășesc aceleași valori.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 10 martie 2026

Pentru Balanțe, reluarea mersului direct al lui Jupiter aduce un impuls semnificativ în sectorul carierei. După o perioadă de stagnare sau de incertitudine, apar semne că lucrurile încep să evolueze într-o direcție mai clară. În plan profesional, puteți primi recunoaștere pentru eforturile depuse sau oportunități de a vă afirma într-un proiect important. Relațiile cu superiorii devin mai constructive dacă demonstrați responsabilitate și echilibru. În viața personală, este posibil să fie nevoie să găsiți un echilibru între muncă și timpul dedicat familiei. Financiar, apar perspective de stabilitate pe termen lung. Spre seară, veți simți o creștere a încrederii în propriile capacități. Astrele vă încurajează să vă urmați ambițiile și să valorificați șansele care apar în această perioadă.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 10 martie 2026

Scorpionii pot simți o dorință puternică de expansiune și descoperire. Jupiter în Rac activează sectorul cunoașterii, al studiilor și al experiențelor noi. Este o zi favorabilă pentru învățare, planificarea unor călătorii sau explorarea unor idei care vă pot schimba perspectiva asupra vieții. În plan profesional, pot apărea oportunități de dezvoltare sau discuții legate de proiecte internaționale. Relațiile personale devin mai armonioase dacă împărtășiți planurile voastre cu cei apropiați. Financiar, lucrurile rămân stabile, însă este bine să evitați investițiile riscante. Spre finalul zilei, veți simți o creștere a optimismului și a dorinței de a vă urma idealurile. Astrele vă încurajează să aveți încredere în viziunea voastră și să faceți pași curajoși către obiectivele pe termen lung.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 10 martie 2026

Pentru Săgetători, energia acestei zile activează sectorul transformărilor și al resurselor comune. Jupiter în mers direct poate aduce claritate în chestiuni financiare sau în situații care implică parteneriate importante. Este posibil să apară soluții pentru probleme care păreau complicate. În plan profesional, colaborările devin mai eficiente dacă există transparență și încredere reciprocă. În viața personală, relațiile pot trece printr-o etapă de aprofundare emoțională. Financiar, este recomandat să analizați cu atenție orice propunere legată de investiții sau împrumuturi. Spre seară, veți simți nevoia de liniște și reflecție. Astrele vă sugerează să priviți această zi ca pe un moment de regenerare și de clarificare a direcției voastre.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 10 martie 2026

Pentru Capricorni, influența lui Jupiter în Rac se manifestă puternic în sectorul relațiilor și al parteneriatelor. Ziua aduce oportunități de reconciliere, cooperare sau consolidare a unor legături importante. În plan profesional, colaborările pot deveni mai productive, iar discuțiile deschise pot duce la rezultate concrete. În viața personală, este un moment favorabil pentru a clarifica sentimente și pentru a construi o bază mai solidă într-o relație. Financiar, stabilitatea depinde de capacitatea voastră de a lucra în echipă. Spre finalul zilei, energia devine mai armonioasă și vă oferă sentimentul că lucrurile se așază în mod natural. Astrele vă încurajează să cultivați încrederea și să construiți relații bazate pe respect și cooperare.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 10 martie 2026

Pentru Vărsători, această zi pune accentul pe organizare, responsabilități și sănătate. Jupiter în Rac stimulează sectorul activităților zilnice, ceea ce poate aduce oportunități de a îmbunătăți modul în care vă gestionați timpul și resursele. În plan profesional, este posibil să primiți sarcini suplimentare sau să fiți implicați într-un proiect care necesită disciplină și atenție la detalii. Relațiile cu colegii pot deveni mai armonioase dacă mențineți o comunicare clară. În viața personală, este important să acordați atenție echilibrului dintre muncă și odihnă. Financiar, lucrurile rămân stabile dacă evitați cheltuielile impulsive. Spre seară, veți simți satisfacția de a fi pus ordine în lucrurile care păreau haotice. Astrele vă încurajează să construiți rutine sănătoase care să vă susțină pe termen lung.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 10 martie 2026

Pentru Pești, ziua de 10 martie aduce o energie luminoasă și creativă. Jupiter în mers direct în Rac activează sectorul iubirii, al creativității și al bucuriilor personale. După o perioadă de incertitudine emoțională, începeți să simțiți din nou entuziasm și inspirație. În plan profesional, ideile voastre pot fi apreciate, mai ales dacă implică imaginație sau abordări inovatoare. În viața personală, relațiile devin mai calde și mai armonioase. Pentru unii nativi, această zi poate aduce momente romantice sau vești plăcute. Financiar, este recomandat să mențineți echilibrul și să evitați cheltuielile excesive. Spre finalul zilei, energia devine relaxată și optimistă, oferindu-vă sentimentul că lucrurile se îndreaptă într-o direcție favorabilă. Astrele vă încurajează să vă urmați inspirația și să vă bucurați de micile momente de fericire.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Salariul primit de Gabriela Cristea la PRO TV: „Am făcut cinste tuturor prietenilor”
Salariul primit de Gabriela Cristea la PRO TV: „Am făcut cinste tuturor prietenilor”
Fanatik
Prezentatoarea care suferă de o boală gravă i-a șocat pe toți. Cum a apărut vedeta
Prezentatoarea care suferă de o boală gravă i-a șocat pe toți. Cum a apărut vedeta
GSP.ro
Fără inhibiții la 35 de ani » Fizicul cu care i-a lăsat pe toți mască: „Ai 3 copii și arăți așa?! Oh, Doamne, este nebunesc!”
Fără inhibiții la 35 de ani » Fizicul cu care i-a lăsat pe toți mască: „Ai 3 copii și arăți așa?! Oh, Doamne, este nebunesc!”
Click.ro
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
TV Mania
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Citește și...
Turcia – România, în pericol! O nouă rachetă balistică lansată de Iran a fost interceptată în spațiul aerian turc
O mai ții minte pe Dr. Quinn? Jane Seymour uimeşte la 75 de ani. Dumnezeule, fanii au rămas fără cuvinte
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
O sferă de foc observată pe cerul Europei. Fenomenul neobișnuit, vizibil în patru țări
Zodii care rămân singure până la sfârșitul lunii. Intră în aprilie fără parteneri
Horoscop 9 martie 2026. Astrele scot la suprafață suferințe ascunse, frustrări și atașamente toxice. O zodie are nevoie de vindecare emoțională
Horoscop 8 martie 2026. Poate zâmbi din nou. Scapă de o mare povară. O zi de aur pentru o zodie
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Cât de bine arată! Dan Petrescu s-a pus pe picioare și s-a vindecat. Cum a fost surprins pe stradă, ziua în amiaza mare. Credea că nimeni nu îl observă! / FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Secretul căsniciei de peste 30 de ani dintre Monica și Leonard Doroftei: „Asta cred că ne dă puterea de a merge mai departe și de a răzbi”
Secretul căsniciei de peste 30 de ani dintre Monica și Leonard Doroftei: „Asta cred că ne dă puterea de a merge mai departe și de a răzbi”
O fostă vedetă a anilor ’80, revenire surpriză în public după o lungă perioadă de anonimat. Actrița a ajuns de nerecunoscut!
O fostă vedetă a anilor ’80, revenire surpriză în public după o lungă perioadă de anonimat. Actrița a ajuns de nerecunoscut!
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Vedeta noastră, surprinsă de paparazzi cu un bărbat mult mai în vârstă, galant, grizonant, dar și galant! WOW, ce sărut! Ea e frumoasă de pică, are un nume cunoscut, dar cine e el?
Vedeta noastră, surprinsă de paparazzi cu un bărbat mult mai în vârstă, galant, grizonant, dar și galant! WOW, ce sărut! Ea e frumoasă de pică, are un nume cunoscut, dar cine e el?
Elle
Lidia Buble, apariție în public alături de partenerul ei, Horațiu Nicolau. Cum au fost surprinși și ce detaliu a atras atenția. Foto
Lidia Buble, apariție în public alături de partenerul ei, Horațiu Nicolau. Cum au fost surprinși și ce detaliu a atras atenția. Foto
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Anunțul făcut de Ileana Lazariuc despre fiul ei, Alexandru. Vedeta a dat marea veste pe rețelele sociale, iar reacțiile nu au întârziat să apară: „Sunt mândră de tine...„ Foto
Anunțul făcut de Ileana Lazariuc despre fiul ei, Alexandru. Vedeta a dat marea veste pe rețelele sociale, iar reacțiile nu au întârziat să apară: „Sunt mândră de tine...„ Foto
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Zodii care rămân singure până la sfârșitul lunii. Intră în aprilie fără parteneri
Zodii care rămân singure până la sfârșitul lunii. Intră în aprilie fără parteneri
Cum este Smiley ca tată și cât de mult se implică în viața micuței Josephine: „Ne jucăm Românii au talent în casă”
Cum este Smiley ca tată și cât de mult se implică în viața micuței Josephine: „Ne jucăm Românii au talent în casă”
Cum arată copiii Principelui Nicolae al României. Soția acestuia, Alina Maria, a publicat imagini cu Maria-Alexandra și Mihai
Cum arată copiii Principelui Nicolae al României. Soția acestuia, Alina Maria, a publicat imagini cu Maria-Alexandra și Mihai
Mariana Moculescu și Nidia au îngropat securea războiului. Ce surpriză i-a făcut tânăra mamei sale
Mariana Moculescu și Nidia au îngropat securea războiului. Ce surpriză i-a făcut tânăra mamei sale
Observator News
Nou accident la circ. O acrobată a căzut 4 metri în gol tot de pe "Roata Morții" la un spectacol din București
Nou accident la circ. O acrobată a căzut 4 metri în gol tot de pe "Roata Morții" la un spectacol din București
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Urania avertizează: o zodie trece prin clipe de coșmar la început de martie! Tensiuni, certuri grave, lacrimi și pierderi
Urania avertizează: o zodie trece prin clipe de coșmar la început de martie! Tensiuni, certuri grave, lacrimi și pierderi
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce se întâmplă, de fapt, după ce oprești medicamentele pentru slăbit de genul Ozempic sau Wegovy
Ce se întâmplă, de fapt, după ce oprești medicamentele pentru slăbit de genul Ozempic sau Wegovy
Persoanele stresante te îmbătrânesc mai repede și îți scurtează viața – Studiu
Persoanele stresante te îmbătrânesc mai repede și îți scurtează viața – Studiu
O leguma banală ar putea reduce riscul de cancer de colon cu aproape 20%. Conține compuși care pot declanșa moartea celulelor canceroase
O leguma banală ar putea reduce riscul de cancer de colon cu aproape 20%. Conține compuși care pot declanșa moartea celulelor canceroase
MENOPAUZA apare mai devreme decât cred majoritatea femeilor: 68% au simptome înainte de 47 de ani. Ileana Badiu: „Ni se spune să suportăm în TĂCERE”
MENOPAUZA apare mai devreme decât cred majoritatea femeilor: 68% au simptome înainte de 47 de ani. Ileana Badiu: „Ni se spune să suportăm în TĂCERE”
TV Mania
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Mama lui Radu Ștefan Bănică, apariție rară! Cum arată azi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr. Este total schimbată!
Mama lui Radu Ștefan Bănică, apariție rară! Cum arată azi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr. Este total schimbată!
„Șansele sunt minime!” Aurelian Temișan rupe tăcerea despre dezastrul din culisele Antena 1! Există un detaliu tulburător legat de plecarea Andreei Bălan și a lui Andrei Aradits. „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
„Șansele sunt minime!” Aurelian Temișan rupe tăcerea despre dezastrul din culisele Antena 1! Există un detaliu tulburător legat de plecarea Andreei Bălan și a lui Andrei Aradits. „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton