George Burcea a ajuns la spital în SUA. Cât l-a costat vizita la urgențe: „Pentru o problemă minoră”

George Burcea a ajuns de urgență la spital în SUA, dar surpriza cea mare a venit odată cu factura uriașă pentru o problemă minoră. Actorul a împărtășit experiența pe Instagram, stârnind reacții diverse din partea internauților.

George Burcea a ajuns la spital în SUA

George Burcea, cunoscut actor român și fostul soț al Andreei Bălan, a trecut printr-un moment neașteptat în timpul unei vizite în Statele Unite. Acesta a ajuns de urgență la spital cu o problemă de sănătate minoră care i-a dat emoții. Totuși, surpriza cea mai mare a venit abia când a primit factura pentru consultație: 1.350 de dolari!

„Cât costă să mergi la spital (urgențe) în SUA pentru o problemă minoră”, a scris George pe Instagram, alături de o fotografie a facturii. Deși nu a detaliat natura problemei, actorul i-a asigurat pe fanii săi că acum se simte bine.

„Ai avut noroc, că de obicei e minim…”

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Îngrijorați, mulți dintre aceștia l-au întrebat dacă este în regulă: „Ești bine?”, a întrebat cineva. Alții, însă, au remarcat costurile ridicate ale sistemului medical american, punctând că suma putea fi și mai mare. „Ai avut noroc, că de obicei e minim 2.000 de dolari”, i-a transmis un alt utilizator.

Experiența trăită de actor arată o realitate bine-cunoscută: serviciile medicale din SUA pot fi extrem de costisitoare, chiar și pentru probleme aparent banale. George Burcea se află în continuare peste ocean, iar admiratorii săi speră ca restul călătoriei lui să decurgă fără alte incidente.

Această situație este o lecție utilă pentru toți cei care plănuiesc să călătorească în străinătate: asigurarea medicală poate face diferența între o vacanță relaxantă și un coșmar financiar!

