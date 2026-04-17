De ce a plecat Flavia Mihășan de la „Neatza”: „Nu îmi e dor de emisiune”

Flavia Mihășan a dezvăluit motivele pentru care a plecat de la „Neatza” și nu are în plan să revină pe micile ecrane în 2026.

Motivul pentru care Flavia Mihășan a plecat de la „Neatza”

Flavia Mihășan, o prezență îndrăgită a matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, a decis să-și dedice energia recuperării și familiei, lăsând temporar televiziunea în urmă. Într-un interviu recent pentru Cancan.ro, Flavia a explicat motivele care au determinat-o să ia această pauză.

Începutul anului 2026 a venit cu provocări neașteptate pentru Flavia, care s-a confruntat cu o problemă de sănătate ce i-a reorganizat prioritățile. Vedeta a mărturisit că o hernie de disc mai veche, agravată de un program intens de spectacole, i-a cauzat dureri acute și un blocaj la nivelul spatelui.

„Încă sunt în recuperare”

„Am avut o problemă cu spatele, destul de gravă, iar acum mă recuperez. Se pare că am avut o hernie de disc veche, dar nu mă deranja cu nimic. Doar că, la finalul anului, am avut foarte multe spectacole. Am avut programul foarte încărcat și am făcut o mișcare bruscă și am problema la aceeași vertebră. Asta a cauzat un blocaj la spate. Și acum încă sunt în recuperare. Suntem în aprilie și abia acum ușor, ușor încep să mă simt mai ok”, a declarat ea, pentru Cancan.ro.

În loc să opteze pentru o intervenție chirurgicală, Flavia a ales o cale mai lentă, dar mai naturală, bazată pe fizioterapie, kinetoterapie și terapii alternative. „M-a ținut foarte mult pentru că nu am vrut să mă operez, am preferat să mă recuperez așa. Eu mereu am avut probleme și dureri de spate, dar fiind dansatoare, mă gândeam că este normal, doar că acum chiar a fost dureros. A trebuit să fac multă fizioterapie, multă kinetoterapie, masaj foarte des, alte tipuri de terapie, am făcut de toate. Sper să mă recuperez 100% cât de repede. Copiii mei sunt mari, dar mi-a fost greu să nu îi pot lua în brațe”, a adăugat ea.

„Nu îmi e dor de emisiune”

Pe lângă provocările legate de sănătate, Flavia și-a concentrat atenția asupra proiectelor personale și a familiei, afirmând că, în prezent, nu își dorește să revină pe micile ecrane. În timpul în care a lipsit din lumina reflectoarelor, vedeta s-a dedicat creșterii copiilor săi și a altor planuri de viitor.

„Nu îmi e dor de emisiune, nici nu am când să mă mai gândesc la TV, că nu am timp, pur și simplu sunt foarte ocupată. Dacă ar fi ceva să nu necesite să plec de acasă, să am un proiect care să se muleze pe programul meu, eu nu am cum să plec, atunci cred că aș fi deschisă. Bine, va trebui să treacă un timp pentru a mă recupera total”, a mai declarat ea, pentru sursa citată.

Înainte de a deveni cunoscută ca asistentă TV, Flavia Mihășan a fost balerină la Opera Națională din București și a strălucit pe scenele unor musicaluri celebre, precum „Mamma Mia!” și „Chicago”. De asemenea, a făcut parte din echipa de dansatori pentru emisiuni populare precum „Next Star”, „X Factor” și „Te cunosc de undeva!”.

Chiar dacă acum a ales să stea departe de televiziune, Flavia rămâne o prezență constantă pe rețelele sociale, unde admiratorii ei îi pot urmări în continuare activitatea.

