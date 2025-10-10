Doina Teodoru, surprinsă în compania unui patron de restaurant după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Cum au fost fotografiați

Actrița Doina Teodoru pare să fi trecut peste despărțirea de chef Cătălin Scărlătescu și să fi găsit un nou partener. Imaginile recente o arată în ipostaze apropiate cu patronul unui restaurant din București.
După o relație cu celebrul chef Cătălin Scărlătescu, Doina Teodoru pare să fi făcut un pas important în viața personală. Recent, actrița a fost surprinsă de paparazzi Cancan în timp ce se îmbrățișa afectuos cu Gabriel Dima, proprietarul unui local cunoscut din zona Floreasca. Cei doi au fost fotografiați în plină zi, într-un moment de apropiere care a stârnit curiozitatea publicului. Vezi AICI imaginile cu cei doi.
Îmbrăcată lejer, cu un fes roșu și o pereche de boyfriend jeans, Doina Teodoru a încercat să păstreze discreția în timpul vizitei la restaurantul lui Gabriel Dima. Totuși, ținuta sa a fost suficient de vizibilă pentru a atrage atenția trecătorilor și a fotografilor.
Relația dintre actrița Doina Teodoru și chef-ul Cătălin Scărlătescu a fost una intens mediatizată, cu apariții publice frecvente și declarații care sugerau o legătură solidă. Cei doi au fost împreună timp de aproximativ trei ani, iar în 2024 vorbeau deschis despre planuri de căsătorie.
Totuși, în vara lui 2025, presa mondenă a confirmat despărțirea. Potrivit cancan.ro, ruptura s-a produs discret, fără declarații oficiale, dar cu semnale clare: „După trei ani de relație, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au decis să meargă pe drumuri separate”. Într-un interviu, întrebată despre relație, Doina a evitat un răspuns direct: „Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Că el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri”