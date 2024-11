Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au logodit în secret, într-un mod atipic. „Tocmai eram pe ceartă, pe scandal. Dumnezeule mare!”

Cătălin Scărlătescu (52 de ani) a confirmat că s-a logodit cu Doina Teodoru (34 de ani) în mare secret. Juratul de la „Masterchef” i-a dat inelul iubitei sale în urmă cu ceva timp, dar abia acum a făcut public acest detaliu.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au logodit în urmă cu câteva luni

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru sunt împreună de trei ani. Învitat în podcastul lui Cătălin Măruță, celebrul chef a dezvăluit că el și actrița sunt oficial logodiți. Scărlătescu i-a dat inelul iubitei sale după o escapadă romantică la Roma într-un moment destul de delicat, când erau în plină ceartă.

„Inelul l-a primit. I l-am dat de ceva timp. Da (n.r. anul acesta). Aici, în București, la un restaurant. Ne întorsesem de la Roma, tocmai eram pe ceartă, pe scandal, așa e la noi. Începe cearta, e ceartă, nene. Dumnezeule mare, nu știu de la ce (n.r. începe cearat între ei).

Pe urmă ne pufnește râsul pe amândoi. Suntem două firi foarte, foarte asumate. Eu vreau ceva, ea vrea altceva, suntem diferiți total. Ea nu consumă carne, eu mănânc carne, ei îi placve nu știu ce, mie nu îmi place nu știu ce… Nu, ea e într-o direcție, eu într-o altă direcție” – i-a spus Cătălin Scărlătescu lui Măruță.

Întrebat de nuntă, Scărlătescu a spus că totul se va întâmpla când va veni momentul potrivit.

„Dacă e să vină ceva, o să vină. Am mai avut și eu așa din alea: ‘Hai să mă-nsor dar nu a fost să fie. Dacă nu se întâmplă lucruri în viață, mai bine că nu s-au întâmplat. Cineva mă protejează” – a adăugat celebrul chef.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, momente tensionate după America Express

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru sunt împreună de mai bine de trei ani. Cei doi s-au cunoscut în Vama Veche, iar mai apoi s-au mai nimerit în același anturaj la o petrecere.

„Pe Doina am cunoscut-o în Vama Veche. Pe vremea aia era cu fostul ei iubit și eu eram singur. Și am văzut-o. Atât. Am văzut năluca. Am văzut-o și cineva mi-a zis: ‘E Doina Teodoru, mare actriță’. Am niște prieteni acolo, au un restaurant.

(…) Fiind iubita cuiva nu m-am uitat în niciun fel. Doina Teodoru și atât. După care ne-am întâlnit la o petrecere, la cineva acasă. Și atunci am făcut o poză cu ea. Nici în momentul ăla nu pot să spun că s-a întâmplat ceva. Și acum există poza aia pe undeva.

După care am fost la o onomastică. Și era Doina Teodoru acolo. Și s-a aplecat să îmi spună ceva la ureche și a rămas acolo. La revedere, pa! După care mi-am dat eu seama că de fapt și de drept eu am fost vânatul”, a povestit Cătălin Scărlătescu.

Scărlătescu a mai dezvăluit că inteligneța l-a atras la Doina, pe care o deescrie dretp un „om spectaculos”.

„Ce să mă atragă? Inteligența! Deci, este o femeie foarte inteligentă, este un om spectaculos. Pare că mă înțelege și poate să o și joace, știi? Adică, dacă mă vede că sunt supărat nu poate să-l joace pe Baiazid. Pur și simplu, a fost potrivire. Ne-am potrivit cumva”- i-a mai spus Scărlătescu lui Măruță.

Deși cei doi formează un cuplu model în showbiz-ul autohton, fiind firi foarte diferite, între ei mai apar uneori mici tensiuni. După participarea la „America Express”, show în care au rezistat 39 de zile, din cauza stresului și greutăților de care s-au lovit în competiție, Cătălin și Doina au ajuns să se separe o vreme, la întoarcerea în țară.

„Am ajuns acasă, mi-am luat geanta și am plecat direct în Vamă. Nici nu i-am zis ‘Pa’. M-a întrebat ‘Ce faci?’ Nu i-am răspuns nimic. Trei zile am stat în Vamă, după care m-am dus în Deltă. Singur. Și în prima zi de Deltă mi-am luat barca și mi-am întins doar bețele, nici n-am aruncat la pește doar am pus bețele pe poziție și am stat. A venit unu cu barca și m-a întrebat: ‘Ce faci?’ Stau. ‘

Păi n-ai aruncate alea’ Și ce? ‘Păi nu pecuiești?’ Ba da. ‘Păi?’ Păi nu vreau să prind nimic, vreau doar să stau! Așa că am un motiv, uite am venit la pește, mă uit la ele (n.r. – la bețe). Vreau doar să stau. Deci a fost crunt, cu cazările (n.r. – la America Express)… Restul a fost distractiv.” – a povestit Scărlătescu în podcastul găzduit de Mihai Morar, acum câteva luni.

