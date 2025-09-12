Ce a făcut Cătălin Scărlătescu toată vara după relația de trei ani cu Doina Teodoru: „Așa e acolo”

Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru, însă niciunul dintre cei doi nu au confirmat informația. Cu toate acestea, celebrul chef a fost văzut pe plajă alături de prezență feminină, semn că nu și-a luat prea mult timp să își refacă viața. Iată ce a făcut celebrul chef toată vara, după ce a încheiat o relație de 3 ani.

Cătălin Scărlătescu și-a petrecut vara la mare

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru nu ar mai forma un cuplu de câteva luni de zile, conform surse din anturajul celor doi. Chiar înainte de noul sezon al Masterchef, celebrul bucătar a mărturisit ce a făcut toată vara.

El a povestit pentru Libertatea.ro că a stat toată vara la Vama Veche și a gătit. Scărlătescu s-a arătat încântat de felul în care s-a distrat tot sezonul estival și nu a discutat despre fosta sau actuala relație.

Super! Am stat numai la mare, la Vama Veche, picioarele în nisip. Am mai făcut și băiță. Am avut și barca la Eforie Nord. Păi eu fără barcă… La mine, viața fără barcă e pustiu. La Vama Veche te duci singur și vii cu câți poți. Așa e acolo! Eu, la Vama Veche… pe cine nu știu eu, mă știu ei pe mine.

Și eu sunt așa, un tip mai prietenos, nu mă cert cu lumea. Și dacă treci pe acolo, unul îți zice: «Dă-ne și nouă ceva de mâncare, că tot ai făcut mâncare toată ziua». Am făcut mâncare în fiecare zi. Cel mai puțin am tăiat pepene și brânză. Dar în rest am gătit ca la nebuni. Orice tâmpenie posibilă și imposibilă. Ciorbe, cărnuri, mâncăruri, toate…”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru Libertatea.

S-a despărțit de logodnica lui și deja s-a afișat cu o blondă

Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru, cea pe care o ceruse în căsătorie în urmă cu ceva timp. El a fost surprins pe plajă cu o altă doamnă, de data aceasta blondă. Se pare că tânăra se numește Elena, are 27 de ani, este din Focșani și este arhitect și profesor la Univesitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu.

Scărlătescu și Doina Teodoru erau împreună de peste trei ani și în urmă cu câteva luni, cei doi vorbeau despre nuntă. Se pare că relația lor a ajuns la final, însă niciunul dintre cei doi nu a vorbit încă în public despre acest lucru.

În vara asta, Cătălin Scărlătescu a apărut în Vama Veche alături de noua lui parteneră, semn că a trecut destul de rapid peste depărțire.

