Cătălin Scărlătescu, prima reacție după ce a fost fotografiat alături de o blondă: „Trebuie să fac o mărturisire”

Cătălin Scărlătescu a publicat primul mesaj pe rețelele sociale după ce Cancan.ro a scris că ar avea o nouă iubită, la câteva luni de la despărțirea de actrița Doina Teodoru.

Cătălin Scărlătescu, prima reacție după ce a fost fotografiat alături de o blondă

Cătălin Scărlătescu (53 de ani) a făcut prima postare în mediul online după ce s-a aflat că s-a despărțit de Doina Teodoru (35 de ani). Potrivit Cancan.ro, Scărlătescu ar forma în prezent un cuplu cu o tânără arhitectă de 27 de ani.

„Bună dimineața. Trebuie să fac o mărturisire… I love CRUDO (Iubesc cruditățile)”, a scris juratul de la MasterChef în mediul online, în dreptul unei imagini în care ține un platou de crudități în mână, în Vama Veche.

Înainte de premiera sezonului 10 MasterChef România, Cătălin Scărlătescu a făcut primele declarații despre viața personală după despărțirea de Doina Teodoru, în exclusivitate pentru Unica.ro.

„Profesional îți merge foarte bine, personal îți merge la fel de bine?”, l-am întrebat pe chef. „Extraordinar de bine!”, ne-a răspuns. „De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge Intercity. Trenul personal merge încet”, a glumit Cătălin Scărlătescu.

Cum a început relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au format un cuplu discret vreme de aproximativ patru. La fel de discreți au fost și în privința despărțirii, despre care niciunul nu a făcut declarații pentru moment.

Scărlătescu și fosta iubită s-au logodit anul trecut. La începutul anului acesta, întrebată despre nuntă, actrița a spus pentru Cancan.ro: „Nunta nu se va întâmpla anul acesta, cu siguranță nu, pentru că nu se întâmplă, asta e”.

În noiembrie anul trecut, în podcastul lui Cătălin Măruță, Scărlătescu a povestit cum a început relația dintre el și Doina.

„Pe Doina am cunoscut-o în Vama Veche. Doina, pe vremea aia, era cu fostul ei iubit. Eu eram cu…nu știu dacă pot să zic fosta. În momentul respectiv, eram singur. Am văzut-o și atât. Cineva mi-a zis: ‘Doina Teodoru, mare actriță’. Am niște prieteni acolo, care au un restaurant, toată lumea m-a văzut acolo. Fiind iubita cuiva, pe cuvânt îți spun, nu m-am uitat în niciun fel, în nicio direcție.

După care ne-am întâlnit, la o petrecere, la cineva acasă și atunci am făcut eu poză cu ea. Prima poză. Nici în momentul ăla nu pot să spun că s-a întâmplat ceva. După care am fost la o onomastică și era Doina Teodoru acolo. Și s-a aplecat să-mi spună ceva la ureche și a rămas acolo”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu, pentru sursa citată.

