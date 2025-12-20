  MENIU  
Secretul lui Cătălin Scărlătescu pentru cea mai bună piftie de porc. „Am un pont! Bunica pregătea!"

Secretul lui Cătălin Scărlătescu pentru cea mai bună piftie de porc. „Am un pont! Bunica pregătea!”

Raluca Vițu
.

În prag de sărbători, chef Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei mai apreciați bucătari din România și jurat la MasterChef, a împărtășit preparatul său preferat din această perioadă: piftia de porc. Rețeta are o valoare sentimentală aparte, fiind moștenită de la bunica lui și păstrată cu drag de-a lungul anilor.

„A rămas una dintre mâncărurile mele preferate!”

Cătălin Scărlătescu a povestit că mesele de Crăciun din copilărie erau pline de preparate tradiționale, iar piftia ocupa un loc special. „Pentru mine, Sărbătorile de iarnă vin cu carne de porc, salată boeuf, piftie, cozonaci… exact ca în copilărie, când bunica le pregătea pe toate. Țin minte că îmi plăcea foarte mult piftia făcută de ea și a rămas una dintre mâncărurile mele preferate”, a mărturisit chef-ul.

Ingredientul secret al lui Scărlătescu

Dacă majoritatea gospodinelor folosesc ciolan pentru o piftie reușită, Scărlătescu recomandă urechile de porc ca element-cheie. „Și am și un pont: folosiți mult usturoi și nu vă feriți de urechile de porc!”, a spus acesta.

Ingrediente pentru piftie de porc

  • 500 g pulpă de porc
  • 500 g picioare de porc
  • 1 kg cap de porc (neapărat urechi – ingredientul secret)
  • 2 morcovi mari
  • 1 rădăcină de păstârnac
  • 1 ceapă
  • Sare
  • Boabe de piper
  • 1–2 căpățâni de usturoi pisat

Mod de preparare

Picioarele și capul de porc se pârlesc bine, apoi se spală temeinic. Bucățile de carne se pun într-o oală mare, se acoperă cu apă și se lasă să dea un clocot, îndepărtând spuma formată la suprafață. Se adaugă morcovii, păstârnacul, ceapa, sarea și piperul boabe, iar totul se fierbe la foc mic, îndelung, până când carnea se desprinde ușor de pe oase – semn că zeama a extras toată gelatina.

După ce carnea s-a fiert, se lasă la răcit, se dezosează și se taie în bucăți potrivite, așezându-se în castroane. Usturoiul pisat se amestecă cu puțină zeamă fierbinte și se adaugă în restul supei. Zeama se toarnă peste bucățile de carne, iar pentru un plus de culoare se pot adăuga rondele de morcov. Castroanele se pun la frigider, iar în câteva ore piftia este gata de servit.

Poftă bună!

Foto – Facebook

