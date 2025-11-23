Rețeta de fasole bătută a lui chef Ștefan Popescu pentru postul Crăciunului

Fasolea bătută, un preparat tradițional românesc, capătă o nouă dimensiune în mâinile talentatului chef Ștefan Popescu. Juratul de la ”Chefi la cuțite” a dezvăluit recent secretele sale pentru o rețetă perfectă, potrivită pentru postul Crăciunului.
Rețeta lui Ștefan Popescu a devenit rapid virală pe TikTok, platforma unde bucătarul este extrem de activ. Aici, el împărtășește constant sfaturi culinare și recenzii de produse, uneori chiar alături de copiii săi. Fasolea bătută propusă de el promite nu doar un gust autentic, ci și o digestie mai ușoară, datorită tehnicilor corecte de hidratare și fierbere a boabelor.
Chef Popescu subliniază importanța înmuierii fasolei timp de 12 ore înainte de preparare. Acest pas este crucial pentru obținerea unei texturi cremoase și ușor de digerat. În plus, el recomandă schimbarea apei de trei ori în timpul fierberii, folosind mereu apă fierbinte pentru a păstra structura boabelor intactă.
Un alt truc dezvăluit de bucătar este adăugarea unor legume întregi în timpul fierberii, precum morcov și ceapă. Acestea sunt eliminate la final, dar zeama în care au fiert este păstrată pentru a oferi aromă și consistență preparatului final.
Rețeta lui Ștefan Popescu se bazează pe ingrediente tradiționale:
Fasole
Ceapă
Morcov
Boabe de piper
Foi de dafin
Usturoi
Ulei
Sare
Boia de ardei dulce
Bucătarul insistă asupra păstrării aromelor naturale, evitând adaosurile inutile. Usturoiul zdrobit este adăugat după ce fasolea este strecurată, iar uleiul este incorporat ”în fir subțire ca la maioneză” pentru o consistență perfectă.
Tocănița de ceapă, secretul final
Ultimul pas al rețetei implică prepararea unei tocănițe de ceapă, care servește drept topping pentru fasolea bătută. Ceapa tăiată peștișor este călită într-o cantitate generoasă de ulei, iar adăugarea de boia dulce îi conferă culoare și aromă intensă.
Această rețetă a atras atenția nu doar prin simplitatea sa, ci și prin atenția pe care Ștefan Popescu o acordă detaliilor ce fac diferența. Mulți internauți au lăudat atât tehnica de preparare, cât și rezultatul final.
Fasolea bătută a lui Ștefan Popescu reprezintă o reinterpretare modernă a unui preparat tradițional, păstrând în același timp autenticitatea și gustul specific bucătăriei românești.
Sursă foto: TikTok
