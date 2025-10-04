  MENIU  
Home > Culinar > Vinete la borcan pentru iarnă. Rețeta simplă și delicioasă a Gabrielei Cristea care s-a viralizat

Vinete la borcan pentru iarnă. Rețeta simplă și delicioasă a Gabrielei Cristea care s-a viralizat

Vinete la borcan pentru iarnă. Rețeta simplă și delicioasă a Gabrielei Cristea care s-a viralizat
Raluca Vițu
.

Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta ei de vinete la borcan pentru iarnă, transformând un preparat tradițional într-un ritual personal de toamnă. Departe de lumina reflectoarelor, vedeta își găsește liniștea în bucătărie, unde pasiunea pentru gătit se împletește cu amintiri și gesturi simple.

Rețeta ei, împărtășită cu sinceritate în mediul online, a stârnit admirația fanilor, care o descoperă într-o ipostază autentică, de gospodină atentă la detalii. Cu vinete coapte pe flacără, sare iodată și borcane sterilizate cu grijă, Gabriela oferă nu doar o metodă de conservare, ci și o lecție despre bucuria lucrurilor făcute cu suflet.

Vinetele, coapte pe flacără și pregătite cu grijă

Gabriela Cristea nu lasă nimic la voia întâmplării când vine vorba de conservat vinetele pentru iarnă. Ea le coace pe flacără deschisă, le curăță cu atenție și le lasă să se scurgă bine înainte de a le transforma în conserve. „Am copt vinetele pe flacără deschisă, le-am curățat și le-am lăsat să se scurgă. Și o să vă arăt cum le păstrez eu pentru iarnă”, a spus vedeta într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

Citeşte şi: Cum să coci vinetele fără să se înnegrească. Trucuri pentru gospodine: în cuptor, pe flacără, la grătar sau în cuptorul cu microunde

Divorțul anului 2025. Toată lumea mondenă vuiește! S-au despărțit în cel mai mare secret, după 28 de ani de mariaj. Au vândut deja și casa!
Divorțul anului 2025. Toată lumea mondenă vuiește! S-au despărțit în cel mai mare secret, după 28 de ani de mariaj. Au vândut deja și casa!
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Secretul lui Florin Dumitrescu pentru o zacuscă de vinete perfectă! Ingredientul surpriză folosit de celebrul chef

Citeşte şi: De ce pot fi periculoase murăturile. „Creează mari probleme de sănătate pe termen lung!” Avertismentul experților

Cum arată Bianca Drăgușanu nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, la 43 de ani. A vrut să le arate tuturor ritualul ei de îngrijire / FOTO
Cum arată Bianca Drăgușanu nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, la 43 de ani. A vrut să le arate tuturor ritualul ei de îngrijire / FOTO
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Ce să pui în murături pentru a păstra legumele crocante și gustoase. Trucuri geniale pentru gogonele, gogoșari, castraveți și varză murată

După ce vinetele sunt coapte, curățate de coajă și scurse, Gabriela le amestecă cu sare iodată, un detaliu pe care îl consideră esențial. „Eu prefer la toate conservele sau la toate murăturile să pun sare iodată. Nu trebuie să puneți foarte multă sare. Pun sare peste ele și le amestec, ca să se pătrundă peste tot”, a explicat ea.

Sterilizare cu răbdare: bain-marie sau cuptor

Pentru ca vinetele să reziste luni întregi, Gabriela folosește două metode de sterilizare: fie fierberea clasică în apă, fie coacerea borcanelor în cuptor. Ambele variante sunt eficiente, dar necesită atenție și răbdare. „Iau o oală mai extinsă și nu foarte înaltă și le pun într-un prosop, peste care pun borcanele. Încerc să nu se lovească borcanele pentru că asta este toată treaba. Ele vor fierbe și dacă se vor lovi unele de celelalte, atunci e posibil să se crape”, a povestit Gabriela.

Pentru varianta la cuptor, vedeta recomandă o temperatură de 120–130 de grade și un timp de fierbere de două-trei ore. „Le fierb pentru aproximativ două-trei ore. După, le întoarcem, le punem la căldură împăturite să se răcească și suntem gata”, a mai spus ea.

Rețeta Gabrielei Cristea a fost primită cu entuziasm de urmăritorii săi, care o consideră nu doar o figură emblematică a televiziunii, ci și o sursă de inspirație culinară.

Foto – capturi video

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Mara Bănică a reacționat, după ce Serghei Mizil și Anda Adam au jignit-o și au făcut acuzații dure: „Doamne, dă-mi puterea să mă îndepărtez de proști”
Mara Bănică a reacționat, după ce Serghei Mizil și Anda Adam au jignit-o și au făcut acuzații dure: „Doamne, dă-mi puterea să mă îndepărtez de proști”
Fanatik
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Vinicius Junior. Este divorțată și are trei copii
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Vinicius Junior. Este divorțată și are trei copii
GSP.ro
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat » Ce nume are micuțul
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat » Ce nume are micuțul
Click.ro
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
TV Mania
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, show total la sală! Vezi ce exerciții trăznite au făcut cei doi și cum au reacționat fanii
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, show total la sală! Vezi ce exerciții trăznite au făcut cei doi și cum au reacționat fanii
Redactia.ro
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Citește și...
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete
Cum să economisești până la 30% la gaze după ce pornești centrala termică. Ce setări trebuie să faci pentru costuri mai mici
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Emisiunea care a emoționat milioane de telespectatori și a făcut istorie
Ce să pui în murături pentru a păstra legumele crocante și gustoase. Trucuri geniale pentru gogonele, gogoșari, castraveți și varză murată
Cum să coci vinetele fără să se înnegrească. Trucuri pentru gospodine: în cuptor, pe flacără, la grătar sau în cuptorul cu microunde
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Elena Udrea, probleme GRAVE cu legea, la două luni de când a fost eliberată. Situația e mai gravă decât credea

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Bursucu', scos din sărite de un fan. Ce i-a făcut bărbatul: „A fost unul dintre șocurile vieții mele” / Exclusiv
Bursucu', scos din sărite de un fan. Ce i-a făcut bărbatul: „A fost unul dintre șocurile vieții mele” / Exclusiv
Ce spune Theo Rose despre cei care nu dădeau nicio șansă relației ei cu Anghel Damian: „El m-a pus să mă uit concret la viața noastră”
Ce spune Theo Rose despre cei care nu dădeau nicio șansă relației ei cu Anghel Damian: „El m-a pus să mă uit concret la viața noastră”
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Elle
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Gina Pistol. Prezentatoarea a povestit totul pe internet: „Dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat…”
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Gina Pistol. Prezentatoarea a povestit totul pe internet: „Dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat…”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Artistul nostru a devenit TATĂ pentru a doua oară! A păstrat secretul, iar acum a făcut PRIMELE declarații după ce familia lui s-a mărit: "Sunt de două ori mai fericit"
Artistul nostru a devenit TATĂ pentru a doua oară! A păstrat secretul, iar acum a făcut PRIMELE declarații după ce familia lui s-a mărit: "Sunt de două ori mai fericit"
DailyBusiness.ro
Plan rusesc de sabotaj dejucat în Polonia. Explozibili ascunși în conserve de porumb, destinați pentru atacuri în trei țări europene
Plan rusesc de sabotaj dejucat în Polonia. Explozibili ascunși în conserve de porumb, destinați pentru atacuri în trei țări europene
Criza de la CFR Călători se adânceşte! Circulaţia trenurilor companiei de stat ar putea fi întreruptă începând cu data de 7 octombrie
Criza de la CFR Călători se adânceşte! Circulaţia trenurilor companiei de stat ar putea fi întreruptă începând cu data de 7 octombrie
A1.ro
Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc”
Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc”
Horoscop 5 octombrie 2025. Soarta dă cu ea de pământ. O zodie trebuie să renască din propria cenușă pentru a reuși să atragă fericirea în viața ei
Horoscop 5 octombrie 2025. Soarta dă cu ea de pământ. O zodie trebuie să renască din propria cenușă pentru a reuși să atragă fericirea în viața ei
Ce a dus Irina Columbeanu din România în America: „Astea sunt pentru mama”
Ce a dus Irina Columbeanu din România în America: „Astea sunt pentru mama”
Cum a încălcat Anda Adam contractul cu Antena 1. Artista a povestit o scenă care încă nu a fost difuzată la Tv
Cum a încălcat Anda Adam contractul cu Antena 1. Artista a povestit o scenă care încă nu a fost difuzată la Tv
Ce a adunat Irina Fodor din Asia Express. A strâns o avere în cele cinci sezoane: „Am multe, soțul nu știe”
Ce a adunat Irina Fodor din Asia Express. A strâns o avere în cele cinci sezoane: „Am multe, soțul nu știe”
Observator News
Copaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în ţară
Copaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în ţară
Libertatea pentru Femei
Imaginile momentului cu Elena Udrea înapoi în Parlament, într-o ținută care întoarce capetele! Stupoare pe scena politică! Spunea că vrea liniște și familie, dar a revenit spectaculos! Apariția care a stârnit un val de reacții
Imaginile momentului cu Elena Udrea înapoi în Parlament, într-o ținută care întoarce capetele! Stupoare pe scena politică! Spunea că vrea liniște și familie, dar a revenit spectaculos! Apariția care a stârnit un val de reacții
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Viva.ro
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Ce poreclă avea Gigi Becali în tinerețe. Mulți nu știau că i se spunea așa: ”Nu se lua de el nici Miliția, nici Securitatea!”
Ce poreclă avea Gigi Becali în tinerețe. Mulți nu știau că i se spunea așa: ”Nu se lua de el nici Miliția, nici Securitatea!”
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Amendă de 6.000 de lei pentru românii care stau la curte. Acest obicei de toamnă este interzis prin lege
Amendă de 6.000 de lei pentru românii care stau la curte. Acest obicei de toamnă este interzis prin lege
ANAF readuce „listele rușinii” la cererea premierului Ilie Bolojan: datornicii la stat vor fi făcuți publici
ANAF readuce „listele rușinii” la cererea premierului Ilie Bolojan: datornicii la stat vor fi făcuți publici
Doctor: 7 produse toxice care vă distrug sănătatea
Doctor: 7 produse toxice care vă distrug sănătatea
Zodia care traversează o lună octombrie întunecată, avertizează numerologul Mihai Voropchievici: „O luptă cu răul interior”
Zodia care traversează o lună octombrie întunecată, avertizează numerologul Mihai Voropchievici: „O luptă cu răul interior”
TV Mania
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, show total la sală! Vezi ce exerciții trăznite au făcut cei doi și cum au reacționat fanii
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, show total la sală! Vezi ce exerciții trăznite au făcut cei doi și cum au reacționat fanii
Stella Banderas, nunta de vis în Spania: mesajul emoționant al tatălui – „Faptul că se căsătorește în Spania mă umple de mândrie”
Stella Banderas, nunta de vis în Spania: mesajul emoționant al tatălui – „Faptul că se căsătorește în Spania mă umple de mândrie”
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Cum arată soția lui Cosmin Stan. Cea mai recentă imagine cu Oana publicată de prezentatorul de la Pro TV
Cum arată soția lui Cosmin Stan. Cea mai recentă imagine cu Oana publicată de prezentatorul de la Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton