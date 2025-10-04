Vinete la borcan pentru iarnă. Rețeta simplă și delicioasă a Gabrielei Cristea care s-a viralizat

Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta ei de vinete la borcan pentru iarnă, transformând un preparat tradițional într-un ritual personal de toamnă. Departe de lumina reflectoarelor, vedeta își găsește liniștea în bucătărie, unde pasiunea pentru gătit se împletește cu amintiri și gesturi simple.

Rețeta ei, împărtășită cu sinceritate în mediul online, a stârnit admirația fanilor, care o descoperă într-o ipostază autentică, de gospodină atentă la detalii. Cu vinete coapte pe flacără, sare iodată și borcane sterilizate cu grijă, Gabriela oferă nu doar o metodă de conservare, ci și o lecție despre bucuria lucrurilor făcute cu suflet.

Vinetele, coapte pe flacără și pregătite cu grijă

Gabriela Cristea nu lasă nimic la voia întâmplării când vine vorba de conservat vinetele pentru iarnă. Ea le coace pe flacără deschisă, le curăță cu atenție și le lasă să se scurgă bine înainte de a le transforma în conserve. „Am copt vinetele pe flacără deschisă, le-am curățat și le-am lăsat să se scurgă. Și o să vă arăt cum le păstrez eu pentru iarnă”, a spus vedeta într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

După ce vinetele sunt coapte, curățate de coajă și scurse, Gabriela le amestecă cu sare iodată, un detaliu pe care îl consideră esențial. „Eu prefer la toate conservele sau la toate murăturile să pun sare iodată. Nu trebuie să puneți foarte multă sare. Pun sare peste ele și le amestec, ca să se pătrundă peste tot”, a explicat ea.

Sterilizare cu răbdare: bain-marie sau cuptor

Pentru ca vinetele să reziste luni întregi, Gabriela folosește două metode de sterilizare: fie fierberea clasică în apă, fie coacerea borcanelor în cuptor. Ambele variante sunt eficiente, dar necesită atenție și răbdare. „Iau o oală mai extinsă și nu foarte înaltă și le pun într-un prosop, peste care pun borcanele. Încerc să nu se lovească borcanele pentru că asta este toată treaba. Ele vor fierbe și dacă se vor lovi unele de celelalte, atunci e posibil să se crape”, a povestit Gabriela.

Pentru varianta la cuptor, vedeta recomandă o temperatură de 120–130 de grade și un timp de fierbere de două-trei ore. „Le fierb pentru aproximativ două-trei ore. După, le întoarcem, le punem la căldură împăturite să se răcească și suntem gata”, a mai spus ea.

Rețeta Gabrielei Cristea a fost primită cu entuziasm de urmăritorii săi, care o consideră nu doar o figură emblematică a televiziunii, ci și o sursă de inspirație culinară.

Foto – capturi video

