Secretul lui Florin Dumitrescu pentru o zacuscă de vinete perfectă! Ingredientul surpriză folosit de celebrul chef

În lumea gastronomiei românești, zacusca ocupă un loc special — un preparat care evocă amintiri, toamnă și borcane păstrate cu grijă pentru iarnă. Însă Chef Florin Dumitrescu, cunoscut pentru abordările sale creative, propune o versiune rapidă și surprinzător de rafinată a acestui clasic culinar.

Rețeta reinterpretată de celebrul jurat MasterChef elimină timpul îndelungat de gătire, păstrând totuși esența gustului autentic. Este ideală pentru cei care vor să se bucure de zacuscă fără să petreacă ore în bucătărie. Preparatul se face în doar câteva zeci de minute și poate fi servit imediat, fără conservare.

Legume coapte, arome proaspete și un ingredient neașteptat

Baza rețetei rămâne familiară: vinete, ardei kapia, ceapă și usturoi. Totuși, Dumitrescu adaugă un strop de prospețime cu frunze de busuioc și… ingredientul surpriză: roșiile cherry. Acestea înlocuiesc sosul clasic de roșii, oferind un echilibru perfect între dulceață și aciditate, dar și o notă mediteraneană care transformă complet profilul gustativ.

Preparare simplă, rezultat spectaculos

Legumele sunt coapte pentru a intensifica aroma, ceapa și usturoiul sunt sotate ușor în ulei de floarea-soarelui, iar totul se combină într-un amestec armonios, asezonat cu sare și piper. Zacusca poate fi savurată caldă, pe pâine proaspătă, sau rece, ca garnitură lângă carne sau legume.

Pentru cei care vor să experimenteze, chef-ul sugerează mici variații: adăugarea de cimbru, foi de dafin sau chiar morcov ras pentru o notă dulce subtilă.

Această versiune nu este doar o rețetă rapidă, ci o reinterpretare elegantă a unei tradiții culinare. Florin Dumitrescu arată cum gustul autentic poate fi păstrat și chiar îmbunătățit prin alegeri inspirate și tehnici simplificate. Zacusca lui nu se păstrează în borcane, ci se savurează pe loc — o invitație la bucuria imediată a gustului.

Cum prepari zacusca reinterpretată de Florin Dumitrescu

Ingrediente (pentru 2-3 porții)

1 vânătă medie

1 ardei kapia

1 ceapă

2 căței de usturoi

5-6 roșii cherry (ingredientul surpriză!)

2-3 frunze de busuioc verde

2-3 linguri de ulei de floarea-soarelui

Sare și piper după gust

Opțional: cimbru, foi de dafin, morcov ras pentru variații de aromă

Mod de preparare

Coace legumele

Pune vânăta și ardeiul kapia pe grătar, în cuptor sau direct pe flacără, până se înmoaie și capătă gustul specific de legume coapte. Curăță-le de coajă după ce s-au răcit puțin.

Sotează aromele

Într-o tigaie, călește ceapa tocată mărunt în ulei de floarea-soarelui. După câteva minute, adaugă usturoiul zdrobit și lasă totul să se înmoaie ușor, fără să se rumenească excesiv.

Adaugă roșiile cherry

Taie roșiile cherry în jumătăți și adaugă-le în tigaie. Lasă-le să se gătească până se înmoaie și își eliberează sucul, formând un sos natural.

Combină totul

Toacă vânăta și ardeiul coapte, apoi adaugă-le în tigaie peste restul ingredientelor. Amestecă bine și lasă totul să fiarbă ușor 5-10 minute, pentru ca aromele să se împletească.

Adaugă frunzele de busuioc rupte grosier, sare și piper după gust. Dacă vrei un plus de aromă, poți adăuga puțin cimbru sau o frunză de dafin.

Recomandări de servire:

Zacusca reinterpretată se poate savura imediat, caldă, pe pâine proaspătă, sau rece, ca garnitură lângă friptură, legume la grătar sau chiar ouă fierte. Este o rețetă versatilă, rapidă și plină de gust — perfectă pentru mesele din timpul săptămânii.

