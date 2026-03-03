Salată cu morcovi și usturoi, rețeta de post a Maicii Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu

Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu ne încântă cu o salată de post aromată, din morcovi fierți și usturoi. Pregătită cu răbdare și maioneză vegetală, rețeta aduce tihnă sufletească și savoare la mesele de familie.
Într-o lume agitată, unde timpul pare să nu mai fie suficient, Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu ne oferă o rețetă care îmbină simplitatea cu savoarea: salata de morcovi cu nucă – un preparat de post, cremos, aromat și plin de dragoste.
Ideală pentru zilele de post sau mesele în familie, această rețetă este un exemplu că bucătăria mănăstirească poate fi sursa liniștii sufletești.
Maica Alexandra pune accent pe răbdare și gânduri curate în procesul de gătit, aducând o notă specială fiecărui preparat.
Cum se prepară salata cu morcovi și usturoi a Maicii Alexandra
Primul pas pentru prepararea salatei de post cu morcovi și usturoi este curățarea și fierberea morcovilor. Se spală bine, se pun la fiert cu puțină sare și se lasă 10–15 minute, până devin fragezi, dar își păstrează textura ușor crocantă. După ce se răcesc, se dau pe răzătoare sau se taie cubulețe, în funcție de preferință.
Maioneza vegetală se amestecă cu mujdeiul de usturoi, oțetul și un praf de sare. Se amestecă încet, până se obține o cremă fină și omogenă.
Morcovii răzuiți și nucile măcinate se adaugă peste sosul cremos, amestecând ușor până când toate aromele se împletesc perfect.
După ce salata este gata, gustul se ajustează: un strop de oțet, puțină sare sau mai mult usturoi, în funcție de preferințe. Maica Alexandra subliniază că răbdarea este cheia pentru un preparat desăvârșit.
Salata cu morcovi și usturoi se așază într-un bol frumos și se decorează cu frunze de busuioc sau mentă. Pentru ca aromele să se îmbine armonios, se recomandă să fie lăsată 30–60 de minute la frigider înainte de servire.
Sursă foto: Captură video
