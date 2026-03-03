  MENIU  
Salată cu morcovi și usturoi, rețeta de post a Maicii Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu

Salată cu morcovi și usturoi, rețeta de post a Maicii Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu

Oana Savin
Actualizat 03.03.2026, 15:55

Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu ne încântă cu o salată de post aromată, din morcovi fierți și usturoi. Pregătită cu răbdare și maioneză vegetală, rețeta aduce tihnă sufletească și savoare la mesele de familie.

Salată cu morcovi și usturoi

Într-o lume agitată, unde timpul pare să nu mai fie suficient, Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu ne oferă o rețetă care îmbină simplitatea cu savoarea: salata de morcovi cu nucă – un preparat de post, cremos, aromat și plin de dragoste.

Ideală pentru zilele de post sau mesele în familie, această rețetă este un exemplu că bucătăria mănăstirească poate fi sursa liniștii sufletești.

Maica Alexandra pune accent pe răbdare și gânduri curate în procesul de gătit, aducând o notă specială fiecărui preparat.

Ingrediente salată de post cu morcovi și usturoi

Pentru a pregăti această salată, ai nevoie de:

  • 1 kg morcovi – baza rețetei, plină de vitamine
  • 450 g maioneză vegetală – cremozitate sănătoasă
  • 100 g miez de nucă măcinat – pentru textura crocantă și aromă
  • 4 lingurițe mujdei de usturoi – adaugă un gust intens
  • 3 linguri oțet – prospețime subtilă
  • 2 lingurițe de sare – pentru echilibru
  • frunze de busuioc sau mentă – decor și prospețime
Citește și: Ciorbă bănățeană de post cu smântână din caju, rețeta maicii Maria de la Mănăstirea Brebu

Citește și: Chiftele din fasole boabe pentru zilele de post. Rețeta pas cu pas

Cum se prepară salata cu morcovi și usturoi a Maicii Alexandra

Primul pas pentru prepararea salatei de post cu morcovi și usturoi este curățarea și fierberea morcovilor. Se spală bine, se pun la fiert cu puțină sare și se lasă 10–15 minute, până devin fragezi, dar își păstrează textura ușor crocantă. După ce se răcesc, se dau pe răzătoare sau se taie cubulețe, în funcție de preferință.

Maioneza vegetală se amestecă cu mujdeiul de usturoi, oțetul și un praf de sare. Se amestecă încet, până se obține o cremă fină și omogenă.

Citește și: Salată cu năut, rețeta de post a măicuțelor de la Mănăstirea Nera. Cea mai sățioasă salată pentru Postul Mare

Citește și: Orez mănăstiresc, rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Lăpuș. Este ideală pentru Postul Paștelui

Morcovii răzuiți și nucile măcinate se adaugă peste sosul cremos, amestecând ușor până când toate aromele se împletesc perfect.

După ce salata este gata, gustul se ajustează: un strop de oțet, puțină sare sau mai mult usturoi, în funcție de preferințe. Maica Alexandra subliniază că răbdarea este cheia pentru un preparat desăvârșit.

Salata cu morcovi și usturoi se așază într-un bol frumos și se decorează cu frunze de busuioc sau mentă. Pentru ca aromele să se îmbine armonios, se recomandă să fie lăsată 30–60 de minute la frigider înainte de servire.

Ciorbă bănățeană de post cu smântână din caju, rețeta maicii Maria de la Mănăstirea Brebu
Negresă de post de la Mănăstirea Vatra Bistrei. Cum să o prepari, pas cu pas
Salată cu năut, rețeta de post a măicuțelor de la Mănăstirea Nera. Cea mai sățioasă salată pentru Postul Mare
Buget mai mare pentru Erasmus+
