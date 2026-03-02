Ciorbă bănățeană de post cu smântână din caju, rețeta maicii Maria de la Mănăstirea Brebu

Ciorba bănățeană de post a maicii Maria de la Mănăstirea Brebu este o rețetă simplă și gustoasă, preparată din rădăcinoase (morcov, țelină, păstârnac, ceapă), cartofi și ardei, acre cu borș și înnobilate cu o smântână cremoasă făcută din caju crud hidratat și mixat.
O variantă sățioasă și fină pentru zilele de post, ciorba bănățeană cu smântână din caju poate fi o alinare pentru suflet. Din ingrediente simple și la îndemâna tuturor, maica Maria pregătește această ciorbă cu drag și a împărtășit rețeta pentru toți credincioșii care aleg să postească în această perioadă.
Mod de preparare ciorbă bănățeană de post cu smântână din caju
Se pun legumele la fiert în apă cu sare, începând cu cele care fierb mai greu (rădăcinoasele), adăugând ulterior cartofii și ardeiul.
Maica Maria spune că atunci când legumele sunt fierte, se adaugă borșul fiert separat și se mai lasă la clocotit 2-3 minute.
Apoi se încorporează smântâna din caju, amestecând ușor. Ciorba bănățeană de post cu smântână din caju se mai dă un clocot, după care se oprește focul. La final se adaugă leuștean și pătrunjel verde tocat.
